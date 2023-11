Thành phố Flamingo Golden Hill hút nhà đầu tư bởi chính sách hấp dẫn

Thành phố điểm đến giữa "Vịnh Hạ Long trên cạn"



Đón đầu sức hút du lịch nghỉ dưỡng cũng như lực cầu đầu tư mạnh mẽ, chủ đầu tư Flamingo Holdings đã phát triển mô hình Thành phố thương mại – du lịch đẳng cấp 5 sao Flamingo Golden Hill ngay tại tâm điểm Quần thể di sản Quốc gia Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam). Sở hữu những lợi thế hiếm có dự án nào sánh được, thành phố Flamingo Golden Hill đang khiến giới đầu tư thông minh rót vốn mạnh mẽ.

Flamingo Golden Hill có vị trí đắt giá nằm ngay mặt tiền quốc lộ 21A - tuyến đường huyết mạch kết nối các tỉnh khu vực trung du và miền núi Tây Bắc Bộ với vùng đồng bằng. Từ thành phố, chỉ mất 10km di chuyển sẽ đến trung tâm thành phố Phủ Lý – Hà Nam. Di chuyển thêm 45km nữa, khách hàng sẽ trở về Thủ đô Hà Nội bằng tuyến cao tốc Hà Nội – Ninh Bình.



Nằm trên tuyến du lịch xuyên Việt dọc quốc lộ 1A, đường cao tốc Bắc Nam bao gồm: Hà Nội, Phủ Lý, Tam Chúc, Bái Đính, Tràng An, Hoa Lư, thành phố Flamingo Golden Hill chính là điểm trung chuyển của các điểm đến. Đặc biệt, đây được coi là vị trí quan trọng của du lịch vùng, bởi lẽ nó kết nối các trung tâm du lịch quần thể di sản quốc gia Tam Chúc – Chùa Hương – Bái Đính.

Kiến trúc xanh độc đáo và khác biệt của thành phố Flamingo Golden Hill

Không chỉ có vậy, nằm trong quần thể di sản quốc gia Tam Chúc, nơi sở hữu một trong những ngôi đại tự lớn nhất thế giới, cả khu vực này đang chuyển mình thành đô thị du lịch đa chức năng với đầy đủ các khu du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, thể thao, nghỉ dưỡng… và trở thành điểm đến quan trọng trên bản đồ du lịch của đất nước.



Thành phố Flamingo Golden Hill là nơi có địa thế "tựa sơn - hướng thủy", nhìn từ trên cao cả thành phố được bao bọc bởi màu xanh của núi rừng hùng vĩ, trước mặt là hồ Tam Chúc rộng 600ha – nơi được ví như "Vịnh Hạ Long trên cạn" khiến cho Thành phố thương mại – du lịch đẳng cấp 5 sao Flamingo Golden Hill như một tác phẩm nghệ thuật vô cùng nên thơ, xanh mát giữa thiên nhiên hùng vĩ.

Với hệ sinh thái du lịch hoàn hảo, từ du lịch, nghỉ dưỡng, tâm linh tới thể thao lại sở hữu khả năng kết nối linh hoạt, đa dạng nên du khách mọi nơi có xu hướng dừng chân tại "Vùng di sản" Tam Chúc. Vì vậy, không khó hiểu khi mỗi năm khu vực này đón hàng triệu du khách đổ về và tăng đều đặn qua từng năm mang đến tiềm năng lớn cho thành phố Thành phố thương mại – du lịch đẳng cấp 5 sao Flamingo Golden Hill.

Chính sách, ưu đãi hấp dẫn

Không chỉ là Thành phố điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực, thành phố Flamingo Golden Hill còn có những chính sách hấp dẫn hứa hẹn khả năng sinh lời vượt trội cho khách hàng. Theo đó, với khách hàng có sẵn nguồn tài chính khi mua sản phẩm nghỉ dưỡng tại Flamingo Golden Hill mà không nhận hỗ trợ lãi suất có thể hưởng mức chiết khấu lên tới 5% giá trị hợp đồng. Nhà đầu tư, người mua hoàn toàn có thể hưởng thêm mức chiết khấu lên tới 12%/năm trên dòng tiền và số ngày thanh toán trước hạn.

Khách mua sở hữu biệt thự có thể hưởng tổng chiết khấu, ưu đãi lên tới 40%

Đối với khách hàng vay vốn, có thể sở hữu biệt thự khi chỉ thanh toán 15% giá trị hợp đồng. Tiến độ thanh toán được chia nhỏ lên đến 8 đợt, tạo điều kiện cho khách mua thảnh thơi với kế hoạch tài chính, dễ dàng sở hữu.



Đặc biệt, người mua được hưởng mức lãi suất 0% trong 18 tháng – đây là mức ân hạn lý tưởng cho nhà đầu tư tận dụng, xoay vòng vốn hợp lý để có thể vừa có tài sản sinh lời trong tay mà vẫn đảm bảo dòng tiền.

Thêm vào đó, chủ đầu tư còn tặng khách mua 04 thẻ AIPD & 05 đêm nghỉ tại Villa 1 PN trên toàn hệ thống Flamingo, mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng đa dạng, đẳng cấp cho những chủ nhân tương lai.

Không những vậy, chủ đầu tư còn triển khai Chương trình Hỗ trợ kinh doanh, khách hàng được hưởng thu nhập đều đặn lên đến 7%/ năm từ việc tự kinh doanh vận hành ngay khi chỉ mới thanh toán một phần nhỏ giá trị hợp đồng. Cùng với chương trình "On The Go" hỗ trợ riêng cho khách hàng kinh doanh hiệu quả.

Sẵn sàng đón sóng tăng giá khi cả thành phố đi vào vận hành

Với hàng loạt những chính sách ưu đãi mua cũng như hỗ trợ vận hành, khách mua hoàn toàn có thể hưởng Tổng giá trị chiết khấu và ưu đãi lên đến 40% giá trị - mức ưu đãi kỷ lục, hiếm hoi trên thị trường vào thời điểm này.



Sở hữu biệt thự tại Thành phố thương mại – du lịch đẳng cấp 5 sao Flamingo Golden Hill ngay thời điểm này, nhà đầu tư còn đón đầu 2 đợt sóng tăng giá khi Trung tâm Dịch vụ dự kiến khai trương vào tháng 1/2024 và Toàn bộ thành phố dự kiến chính thức vận hành vào tháng 10/2024. Điều đó đồng nghĩa, nhà đầu tư và người mua "nắm sẵn trong tay" lợi ích lớn khi giá trị của Biệt thự tăng mạnh chỉ sau vài tháng sở hữu.

