Thấy gì khi ông chủ Thế giới Di động (MWG) Nguyễn Đức Tài chỉ mua "nhỏ giọt" tỷ lệ cổ phiếu đăng ký?

Thống kê cho thấy, ông Nguyễn Đức Tài chỉ mua được 110.000 cổ phiếu MWG trong tổng đăng ký 1 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ mua thành công là 11% tổng đăng ký để nâng sở hữu từ 2,4%, lên 2,41% vốn điều lệ, giao dịch được thực hiện từ ngày 8/11 đến ngày 7/12.

Lý giải nguyên nhân lượng mua "nhỏ giọt" cổ phiếu đăng ký được ông Nguyễn Đức Tài đưa ra do diễn biến thị trường không phù hợp.

Thực tế, thống kê từ ngày 13/9 đến ngày 7/12, cổ phiếu MWG giảm 28,96%, từ 57.500 đồng, về 40.850 đồng/cổ phiếu. Trong đó, cổ phiếu MWG liên tục là tâm điểm bán ròng và rút vốn của khối ngoại.



Trước bối cảnh cổ phiếu liên tục giảm mạnh và bị cổ đông ngoại bán ra, trong buổi gặp gỡ cổ đông chia sẻ tình hình kinh doanh quý III/2023, ông Nguyễn Đức Tài từng trấn an cổ đông và phát đi tín hiệu sẵn tiền trong tài khoản: “Ai có lòng tin tập đoàn sẽ có hành động xử lý vấn đề để quay trở lại, người đó bình tâm và thậm chí xem đây như là cơ hội mua vào. Ai xem rủi ro quá thì bán ra. Cá nhân là người trong cuộc, biết rõ mình đang đi đâu về đâu nên có ý định tăng tỷ lệ sở hữu. Nhưng từ lúc công bố thông tin thì cổ phiếu tăng liên tục nên chưa biết nên mua hay chờ đợi thêm, tiền thì đã sẵn trong tài khoản”.



Ngoài ra, từ ngày 12/12/2023 đến ngày 10/1/2024, ông Nguyễn Đức Tài đăng ký mua 500.000 cổ phiếu để nâng sở hữu từ 2,41%, lên 2,44% vốn điều lệ.



Công ty Thế giới Di động sẽ tái cấu trúc trong quý IV/2023 để tối ưu hoá chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động

Trước đó, ngày 11/4, quỹ Arisaig Asia Fund Limited vừa bán ra 2.397.200 cổ phiếu; ngày 24/5, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd vừa bán ra 1.338.300 cổ phiếu; ngày 21/6, quỹ Arisaig Asia Fund Limited bán ra thêm 668.900 cổ phiếu; ngày 24/7, Arisaig Asia Fund Limited vừa bán ra 576.000 cổ phiếu; ngày 28/8, nhóm quỹ liên quan Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd tiếp tục bán thêm 2.102.900 cổ phiếu MWG; và ngày 10/11, nhóm quỹ liên quan Gordon Yeo/Arisaig Partners (Asia) Pte Ltd bán 114.000 cổ phiếu MWG, giảm sở hữu từ 5,005%, về 4,997% vốn điều lệ và chính thức không còn là cổ đông lớn tại Công ty Thế giới Di động.



Thêm nữa nhóm quỹ Dragon Capital cũng liên tục bán ra cổ phiếu MWG. Trong đó, ngày 3/4, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital vừa bán ra 979.600 cổ phiếu; ngày 1/11, nhóm quỹ liên quan Dragon Capital đã bán ra ròng 4.137.900 cổ phiếu MWG, giảm sở hữu từ 7,19%, về còn 6,91% vốn điều lệ.



Bên cạnh các nhà đầu tư ngoại giảm sở hữu, các lãnh đạo Công ty thời gian qua cũng liên tục đăng ký bán ra cổ phiếu MWG. Trong đó, ngày 13/7, ông Đặng Minh Lượm, Thành viên HĐQT bán ra 300.000 cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 0,24% về còn 0,22% vốn điều lệ; từ ngày 7/9 đến ngày 8/9, ông Đoàn Văn Hiểu Em, Thành viên HĐQT bán ra 1 triệu cổ phiếu MWG để giảm sở hữu từ 0,266%, về còn 0,197% vốn điều lệ.



Trong thời gian gần đây, cổ phiếu MWG là tâm điểm bán ròng, rút vốn của khối ngoại. Trong đó, nếu như ngày 22/9, room ngoại tại MWG chỉ còn hở khoảng 9,32 triệu cổ phiếu, thì tới ngày 7/12, khối ngoại có thể mua thêm tối đa 70,7 triệu cổ phiếu MWG, tương ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài đang là 44,17% (sở hữu tối đa của khối ngoại là 49%).

Luỹ kế 10 tháng đầu năm 2023, Công ty Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 98.046 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và mới hoàn thành được 73% so với kế hoạch doanh thu 135.000 tỷ đồng trong năm 2023.



Ngoài ra, nếu xét theo chuỗi, trong 10 tháng đầu năm 2023, chuỗi Thế giới Di động và Điện Máy Xanh ghi nhận doanh thu đạt 70,2 nghìn tỷ đồng, giảm 21% so với cùng kỳ; chuỗi Bách Hoá Xanh ghi nhận doanh thu đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước.



Điểm đáng lưu ý, Công ty Thế giới Di động cho biết Công ty sẽ tích cực triển khai hoạt động tái cấu trúc trong quý IV để tối ưu hoá chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động thích ứng trước bối cảnh kinh doanh mới với nhiều thách thức và biến động.



Theo đó, Công ty sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng trong quý IV/2023, đây là những cửa hàng không hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận.



Trước đó, trong cuộc họp với nhà đầu tư để báo cáo tình hình kinh doanh quý III/2023, ông Nguyễn Đức Tài, Chủ tịch HĐQT Công ty Thế giới Di động cho biết tình hình quý IV sẽ khá hơn quý III một chút nhưng vẫn sẽ khó kỳ vọng tăng trưởng mạnh trong dịp Noel và Tết như các quý IV của những năm trước khi mà sức mua ở Việt Nam cũng chưa thể phục hồi.



Ngoài ra, ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc cho biết thêm, trong quý IV/2023 sẽ không khả quan, tăng trưởng yếu hoặc thậm chí không tăng trưởng so với quý IV của những năm trước vì thị trường chung sụt giảm.