Thanh tra Chính phủ sẽ đối thoại với người dân Thủ Thiêm vào cuối tháng 5

Ngày 11-5, tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 7 thuộc Đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM gồm Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê; nguyên Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm và Phó Chánh án TAND TP Trịnh Ngọc Thúy đã tiếp xúc với cử tri quận 2.

Để bảo đảm quy định phòng, chống dịch Covid-19, người tham dự được yêu cầu giữ khoảng cách, trước khi vào hội trường phải làm tờ khai y tế.

Tại cuộc tiếp xúc, Chủ tịch UBND quận 2 Nguyễn Phước Hưng đã thông tin chính sách bồi thường, hỗ trợ các hộ dân ở khu 4,3 ha - ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ. Ông Hưng cho biết các chính sách này sẽ triển khai sớm đến người dân.



Theo ông Hưng, vào ngày 7-5, UBND TP đã ban hành chính sách đền bù nhà đất ở khu 4,3 ha và quận 2 đang xây dựng kế hoạch thực hiện. "Tinh thần là cố gắng làm nhanh nhất để thực hiện theo kết luận của Thanh tra Chính phủ và Nghị quyết của HĐND TP" - ông Hưng nói.

Đối với khiếu nại của các hộ dân tại 5 khu phố thuộc 3 phường là An Khánh, Bình An và Bình Khánh cho rằng nhà đất nằm ngoài ranh quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm , ông Hưng cho biết do thực hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch Covid-19 nên chưa tổ chức đối thoại với các hộ dân này như chỉ đạo của Chính phủ (kế hoạch là từ ngày 17 đến 22-2).

Hiện UBND TP và UBND quận 2 đã làm việc với Thanh tra Chính phủ, dự kiến cuối tháng 5, đầu tháng 6 sẽ tổ chức đối thoại với người dân 5 khu phố thuộc 3 phường.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 8-4, Thanh tra Chính phủ có quyết định lập Tổ công tác đối thoại với người dân Thủ Thiêm do ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương làm tổ trưởng.

Tổ này có nhiệm vụ chuẩn bị nội dung, chương trình tổ chức đối thoại, ghi biên bản buổi đối thoại với người dân khu đô thị mới Thủ Thiêm, đồng thời tham mưu với lãnh đạo Thanh tra Chính phủ để trả lời với người dân khi có yêu cầu.

Trước đó, tại buổi làm việc với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm 8-5, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong cho biết đã lập tổ công tác và ban hành kế hoạch thực hiện các kết luận Thanh tra Chính phủ, cũng như thực hiện kế hoạch kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với tập thể và cá nhân có liên quan theo kết luận thanh tra...

Trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong cho biết TP sẽ triển khai các dự án: cầu Thủ Thiêm 2, bốn tuyến đường chính trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đấu giá các lô đất đã có đủ điều kiện... TP cũng thực hiện chính sách giải quyết bồi thường, hỗ trợ tái định cư bổ sung đối với các hộ dân khu 4,3ha.