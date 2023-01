Giá trị tăng thêm toàn ngành công nghiệp năm 2022 ước tính tăng 7,69% so với năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,10% , đóng góp 2,09 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của toàn nền kinh tế.

Cùng với đó, ngành sản xuất và phân phối điện tăng 7,05%, đóng góp 0,26 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 7,45%, đóng góp 0,04 điểm phần trăm; ngành khai khoáng tăng 5,19% (do sản lượng khai thác than tăng 4,7% và khí đốt thiên nhiên dạng khí tăng 8,3%), đóng góp 0,17 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2022 so với năm trước tăng ở 61 địa phương và giảm ở 2 địa phương trên cả nước. Một số địa phương có chỉ số IIP đạt mức tăng khá cao do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành sản xuất và phân phối điện tăng cao .

Ở chiều ngược lại, một số địa phương có chỉ số IIP tăng thấp hoặc giảm do ngành công nghiệp chế biến, chế tạo; ngành khai khoáng và ngành sản xuất, phân phối điện tăng thấp hoặc giảm .

10 địa phương có tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp cao nhất năm 2022. Nguồn: TCTK.

10 địa phương có chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2022 so với năm trước tăng cao: Bắc Giang tăng 33,1%; Cần Thơ tăng 35,4%; Vĩnh Long tăng 26,3%; Kon Tum tăng 22,8%; Điện Biên tăng 22,2%; Khánh Hòa tăng 22,7%; Lai Châu tăng 20,5%; Sơn La tăng 20,5%; Bình Phước tăng 21,1% và Quảng Nam tăng 18,9%.



Theo đó, Cần Thơ là thành phố trực thuộc TW duy nhất lọt top 10 địa phương dẫn đầu tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp năm 2022. Sản xuất công nghiệp của Cần Thơ đang trên đà phục hồi và tăng mạnh.

Năm 2022, các doanh nghiệp tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng tăng cao của người dân những tháng cuối năm, dịp Tết Dương lịch năm 2023 và Tết Nguyên đán Qúy Mão.

IIP năm 2022 tăng 29,59% so với năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 35,38%. Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2022 tăng 29,59% so với năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 35,38%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,83%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 9,59%.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2022, tăng 84,80% so với cùng kỳ. Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 01/12/2022, giảm 4,83% so với tháng trước và tăng 26,94% so với tháng cùng kỳ.

Để đạt được kết quả này, UBND TP. Cần Thơ cho biết, thành phố đã tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của tổ chức, doanh nghiệp và người dân, tạo môi trường thuận lợi để duy trì và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.

Cùng với đó, Cần Thơ đã triển khai hiệu quả các phương án hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động, để hỗ trợ nguồn lao động cho doanh nghiệp nhằm phục hồi, phát triển sản xuất.

Hơn nữa, Cần Thơ quyết liệt rà soát cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp và người dân tiếp cận nguồn nguyên vật liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh, nhất là vật tư chiến lược (xăng dầu, phân bón…) theo đúng quy định.

Ngoài ra, các sở ngành hữu quan, quận huyện tăng cường thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp, giữa các địa phương, liên kết ngành, nhằm phát triển các vùng nguyên liệu trong nước, chủ động hơn các yếu tố đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh.