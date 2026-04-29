Thanh niên vờ mua vàng rồi lấy cắp tài sản bị người dân quây bắt: Camera an ninh ghi lại được gì?

Theo thông tin ban đầu thì vào chiều ngày 28/4, nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển phương tiện dừng trước tiệm vàng PH trên đường tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa Đông (TP.HCM) để vờ hỏi mua vàng. Khi thấy chủ tiệm vàng không chú ý, nam thanh niên cầm vàng tháo chạy ra ngoài

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã truy đuổi theo. Ngay sau đó, người dân phối hợp với cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ người này cùng tang vật. Toàn bộ quá trình này đã được camera an ninh ghi lại.

Camera an ninh ghi lại diễn biến vụ bắt thanh niên vờ mua vàng, lấy tài sản.

Ngày hôm nay (29/4), thông tin trên PLO, Công an xã Phú Hòa Đông đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ vụ việc trên. Hiện danh tính người này vẫn chưa được công bố.