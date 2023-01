Thành phố được người ngoài hành tinh bảo vệ?

Nằm dọc theo Vịnh Mexico về phía Đông Nam Tamaulipas của Mexico là thành phố Ciudad Madero và Tampico với bãi biển đẹp, kiến trúc đa dạng, cuộc sống về đêm vô cùng sôi nổi. Khu vực này có thời tiết rất tốt, không bị bão thường xuyên tàn phá như những địa phương lân cận. Nhiều người cho rằng, sở dĩ có hiện tượng đặc biệt này là nhờ sự bảo vệ của người ngoài hành tinh.

UFO xuất hiện và bão tránh đi

Vào tháng 8 năm 1967, hàng nghìn người dân địa phương đã chứng kiến chín chiếc UFO (vật thể bay không xác định) trên bầu trời ngoài khơi bãi biển Miramar, Ciudad Madero. Các vật thể này cũng đã được tháp kiểm soát không lưu sân bay Tampico ghi nhận và theo dõi. Vào thời điểm đó, đây được xem là một trong những vụ xuất hiện UFO ngoạn mục nhất ở Mexico. Dân chúng xôn xao bàn tán về những du khách đến từ hành tinh khác, thậm chí còn nói đến khả năng diễn ra một cuộc xâm lược Trái đất. Sau đó, khu vực này trở thành điểm nóng của hiện tượng UFO. Không chỉ vậy, nó còn không bị các cơn bão tàn phá. Trước đó, Ciudad Madero và Tampico đã nhiều lần bị bão tấn công dồn dập, nặng nhất là vào năm 1955 và 1966.

Kể từ năm 1967, mỗi khi sắp vào Tampico, bão đột ngột chuyển hướng tránh khu vực này. Năm 1988, cơn bão Gilbert tàn phá Hoa Kỳ, vùng Caribe và Nam Mexico, gây thiệt hại lớn về người và của, nhưng nó đột ngột đổi hướng khỏi Ciudad Madero và Tampico, mặc dù các nhà khí tượng dự đoán hai nơi này không sao tránh khỏi bị tàn phá.

Một trường hợp đáng chú ý khác là vào năm 2005, bão Katrina đang hướng về các thành phố nhỏ ven biển đã đột ngột chuyển khỏi Tampico, tiến thẳng về phía New Orleans, khiến hơn 1.800 người thương vong. Năm 2013, Mexico hứng chịu hai cơn bão mạnh Ingrid và Manuel trong vòng 24 giờ, ảnh hưởng đến hai phần ba đất nước, giết chết 192 người và gây thiệt hại hàng tỷ đô la, nhưng Madero và Tampico không hề bị ảnh hưởng. Gần đây nhất là vào năm 2022, bão nhiệt đới Karl bất ngờ đổi hướng khỏi khu vực bờ biển Tampico, tiến xa hơn về phía Nam, gây ra lũ lụt và thiệt hại lớn ở một số địa phương mà nó đi qua.

Nhiều người dân địa phương tin rằng điều này có liên quan đến sự xuất hiện của UFO trong lần nhìn thấy vào năm 1967. Theo họ, người ngoài hành tinh đã thiết lập một căn cứ dưới nước ngoài bãi biển Miramar, có tên là Amupac, và họ đã bảo vệ khu vực này bằng cách chuyển hướng các cơn bão.

Một UFO được nhìn thấy ở Ciudad Madero.

Căn cứ ngầm của người ngoài hành tinh?

Giả thuyết về một căn cứ bí mật dưới nước của người ngoài hành tinh bảo vệ khu vực khỏi những cơn bão đã biến Ciudad Madero và Tampico thành thánh địa của những người đam mê UFO và khách du lịch hiếu kỳ. Nhân cơ hội này, người dân địa phương đã tranh thủ kiếm tiền. Thường được gọi là Playa Protegida - “Bãi biển được bảo vệ” - ở đây người ta có thể tìm thấy các loại quà lưu niệm và nhà hàng, khách sạn theo chủ đề người ngoài hành tinh và UFO. Ngoài ra, còn có các chuyến tham quan ngắm UFO theo hướng dẫn, thậm chí địa phương còn tổ chức một ngày lễ không chính thức được gọi là El Día OVNI Tamaulipas vào ngày 25/10 hằng năm (OVNI viết tắt theo tiếng Tây Ban Nha của “Objeto Volador No Identificado”, có nghĩa là “vật thể bay không xác định”). Nembra Carmen Jiménez, Giám đốc du lịch của bang Tamaulipas đã hoàn toàn tin vào những điều này, thậm chí còn tuyên bố chính bà đã gặp người ngoài hành tinh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng ý với giả thuyết khu vực này tránh được bão tàn phá là nhờ những người ngoài hành tinh bảo vệ. Một số cư dân có tín ngưỡng tin rằng đó là do tượng đài Virgen del Carmen, vị thánh bảo trợ của các thủy thủ và ngư dân, được dựng lên vào năm 1967 trùng hợp với sự kiện thấy UFO. Trong khi đó, những người hoài nghi lại có ý tưởng thực tế hơn. Giám đốc cảng khí tượng của khu vực, Javier Francisco Álvarez, giải thích, tất cả là do điều kiện khí quyển rộng, chẳng hạn như gió tây thịnh hành hoặc hệ thống cận nhiệt đới áp suất cao, nhiệt độ đại dương của khu vực, sự thất thường vốn có của các cơn bão khi bắt đầu, cũng kết hợp với một chút may mắn nữa.

Ông giải thích: Quỹ đạo của các hiện tượng khí tượng thủy văn rất thất thường, tức là không phải lúc nào chúng cũng va chạm vào cùng một khu vực, cùng một vị trí, hoặc đi vào cùng một đường, chạm vào đất liền qua cùng một địa điểm. Hiện nay, chúng ta có các hệ thống giám sát tiên tiến và các mô hình số cho phép dự đoán cường độ và đường đi của bão, nhưng quỹ đạo của chúng vẫn rất khác nhau tùy thuộc vào các điều kiện khí quyển rộng hơn đó. Khi nước biển lạnh hơn một hoặc hai độ, nó có thể kéo khối lượng không khí, khiến các cơn bão “từ chối” hoạt động. Lời giải thích về người ngoài hành tinh đã phát triển thành một truyền thuyết thú vị tạo ra một điểm thu hút khách, giúp du lịch phát triển. Tuy nhiên, điều quan trọng là đừng để quá tin vào sự kiện người ngoài hành tinh hay tâm linh rồi xao lãng việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trong trường hợp bão đến.

Đây có phải là một mưu đồ để thu hút khách du lịch? Làm thế nào mà hai thành phố này và khu vực xung quanh chúng không bị ảnh hưởng bởi Mẹ thiên nhiên trong thời điểm tồi tệ nhất? Đó chỉ là may mắn, điều kiện khí quyển, hay cái gì khác? Dù thế nào đi nữa, Cuidad Madero và Tampico cũng đã thu hút khá nhiều truyền thuyết xung quanh và mong muốn có tên trong biên niên sử về những nơi bí ẩn mà chúng ta có thể không bao giờ giải mã được.

