Cụ thể, Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai theo tinh thần Nghị quyết số 73 ngày 23-9-2019 và số 116 ngày 6-12-2019 của Chính phủ; công tác quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng của UBND TP Hải Phòng.

Tại kết luận thanh tra, TTCP đã chỉ ra các tồn tại, hạn chế, vi phạm trong quá trình triển khai, thực hiện dự án Khách sạn Quốc tế Đồ Sơn do Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản NC Home làm chủ đầu tư (Dự án).

Theo cơ quan thanh tra, dự án này có vốn đầu tư hơn 635 tỉ đồng. Về nguồn gốc dự án, trước đây dự án khách sạn Quốc tế Đồ Sơn do Công ty Cổ phân Tập đoàn Nam Cường (tiền thân là Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Du lịch Nam Cường) làm chủ đầu tư, được chấp thuận chủ trương đầu tư theo Thông báo số 93 ngày 27-2-2003 của UBND TP Hải Phòng; Giấy chứng nhận đầu tư số 02121000477 do UBND TP Hải phòng cấp ngày 25-4-2015.



Sau đó, Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường chuyển nhượng dự án cho nhà đầu tư mới là Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản NC Home. Sau các lần thay đổi, dự án được xác định tiến độ đưa vào sử dụng trước ngày 18-12-2025.



TTCP cho biết qua kiểm tra thấy còn một số hạn chế, thiếu sót. Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư, đến thời điểm thanh tra, một phần dự án vẫn chưa được triển khai thi công xây dựng, chậm tiến độ đầu tư là chưa đúng quy định tại Luật Đấu tư năm 2020. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính về tiến độ đầu tư.



Về đầu tư xây dựng, Công ty CP Tập đoàn Nam Cường đã xây dựng công trình khách sạn 18 tầng. Sau khi nhận chuyển nhượng dự án, Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản NC Home tiếp tục công tác chỉnh trang, cải tạo hoàn thiện tòa nhà khách sạn 18 tầng và các công trình phụ trợ theo quy hoạch đã được phê duyệt (sân vườn cảnh quan, bể bơi, giao thông nội khu, nhà kỹ thuật, trung tâm hội nghị, hội thảo...).



Các hạng mục công trình đang thi công của dự án Khách sạn quốc tế Đỗ Sơn chưa được cấp Giấy phép xây dựng là vi phạm Luật Xây dựng năm 2003 và Luật Xây dựng 2014. Ngày 28-2-2024, Chủ tịch UBND quận Đồ Sơn ban hành Quyết định số 278 xử phạt hành chính trong lĩnh vực xây dựng đối với Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản NC Home về hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng, mức xử phạt là 140 triệu đồng.



Ngày 24-4-2024, UBND quận Đồ Sơn có Văn bản số 993 yêu cầu Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản NC Home dừng thi công tuyệt đối các công trình vi phạm, khẩn trương thực hiện các thủ tục về đất đai, đầu tư, đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng.



Đến thời điểm thanh tra, UBND TP Hải Phòng chưa ban hành quyết định thu hồi đất của Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường để giao cho Công ty cổ phần kinh doanh bất động sản NC Home thuê đất theo Hợp đồng chuyển nhượng đã được UBND TP chấp thuận. Công ty cổ phần Tập đoàn Nam Cường vẫn đang tiếp tục thực hiện nộp tiền thuê đất hàng năm và không nợ đọng tiền thuê đất với Nhà nước.



Cơ quan thanh tra kiến nghị UBND TP Hải Phòng kiểm tra, rà soát việc chậm tiến độ đầu tư xây dựng đối với một số hạng mục của dự án, đánh giá nguyên nhân và có biện pháp xử lý việc chậm tiến độ theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật về đất đai, chỉ đạo các cơ quan chức năng, yêu cầu chủ đầu tư dự án khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, đất đai, cấp phép xây dựng theo quy định của pháp luật đối với dự án Khách sạn Quốc tế Đồ Sơn do Công ty cổ phần Kinh doanh bất động sản NC Home làm chủ đầu tư.

Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng Hải Phòng, UBND phường Hải Sơn đã kiểm tra trật tự xây dựng đối với các công trình thuộc Dự án Khách sạn quốc tế Đồ Sơn do Công ty Cổ phần kinh doanh bất động sản NC Home (Công ty NC Home) làm chủ đầu tư, đồng thời, nêu 6 công trình không có giấy phép xây dựng, gồm:



Công trình 1 (Khu tổ chức sự kiện): nhà 1 tầng với kết cấu khung cột bê tông cốt thép, tường gạch chỉ, diện tích xây dựng hơn 2.100m2;



Công trình 2 (nhà hạ tầng kỹ thuật): Nhà 1 tầng có kết cấu như công trình 1, diện tích xây dựng hơn 621m2;



Công trình 3 (Khu ký túc xá): nhà 3 tầng với kết cấu như 2 công trình trên, diện tích xây dựng 381m2;



Công trình 4 (bể bơi và nhà vệ sinh): Bể bơi kết cấu tường xây dựng gạch chỉ, diện tích 490m2 + móng kết cấu bê tông cốt thép cột, có diện tích 110m2;



Công trình 5 (Khách sạn 18 tầng): Nhà 18 tầng (chủ đầu tư thông tin thi công tiếp công trình của chủ đầu tư cũ là Tập đoàn Nam Cường);



Công trình 6 (Công trình hạ tầng và phụ trợ): đường nội bộ, tường bao, thoát nước, nhà bảo vệ với 1 tầng và có diện tích 13m2.