Tháo dỡ 'vòng quay mặt trời' gỉ sét tại Công viên Tuổi trẻ

Trao đổi với PV Tiền Phong , ông Phạm Tuấn Anh- Phó Chủ tịch UBND phường Thanh Nhàn cho biết, hạng mục vòng quay mặt trời trong công viên không nằm trong 14 hạng mục vi phạm. Tuy nhiên, chủ đầu tư cũng không khai thác sử dụng từ năm 2007 đến nay ( khai thác được 3 năm 2004-2007, 2007 thì dừng hoạt động).

Do lâu năm không khai thác nên hạng mục xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn. Quận và phường đã tổ chức nhiều buổi đề nghị chủ đầu tư tháo dỡ. Tuy nhiên, do vướng mắc bên phía ngân hàng, bởi hạng mục nằm trong tài sản thế chấp, nên khi đó quận và phường quây thép gai xung quanh, đặt biển cảnh báo nguy hiểm hạn chế người dân đi vào khu vực.

Vòng xoay đang được tháo dỡ từng phần

Trong thời qua, lãnh đạo quận, các phòng ban chức năng quận và phường đã vận động chủ đầu tư, ngân hàng tháo dỡ công trình nguy hiểm xuống cấp không đảm bảo. Ngày 7/8/2023, chủ đầu tư đã có văn bản gửi quận, phường về việc xin tự tháo dỡ công trình nguy hiểm. "Từ ngày 8/8/2023, UBND phường cùng Công an phường đã tổ chức lực lượng hỗ trợ đảm bảo an ninh, an toàn chủ đầu tư tháo dỡ, dự kiến trong 7 ngày tháo dỡ xong", ông Tuấn Anh chia sẻ.

Đối với 14 hạng mục vi phạm trong công viên, từ tháng 5/2023 đến nay, UBND phường đã tháo dỡ xong 8 hạng mục vi phạm trật tự xây dựng nằm trong đất Công viên Tuổi trẻ Thủ đô. Tới đây, UBND phường tiếp tục vận động tháo dỡ nhà hàng Queen Bee, dự kiến đến tháng 9/2023 sẽ xử lý dứt điểm các vi phạm, bàn giao các diện tích đất đã thu hồi cho UBND quận quản lý.