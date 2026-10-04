Thành phố trực thuộc Trung ương rộng thứ 2 Việt Nam dự kiến thành lập thêm 10 phường mới

Sáng 3/10, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh đã làm việc với Đoàn khảo sát liên ngành Trung ương do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long làm Trưởng đoàn về Đề án thành lập 10 phường mới nhằm đáp ứng tốc độ đô thị hóa nhanh của thành phố.

Đề án thành lập phường được xây dựng với phương án nâng cấp 10 đơn vị hành chính cấp xã, bao gồm Hòa Vang, Hòa Tiến, Bà Nà, Điện Bàn Tây, Núi Thành, Tam Anh, Đại Lộc, Nam Phước, Chiên Đàn và Thăng Bình.

Chủ trương này nhận được sự đồng thuận cao của người dân thông qua các đợt lấy ý kiến trực tiếp tại từng hộ gia đình. Đánh giá sơ bộ từ hồ sơ cho thấy cả 10 địa phương đều cơ bản đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về cơ cấu cũng như trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Về quy mô dân số đô thị, Hòa Tiến và Núi Thành đều đạt tỉ lệ 100%, tiếp đến là Hòa Vang đạt gần 78%, Bà Nà trên 72% và Chiên Đàn đạt hơn 69%. Các địa bàn còn lại như Thăng Bình, Điện Bàn Tây, Đại Lộc, Nam Phước đều vượt ngưỡng 50%, riêng khu vực Tam Anh đạt trên 31.000 dân đô thị.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: UBND TP Đà Nẵng)

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trương Hải Long nhấn mạnh việc xây dựng đề án cần phát huy những khu vực đã phát triển đô thị, gắn với tinh thần địa phương quyết định, địa phương thực hiện và chịu trách nhiệm.

Thứ trưởng lưu ý thành phố cần rà soát kỹ cơ sở xác định dân số đô thị, nhất là tại các khu vực đang có dự án; việc tính toán phải dựa trên quy hoạch đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt, bảo đảm số liệu chuẩn xác.

Đối với các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội còn có cách hiểu khác nhau, địa phương cần phối hợp với các cơ quan liên quan thống nhất phương pháp tính nhằm phản ánh đúng thực chất trình độ phát triển.

Cùng với việc hoàn thiện các tiêu chí, Thứ trưởng Bộ Nội vụ đề nghị thành phố bổ sung kế hoạch, lộ trình phát triển các đơn vị hành chính sau khi chuyển thành phường, gắn với phương án tổ chức bộ máy và bố trí nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý đô thị.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chỉ đạo các sở ngành khẩn trương phối hợp với các địa phương rà soát lại toàn bộ hệ thống số liệu về đất đai, ngân sách, hạ tầng đô thị để hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền.

Lãnh đạo UBND thành phố nhấn mạnh, Đề án không chỉ đơn thuần là việc thay đổi tên gọi hành chính mà phải gắn chặt với quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển không gian của một “Đà Nẵng mới”.

Hồ sơ cần làm rõ cấu trúc liên kết vùng giữa cực phát triển phía Bắc là đô thị trung tâm Đà Nẵng với cực phía Nam gồm đô thị Tam Kỳ và Khu kinh tế mở Chu Lai, trong đó xác định vai trò kết nối chuyển tiếp quan trọng của các đô thị nằm ở khu vực giữa như Thăng Bình, Nam Phước.

Bên cạnh việc tích hợp các khu chức năng động lực như Khu thương mại tự do hay Khu công nghệ cao, thành phố cũng sẽ cập nhật đầy đủ mạng lưới giao thông đối ngoại gồm cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A, tuyến đường sắt hiện hữu và quy hoạch đường sắt tốc độ cao nhằm tạo nên một không gian đô thị kết nối thông suốt, hiện đại và bền vững.