Thành phố "trẻ tuổi" nhất của Quảng Ninh có sân golf rộng 130ha, tổng mức đầu tư hơn 1.277 tỷ đồng đi vào hoạt động

Ngày 11/1, tại sân golf Silk Path Đông Triều (thành phố Đông Triều, Quảng Ninh) diễn ra giải golf - The Pursuit of Excellence thuộc xã An Sinh, TP. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Phát biểu tại lễ khai mạc giải đấu, Phó Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch UBND Thành phố Đông Triều Nguyễn Văn Ngoãn chia sẻ, đây là giải đấu đặc biệt chào mừng thành phố Đông Triều chính thức là thành phố thứ 5 trực thuộc tỉnh Quảng Ninh, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong sự phát triển kinh tế của địa phương.

Lễ ra mắt sân golf Đông Triều đẳng cấp quốc tế đầu tiên tại TP. Đông Triều.

Sự kiện không chỉ giới thiệu một sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Đông Triều, mà còn mang ý nghĩa quan trọng khi là một trong bốn công trình trọng điểm của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2021 đã về đích đúng tiến độ.

Sân golf Đông Triều rộng khoảng 130ha, có tổng mức đầu tư hơn 1.277 tỷ đồng, được tư vấn, thiết kế và giám sát bởi golfer huyền thoại người Anh – Nick Faldo, có khả năng phục vụ hơn 800 khách/ngày.

Sân golf Đông Triều được xây dựng thành hai sân golf với hai mục đích gồm sân golf 9 lỗ dành riêng cho golfer mới bắt đầu cùng với học viện đào tạo golf hiện đại và sân Championship 18 lỗ dành cho golfer đã có kinh nghiệm. Ý tưởng xây dựng 2 sân golf với mục đích khác nhau được đánh giá cao vì mang đến nhiều sự lựa chọn cho người chơi.

Với sân golf 18 lỗ, thử thách chủ yếu nằm ở địa hình có độ dốc tự nhiên và các bẫy nước, bẫy cát đan xen nhau. Điều này yêu cầu golfer cần có kinh nghiệm xử lý bóng để đạt được thành tích tốt nhất.

Ngoài ra, còn có các công trình lưu trú thấp tầng, khu khách sạn cao tầng, sân tập golf, hạ tầng cây xanh, cảnh quan, khu vui chơi giải trí, không gian nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp theo tiêu chuẩn 5 sao, được kỳ vọng sẽ thay đổi tích cực đến cơ hội phát triển du lịch – kinh tế của thành phố Đông Triều nói riêng, tỉnh Quảng Ninh nói chung.

Giải đấu The Pursuit of Excellence không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn của tỉnh Quảng Ninh trong việc phát triển du lịch golf, mà còn là minh chứng cho khát vọng vươn cao, vươn xa, đưa Đông Triều tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới. Sự kiện lần này cũng đặt nền móng cho việc định vị Đông Triều là một trung tâm thể thao, du lịch đẳng cấp, sẵn sàng chào đón du khách và nhà đầu tư trong tương lai.