Ngày 19/11, UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt thông tin dự án và bảng theo dõi tiến độ lựa chọn nhà đầu tư Khu đô thị Hòa Vang. Dự án có quy mô 183,9 ha, nằm tại xã Hòa Vang, dân số dự kiến khoảng 33.910 người. Phía Đông khu đất giáp Quốc lộ 14B và khu dân cư chợ Túy Loan; phía Nam giáp đường ĐH5; phía Tây và phía Bắc giáp đất nông nghiệp cùng khu dân cư hiện trạng.

Theo quy hoạch sử dụng đất, khu đô thị dành 55,1 ha cho đất ở, gồm nhà ở liền kề, chung cư và nhà ở xã hội. Đất giao thông chiếm 49,9 ha, cây xanh và mặt nước 31,9 ha, khu dịch vụ 16,4 ha, đất văn hóa 13,1 ha, bãi đậu xe 7,2 ha, giáo dục 5,6 ha, y tế 2,7 ha và hạ tầng kỹ thuật 2 ha.

Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 18.922 tỷ đồng, trong đó chi phí thực hiện dự án khoảng 13.580 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư và giải phóng mặt bằng hơn 2.503 tỷ đồng, bố trí khoảng 360 lô tái định cư. Chi phí dự phòng gần 2.838 tỷ đồng.

Phối cảnh dự án khu đô thị Hòa Vang. Ảnh phối cảnh.

Mục tiêu dự án là hình thành khu đô thị mới tại Hòa Vang nhằm giảm tải, giãn dân cho khu vực trung tâm Đà Nẵng, tạo thêm quỹ nhà ở, thay đổi cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng sống của người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương nói riêng, thành phố nói chung.

Dự án được chia thành 3 phân khu. Phân khu A rộng 75,8 ha, quy mô dân số khoảng 10.090 người, bố trí nhà ở quy hoạch mới cao 1-3 tầng và nhà ở xã hội cao 12-15 tầng. Phân khu B rộng 79,9 ha, dân số khoảng 17.900 người, gồm nhà ở tái định cư cao 1-5 tầng cùng các khối chung cư và nhà ở xã hội cao 12-20 tầng.

Phân khu C rộng 28,2 ha, quy mô dân số khoảng 5.920 người, được quy hoạch các chức năng hành chính, nhà ở thương mại và khu dịch vụ cao tối đa 20 tầng.

Theo quy định, nhà ở liền kề tại mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính phải được xây thô, hoàn thiện mặt ngoài. Phần diện tích còn lại được phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức phân lô bán nền để người dân tự xây dựng.

Theo kế hoạch, quá trình lựa chọn nhà đầu tư diễn ra từ quý IV/2026 đến quý II/2027 theo hình thức đấu thầu rộng rãi quốc tế. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giao đất, cho thuê đất dự kiến thực hiện từ quý II/2027 đến quý II/2028.

Dự án bước vào giai đoạn thực hiện từ quý III/2027 đến quý III/2034, dự kiến hoàn thành toàn bộ vào quý IV/2034.