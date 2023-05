Thành phố New York (Mỹ) có thể chìm dưới biển vào cuối thế kỷ này

Thành phố New York đang sụt lún tới 2 mm mỗi năm dưới sức nặng của chính các tòa nhà tọa lạc tại đây, một nghiên cứu được công bố gần đây cho thấy. Các tác giả cảnh báo rằng quá trình chìm dần này sẽ trở nên trầm trọng hơn do mực nước biển dâng cao.



Hơn 8 triệu người sống ở New York và 5 quận của thành phố là nơi có hơn 1,08 triệu tòa nhà khác nhau, từ những ngôi nhà dành cho một gia đình ở Queens đến những tòa nhà chọc trời cao chót vót ở Trung tâm Manhattan. Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Tương lai của Trái đất trong tháng 5 này, các nhà nghiên cứu tại Đại học Rhode Island đã tính toán rằng tất cả các cấu trúc này cộng lại nặng 1,68 nghìn tỷ pound, hay 762 triệu tấn.

Theo các nhà khoa học, tất cả khối lượng này đang khiến thành phố sụt lún từ 1 đến 2 mm mỗi năm. Trong khi một số tòa nhà lớn nhất của New York được neo vào nền đá vững chắc bên dưới Manhattan, nhiều tòa nhà khác được xây dựng trên đất sét và đất sét lỏng lẻo. Các nhà khoa học giải thích, một số tòa nhà thuộc loại sau đang lún nhanh gấp đôi so với loại đầu tiên.

Thành phố New York là nơi sinh sống của 8 triệu người. (Ảnh: India Today)

Mặc dù tốc độ sụt lún 1 mm mỗi năm có thể không thể nhận thấy đối với những người sống ở New York, nhưng toàn bộ bờ biển phía Đông của nước Mỹ đang sụt lún nhanh hơn nhiều do các lớp băng tích tụ trong thời kỳ băng hà cuối cùng tiếp tục tan chảy và nhỏ lại. Theo báo cáo trước đó được trích dẫn trong nghiên cứu mới nhất, sự tan chảy của băng có thể khiến bờ biển phía Đông, bao gồm cả New York, lún tới 1.500 mm vào năm 2100.

Kết hợp với mực nước biển dâng cao 220 mm được ghi nhận xung quanh thành phố kể từ năm 1950, một số khu vực Hạ Manhattan, nằm ở độ cao từ 1.000 mm đến 2.000 mm so với mực nước biển, có thể chìm dưới nước vào cuối thế kỷ này.

Nghiên cứu lưu ý rằng các cơn bão và dông lốc cuồng phong diễn ra thường xuyên hơn, mà một số nhà khoa học cho là hậu quả của biến đổi khí hậu, cũng có thể đẩy nhanh quá trình xói mòn đất và gây thiệt hại cho các tòa nhà.

Tom Parsons, nhà địa vật lý tại Cơ quan Khảo sát địa chất Hoa Kỳ, nói với tờ The Guardian hôm 19/5: "Đó không phải là điều đáng lo ngại nhìn thấy ngay lập tức, nhưng quá trình đang diễn ra này làm tăng nguy cơ ngập lụt do mưa lũ. Chính quyền thành phố phải lập kế hoạch cho việc này. Việc tiếp xúc nhiều với nước biển có thể gây ăn mòn thép và làm mất ổn định kết cấu các tòa nhà, điều mà bạn rõ ràng không muốn. Lụt lội cũng gây thiệt hại đến tính mạng con người, đó có lẽ là mối quan tâm lớn nhất".