Thất thường như thời tiết Hà Nội tháng 3: Nóng ẩm 30 độ rồi lại đón không khí lạnh gây mưa

Nồm ẩm tại miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Những ngày qua, thời tiết các tỉnh miền Bắc có sự khác biệt khá rõ rệt giữa các khu vực.

Hà Nội và nhiều tỉnh khu vực Đông Bắc Bộ trải qua nhiều ngày thời tiết khá biến động với hình thái chủ yếu là có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực ven biển và đồng bằng đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác.

Đặc biệt, nền nhiệt từ 28-31 độ, có nơi trên 31 độ cùng với độ ẩm không khí ở mức cao khiến thời tiết trở nên nóng ẩm, tạo điều kiện cho hiện tượng nồm ẩm xuất hiện, thời tiết cũng oi bức, khó chịu hơn.

Thời tiết Hà Nội những ngày qua khá nóng ẩm, tạo điều kiện cho hiện tượng nồm ẩm xuất hiện. Ảnh minh hoạ.

Trong khi đó, khu vực phía Tây Bắc Bộ hình thái thời tiết lại hoàn toàn đối lập khi có nắng nóng, nhiều nơi cục bộ có nắng nóng.

Vậy những hình thái thời tiết đối lập giữa các khu vực tại các tỉnh miền Bắc còn kéo dài đến bao giờ?

Theo dự báo từ cơ quan khí tượng, khoảng đêm 26/3. một đợt không khí lạnh yếu được dự báo tăng cường xuống nước ta.

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 26-29/3 có mưa rải rác, riêng vùng núi từ ngày 28-29/3 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Sáng và đêm trời lạnh.



Phía Tây Bắc Bộ: Từ khoảng ngày 28-29/3 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông; từ ngày 30/3-03/4, có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng.

Đợt không khí lạnh yếu sẽ gây mưa cho khu vực Đông Bắc Bộ, chấm dứt tình trạng nồm ẩm nhiều ngày qua. Ảnh minh hoạ.

Cơ quan khí tượng cũng nhận định, từ nay đến nửa đầu tháng 4/2024, không khí lạnh vẫn có khả năng hoạt động với cường độ yếu và lệch Đông, chính vì vậy khu vực miền Bắc sẽ có nhiều ngày xuất hiện mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, trong đó chủ yếu tại các khu vực phía Đông Bắc Bộ.

Theo quy luật khí hậu, từ nay đến tháng 4, không khí khô được thay thế bằng khối không khí ẩm. Giai đoạn này, khu vực Bắc Bộ chuyển sang trạng thái mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, trời rét về đêm và sáng.

Hiện tượng thời tiết nồm ẩm diễn ra phổ biến ở khu vực miền Bắc, đặc biệt là thủ đô Hà Nội từ tháng 2-4 hàng năm. Lúc này, độ ẩm không khí tăng cao trên 85% kèm theo mưa phùn, sương mù gây ẩm ướt tạo ra nồm ẩm.

Các chuyên gia khí tượng khuyến cáo, với thời tiết này, người dân hạn chế mở cửa sổ, cửa ra vào để tránh hơi ẩm xâm nhập vào nhà nhiều hơn. Thay vì bật quạt để hong khô nền nhà, người dân nên sử dụng các thiết bị hút ẩm chuyên dụng để tránh trơn trượt, lau nhà bằng giẻ lau khô...

Ngoài ra, từ giữa tháng 3, vùng áp thấp phía Tây 4 có xu hướng phát triển dần. Nắng nóng xuất hiện nhiều hơn tại khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Trung Trung Bộ.

TPHCM và Nam Bộ nắng nóng đỉnh điểm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, những ngày qua khu vực miền Đông Nam bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Đặc biệt, so với nền nhiệt được dự báo trong các bản tin thời tiết, nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời chênh lệch 2 - 4 độ C hoặc cao hơn khiến cho cảm giác nóng bức rõ rệt hơn.

Nắng nóng thiêu đốt TPHCM và nhiều tỉnh Đông Nam Bộ những ngày qua. Ảnh minh hoạ.

Dự báo trong hôm nay và ngày mai (25 - 26/3), nhiều tỉnh, thành ở Nam bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến từ 40 - 50%.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, nắng nóng ở khu vực Nam bộ có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.