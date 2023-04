Tháo gỡ vướng mắc về hợp đồng điện tử với hội thảo từ FPT IS

Hội thảo sẽ khai mở những xu hướng, cập nhật mới nhất trong việc sử dụng hợp đồng điện tử cho doanh nghiệp.



Hội thảo "An tâm ký kết với hợp đồng điện tử có tích xanh" tháo gỡ những vướng mắc xung quanh việc sử dụng hợp đồng điện tử.

Hiện nay, hợp đồng điện tử là phương thức được sử dụng phổ biến trên toàn thế giới và cả Việt Nam. Hợp đồng điện tử được xem là công cụ hỗ trợ đắc lực cho các doanh nghiệp trong thời đại nền kinh tế số đang phát triển nhanh chóng. Tại Việt Nam, giải pháp hợp đồng điện tử đang dần được tin tưởng sử dụng bởi nhiều doanh nghiệp, đặt biệt là từ khi Trục phát triển hợp đồng điện tử Việt Nam (CeCA) được ra mắt, tạo bước tiến lớn trong việc thúc đẩy thương mại điện tử và ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động giao thương, kinh doanh.

Là một trong những đơn vị công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, song hành cùng hàng nghìn doanh nghiệp tháo gỡ bài toán chuyển đổi số, FPT IS thấu hiểu rõ nhu cầu của doanh nghiệp trong việc chuyển đổi hình thức ký kết. Vì vậy, FPT IS là một trong các công ty tiên phong phát triển giải pháp Hợp đồng điện tử - FPT.eContract, giải quyết toàn diện những trở ngại trong quá trình ký kết của doanh nghiệp.

Hiện nay, theo dữ liệu từ hệ thống FPT.eContract, đã có hơn 2 triệu giao dịch được ký kết qua nền tảng, phục vụ hơn 1.000 khách hàng, giúp kết nối hàng trăm nghìn doanh nghiệp, cá nhân là đối tác ký trên toàn quốc. FPT.eContract có thể ứng dụng rộng rãi trong nhiều loại hình ký kết như: hợp đồng kinh tế, mua bán, hợp đồng cho thuê, các hồ sơ phê duyệt nội bộ, hợp đồng lao động...

Các doanh nghiệp lớn như VNPay, Samsung, 30Shine, KFC, Nhựa Bình Minh, Unilever, TOPICA, Vietjet... đều đã sử dụng FPT.eContract và đạt được hiệu quả rõ rệt. Ký kết điện tử giúp rút ngắn thời gian, tối giản quy trình, tối ưu nguồn lực, tăng khả năng lưu trữ so với khi sử dụng phương thức ký kết truyền thống.

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn tồn tại những trăn trở xoay quanh việc ứng dụng hợp đồng điện tử như tính pháp lý, khả năng bảo mật và quy trình triển khai, cách thức sử dụng các chức năng trên hệ thống. Trước thực tế đó, ngày 6/4 tới đây, FPT IS tổ chức hội thảo với chủ đề "An tâm ký kết với hợp đồng điện tử có tích xanh", đồng hành cùng doanh nghiệp ứng dụng hiệu quả hợp đồng điện tử trong hoạt động vận hành.

Chương trình có sự tham gia của đại diện đơn vị xây dựng Trục phát triển hợp đồng điện tử của Bộ Công Thương, cùng các chuyên gia công nghệ từ FPT IS, mở lối cho doanh nghiệp cách thức sử dụng hợp đồng điện tử hiệu quả, an toàn. Hội thảo sẽ cung cấp những định hướng giúp doanh nghiệp ứng dụng hợp đồng điện tử trong bối cảnh chuyển đổi số, tính pháp lý của hợp đồng điện tử có tích xanh được xác thực bởi Bộ Công Thương, cập nhật những cải tiến mới nhất trên hệ thống FPT.eContract và giải đáp các thắc mắc của đại diện doanh nghiệp tham dự hội thảo.

Là tổ chức công nghệ thông tin có hơn 29 năm đồng hành cùng hành trình chuyển đổi số của doanh nghiệp, FPT IS đã và đang tiên phong phát triển hệ sinh thái ký kết điện tử tại Việt Nam với các giải pháp: Hợp đồng điện tử - FPT.eContract, Chữ ký số từ xa - FPT.eSign, Hệ thống chứng thực hợp đồng điện tử - FPT.CeCA. Hệ sinh thái ký kết điện tử do FPT IS phát triển giúp doanh nghiệp tiết kiệm tới 70% chi phí, 80% thời gian ký kết.

Các doanh nghiệp quan tâm tới hình thức ký kết hợp đồng điện tử có thể tham dự hội thảo bằng cách đăng ký tại đây.