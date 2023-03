Thành phố "kỳ lạ", nơi nhận lương cả tỷ nhưng cũng chỉ cảm thấy như cầm vài trăm triệu

Đối với nhiều người, kiếm được mức lương 6 con số giống như một dấu hiệu của sự thành công. Tuy nhiên, điều này đúng hay sai còn tùy thuộc vào việc bạn sống ở đâu. Tại New York, khoản lương hàng năm đó chỉ tương đương với 36.000 USD (850 triệu đồng) sau khi trừ thuế và điều chỉnh chi phí sinh hoạt đắt đỏ.

Đây là kết quả được đưa ra trong một phân tích về mức sống tại 76 thành phố lớn nhất của nước Mỹ do SmartAsset, một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính và tiêu dùng, thực hiện. Họ đánh giá giá trị của 100.000 USD/năm ở từng thành phố và kết quả là New York đứng bét bảng. New York “cùng mâm” với các thành phố lừng danh khác của Mỹ như San Francisco, Washington D.C, Los Angeles, Boston và Seattle.

Trong khi đó, thành phố Menphis, bang Tennessee đứng đầu danh sách mà SmartAsset khảo sát. Cụ thể, một người nhận lương 100.000 USD/năm ở thành phố này sẽ mang về nhà số tiền 86.444 USD sau thuế và điều chỉnh chi phí sinh hoạt.

Công thức mà SmartAsset thực hiện là áp thuế liên bang, thuế tiểu bang và thuế địa phương cho khoản thu nhập 100.000 USD/năm theo quy định của từng nơi. Sau đó, những chênh lệch trong chi phí sinh hoạt ở từng nơi cũng được tính toán để xem nó tác động ra sao tới số tiền còn lại. Các dữ liệu được sử dụng bao chi phí sinh hoạt như giá nhà, hàng hóa, tiện ích, giao thông vận tải cùng những hàng hóa và dịch vụ khác.

Susannah Snider của SmartAsset cho rằng phương thức thống kê này rất trực quan. Nó cho thấy số tiền 100.000 USD/năm có giá trị như thế nào ở từng địa phương khác nhau. Tuy nhiên, nữ chuyên gia này cũng lưu ý số người kiếm được 100.000 USD/năm ở New York rõ ràng nhiều hơn số người có thu nhập tương tự tại Memphis.

Cục Điều tra Dân số Mỹ cho biết thu nhập trung bình của các hộ gia đình ở New York là 70.000 USD vào năm 2021 trong khi con số này ở Memphis chỉ là 44.000 USD/năm.

Tuy nhiên, chi phí cao, thuế nhiều cùng giá thuê nhà tăng mạnh trong khi tốc độ tăng lương chậm lại và 2 năm lạm phát dai dẳng khiến nhiều người sống tại các thành phố lớn phải “đánh giá lại”. Có những con số chứng minh điều này. Cục Điều tra Dân số Mỹ cho biết chỉ từ tháng 7/2020-7/2021, dân số New York giảm 300.000 người. Giá thuê nhà ở thành phố này cũng đang tăng nhanh nhất tại Mỹ.

Trong khi đó, thuế cũng là vấn đề đáng quan tâm. Nhiều người đã lên tiếng cảnh báo New York không nên tiếp tục tăng thuế bởi nó có thể khiến những người giàu có hoặc những người mang lại các khoản thu lớn cho thành phố, rời đi.

Nhiều người New York đã chuyển tới sống ở các khu vực có thuế thấp như Texas và Florida, đặc biệt là khi môi trường làm việc từ xa cho phép họ linh động hơn. Đó rõ ràng không phải một quyết định tồi về mặt tài chính bởi ở Texas có 7 thành phố nằm trong top 10 của SmartAsset. Nó đồng nghĩa số tiền họ kiếm được sẽ có giá trị nhiều hơn.

