Thanh niên sinh năm 2000 cầm đầu đường dây chiếm đoạt tiền tỷ của các ngân hàng và công ty tài chính, dù đang chấp hành án treo tội lừa đảo

Công an xác định 3 đối tượng cầm đầu, chỉ đạo thực hiện hành vi phạm tội gồm: Đặng Công Quang Linh (sinh năm 2000), trú tại xã Tri Phương, huyện Tiên Du, Bắc Ninh; Triệu Văn Hải (SN 2002) và Cao Thị Huyền Trang (sinh năm 2002) - vợ Hải, cùng trú tại xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

Đầu tháng 8/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đại Từ, Thái Nguyên đã thông tin về đường dây sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

21/08/2023 :

Theo kết quả điều tra, từ đầu năm 2022, Linh đã phát hiện ra khi các công ty tài chính như Home Credit, MCredit... cho khách hàng vay tiền online, các khách hàng đã có khoản vay thanh toán đúng hạn trước đây sẽ được vay trực tiếp qua ứng dụng của công ty mà không phải đến các điểm giao dịch, cũng như không cần trực tiếp ký vào hợp đồng vay vốn, các công ty tài chính chỉ gọi điện thoại để xác thực khoản vay.

Dù vẫn đang chấp hành án treo về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" (mua hàng trả góp rồi bán để chiếm đoạt tài sản), Linh đã câu kết, móc nối với Triệu Văn Hải, Cao Thị Huyền Trang và một số đối tượng để lôi kéo, hình thành nhóm hàng chục đối tượng, gây ra hàng chục vụ chiếm đoạt tiền của các công ty tài chính và các ngân hàng.

Địa bàn gây án diễn ra ở nhiều tỉnh, thành như: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hoà Bình, Hà Nội...

Linh thuê địa điểm tại tổ 11 phường Thịnh Đán, TP Thái Nguyên và mở quầy "1987 Tư vấn hỗ trợ tài chính" để hoạt động phạm tội.

Thủ đoạn tinh vi để chiếm đoạt tài sản của các ngân hàng, công ty tài chính và người đi vay

Nhóm đối tượng này tạo các tài khoản Facebook, Zalo đăng các bài quảng cáo nội dung hỗ trợ vay vốn của các công ty tài chính, ngân hàng... với thủ tục đơn giản, giải ngân nhanh để tìm khách hàng vay tiền. Khi khách hàng có nhu cầu vay tiền, Linh cùng đồng bọn yêu cầu khách hàng chụp và gửi ảnh Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân, số điện thoại cho nhóm của Linh.

Có được thông tin của người đi vay, nhóm đối tượng vào ứng dụng của các công ty tài chính nêu trên để kiểm tra thông tin khách hàng, hạn mức tối đa được vay... Sau đó, Linh cùng đồng bọn trực tiếp đến nhà các khách hàng để tư vấn, hỗ trợ họ vay tiền và yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tuỳ thân, số điện thoại.

Các đối tượng tranh thủ lúc khách hàng không để ý, sử dụng các thông tin khách hàng để mở tài khoản ngân hàng online. Khi có mã OTP xác thực của ngân hàng, Linh yêu cầu khách hàng cung cấp và tiến hành xác thực tài khoản, chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của khách hàng.

Linh và các đối tượng vào tài khoản của khách hàng làm thủ tục đề nghị cho vay với hạn mức tối đa và giải ngân vào chính tài khoản đó. Sau khi được giải ngân, Linh và đồng bọn chỉ chuyển khoản hoặc đưa tiền mặt cho khách hàng theo nhu cầu vay (thấp hơn hạn mức vay tối đa) và chiếm đoạt số tiền chênh lệch bằng cách chuyển sang nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau của nhóm đối tượng rồi đến các địa điểm rút tiền mặt.

Sau khi chiếm đoạn được tiền, nhóm đối tượng đã tắt máy, chặn liên lạc với các khách hàng. Khi đó, nghĩa vụ trả nợ số tiền chênh lệch bị chiếm đoạt trên thuộc về khách hàng. Lúc các công ty tài chính thông báo, họ mới biết mình bị lừa.

Trường hợp khách hàng yêu cầu vay với hạn mức tối đa hoặc không đủ điều kiện để giải ngân thì Linh và đồng bọn sẽ chiếm đoạt luôn các tài khoản ấy để phục vụ việc giao dịch, chuyển tiền chiếm đoạt được từ các khách hàng khác.

Các đối tượng cũng móc nối với một số đối tượng khác đăng ký tài khoản ngân hàng online, đăng ký mở thẻ tín dụng của ngân hàng đó và các tài khoản này đều đăng ký bằng sim điện thoại không chính chủ, thay đổi nhiều số khác nhau.

Sau khi rút tiền mặt của các thẻ tín dụng này, các đối tượng vứt bỏ hết các sim điện thoại đã đăng ký với ngân hàng với mục đích trốn việc thanh toán thẻ tín dụng với ngân hàng và chiếm đoạt số tiền đã rút để tiêu xài... Cơ quan điều tra cũng đã làm rõ 40 đối tượng tham gia vào đường dây trên, gây ra hơn 40 vụ việc tại nhiều địa bàn khác nhau, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 10/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Đại Từ đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Công Quang Linh, Triệu Văn Hải, Cao Thị Huyền Trang về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Ngày 24/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đại Từ tiếp tục khởi tố bị can đối với 11 đối tượng khác trong nhóm do Đặng Công Quang Linh cầm đầu cùng về tội danh trên.

Hiện tại, các cán bộ điều tra thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma tuý Công an huyện Đại Từ đang tích cực điều tra để xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật và mở rộng điều tra vụ án.