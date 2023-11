Thanh niên sinh năm 1997 tạo vỏ bọc "thành đạt", "địa vị", "học thức" để lừa hơn 9 tỷ đồng, đầu tư trên mạng rồi mất trắng

Công an làm việc với đối tượng Nam

Theo Công an tỉnh Nghệ An, thời gian qua, tình trạng các đối tượng tự tạo cho mình vỏ bọc là người thành đạt, có nhiều mối quan hệ để tạo lòng tin sau đó lừa đảo, chiếm đoạt tài sản diễn ra tại nhiều địa phương. Không ít người vì sự nhẹ dạ, cả tin đã “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo.

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thành Nam, sinh năm 1997, trú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (tỉnh Hà Tĩnh) để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Là đối tượng không có nghề nghiệp ổn định nhưng vì cần tiền đầu tư sàn giao dịch BO (sàn giao dịch quyền chọn nhị phân để đưa ra dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm của các tài sản trên không gian mạng), từ tháng 01/2023 đến nay, Nguyễn Thành Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 9,4 tỷ đồng.

Để nạn nhân tin tưởng, Nam thông tin tới bị hại, rằng, bản thân Nam hiện đang là phó trưởng ban của một cơ quan Nhà nước tại tỉnh Nghệ An, có mối quan hệ rộng. Khi được lòng nạn nhân, Nam nói dối rằng lấy lý do cần tiền rồi nhiều lần vay tiền của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, trong thời gian nói trên, Nguyễn Thành Nam đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn cũ khoảng 9,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, Nam sử dụng đầu tư vào sàn giao dịch BO, sau đó thua lỗ, mất trắng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đồng thời thông báo để quần chúng nhân dân biết, nếu ai là bị hại của Nguyễn Thành Nam thì liên hệ hoặc đến trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An để trình báo và phối hợp giải quyết.

Qua vụ án này, lực lượng Công an khuyến cáo và đề nghị người dân cần tỉnh táo trong các mối quan hệ, xác minh rõ nhân thân, công việc của đối tác trước khi giao dịch tài sản. Không nên đặt niềm tin, giao tài sản cho các đối tượng chỉ thông qua bề ngoài hoặc nghe theo lời “tự giới thiệu” hào nhoáng. Khi nhận thấy có dấu hiệu của sự lừa đảo, cần sớm trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời phát hiện, ngăn chặn.