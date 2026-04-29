Thanh niên vờ mua vàng rồi lấy cắp tài sản bị người dân quây bắt: Camera an ninh ghi lại được gì?

Theo Hương Trà | 29-04-2026 - 14:50 PM | Sống

Camera an ninh đã ghi lại được cảnh nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ có hành vi vờ mua vàng rồi lấy tài sản tháo chạy.

Theo thông tin ban đầu thì vào chiều ngày 28/4, nam thanh niên mặc đồng phục xe ôm công nghệ, điều khiển phương tiện dừng trước tiệm vàng PH trên đường tỉnh lộ 8, xã Phú Hòa Đông (TP.HCM) để vờ hỏi mua vàng. Khi thấy chủ tiệm vàng không chú ý, nam thanh niên cầm vàng tháo chạy ra ngoài

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã truy đuổi theo. Ngay sau đó, người dân phối hợp với cơ quan chức năng khống chế, bắt giữ người này cùng tang vật. Toàn bộ quá trình này đã được camera an ninh ghi lại.

Ngày hôm nay (29/4), thông tin trên PLO, Công an xã Phú Hòa Đông đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ vụ việc trên. Hiện danh tính người này vẫn chưa được công bố.

Theo Hương Trà

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
camera an ninh

Công an TPHCM khuyến cáo quy định mới, người đi máy bay lưu ý

Khách gửi tiết kiệm 19 tỷ đồng được 1 tuần đã nhận lãi hơn 1 tỷ, 2 năm sau phát hiện số dư bằng 0, tòa án tuyên bố: "Ngân hàng chỉ phải chịu 30% trách nhiệm"

Lời khuyên dành cho những người thường xuyên mang cơm trưa

14:48 , 29/04/2026
Hơn 30 tuổi, mạnh dạn xưng "chị - em" với nhân viên quán cà phê, nhưng khi được hỏi lại vẫn: "Dạ vâng ạ"

14:42 , 29/04/2026
Đình chỉ hoạt động 1 tiệm bánh mì nổi tiếng, phạt hành chính 90 triệu đồng

14:35 , 29/04/2026
Lời khuyên cho các gia đình vừa bật điều hòa vừa dùng quạt

14:32 , 29/04/2026

