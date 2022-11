Thầy giáo giàu nhanh nhờ “nghề tay trái', 36 tuổi sở hữu tài khoản hàng triệu đô

Andrew Hallam trở thành triệu phú năm 36 tuổi. Đến năm 40 tuổi, số tiền tiết kiệm thậm chí còn tăng lên nhiều hơn, giúp anh đạt được độc lập về tài chính.

Là một giáo viên trung học, Hallam không được thừa kế tài sản và chưa bao giờ trúng xổ số. Vậy làm thế nào để anh trở thành một triệu phú với mức lương của một giáo viên?

Bước ngoặt cuộc đời ở tuổi 19

Khi đang làm việc tại một bến xe buýt để kiếm tiền học đại học, Hallam đã gặp Russ, thợ máy trưởng. Trong lúc trò chuyện, Russ đặt một câu hỏi: “Anh sẽ làm gì nếu tôi đưa cho anh 10.000 USD?”

Khi đó, thậm chí Hallam đã nghĩ rằng “Anh ấy có thể cho mình một ít tiền!”. Suy nghĩ một hồi, anh trả lời sẽ dùng số tiền đó để chi trả cho việc học. Tuy nhiên, Russ đã không rút bất kỳ khoản tiền mặt nào. Thay vào đó, anh tặng cho cậu sinh viên Hallam một bài học.

Andrew Hallam. Ảnh: CNBC

Russ đưa chàng trai 19 tuổi đi tham quan khu phố và chỉ cho anh cách anh ta làm giàu thông qua đầu tư. Người thợ máy trưởng dạy Hallam rằng việc hiểu biết về tài chính sẽ giúp anh sớm đạt được tự do tài chính.

Khi Hallam phản đối rằng bản thân không có đủ tiền để tự đầu tư, Russ chỉ vào máy bán hàng tự động của bến xe buýt. Anh hỏi cậu thanh niên trước mắt có đủ tiền để mua một chiếc bánh nướng xốp và một thanh chocolate mỗi ngày không.

“Chắc chắn,” Hallam trả lời.

Russ nhắc nhở: “Nếu có thể dành ra 3 USD mỗi ngày để mua đồ ăn vặt, thì thay vào đó, cậu có thể dành ra 100 USD để đầu tư mỗi tháng không? Nếu bắt đầu điều đó ngay bây giờ, cậu có thể về hưu với tư cách là một triệu phú”.

Kể từ giây phút đó, Hallam nhận ra rằng mình cần phải đầu tư.

Chi tiêu dưới mức cơ bản để dành tiền đi đầu tư

Để kiếm tiền, Andrew Hallam đã đảm nhận nhiều công việc khác nhau trong suốt thời gian học đại học. Ngoài việc chi tiêu hàng ngày, anh sẽ dồn tất cả những đồng xu còn lại để dốc vào thị trường. Thậm chí có những thời điểm, Hallam đã phải vay mượn để trang trải học phí trong khi số tiền kiếm được mang đi đầu tư.

Hallam tốt nghiệp với khoản vay sinh viên khoảng 12.000 USD. Số tiền này anh quyết tâm trả hết trong vòng một năm.

Ra trường, anh làm giáo viên cấp hai ở Comox, British Columbia. Tiền lương của Andrew Hallam khi đó khoảng 28.000 USD một năm.

Để trả nợ sớm nhất có thể, Hallam đã áp dụng mọi biện pháp thắt chặt chi tiêu. Anh thừa nhận rằng phương pháp đó có phần cực đoan và không khuyến khích mọi người làm theo.

Căn hộ của chàng giáo viên nằm ở Campbell River, British Columbia, cách trường khoảng 55 km. Không muốn lãng phí tiền xăng, Hallam đạp xe, chọn tắm và cạo râu trong phòng giáo viên ở trường mỗi sáng.

Đối với thực phẩm, Hallam chọn mua mì ống và khoai tây. Phần lớn đồ ăn hàng ngày của chàng trai trẻ là dâu xanh, để bổ sung protein, đôi khi anh sẽ ra biển bắt nghêu.

“Tôi chắc chắn là mình một người ăn uống lành mạnh. Tôi tiêu thụ rất nhiều rau, hầu hết bữa tối đều ăn salad. Khi có thời gian, tôi sẽ ra biển bắt nghêu để cải thiện bữa ăn của mình,” anh giải thích.

Ngoài giảng dạy, Hallam còn tìm hiểu đầu tư. Ảnh: CNBC

Nhờ cách chi tiêu này, Hallam đã có thể trả hết khoản vay sinh viên của mình nợ trong vòng chín tháng sau khi tốt nghiệp.

Từ đó, Hallam tiếp tục đầu tư. “Khi ngoài 30 tuổi, tôi đã đọc hơn 400 cuốn sách về tài chính cá nhân và đầu tư. Tôi nhận ra có công thức chung để làm giàu” anh nói. Đến năm 36 tuổi, Andrew Hallam đã trở thành triệu phú.

Và đến năm 40 tuổi, anh đạt được độc lập về tài chính.

Cuộc sống tự do: Có tiền trong túi, thoải mái sống với đam mê

Hallam gặp vợ là Pele, cũng là một giáo viên, ở Singapore năm 2003. Cặp đôi kết hôn năm 2008 và nghỉ việc năm 2014.

Hallam, hiện 49 tuổi. Anh và người bạn đời của mình dành cả ngày để đi du lịch khắp thế giới và tận hưởng sự tự do tài chính. Trong hành trình của mình, họ đã tổ chức những buổi nói chuyện miễn phí tại các trường học và doanh nghiệp quốc tế.

Cặp đôi cùng nhau đặt chân đến những quốc gia như Dubai, Jordan, Ai Cập, Kenya và Thái Lan.

Cặp đôi đã đạt được độc lập tài chính khi chưa đầy 40 tuổi. Ảnh: CNBC

Hallam cũng tiếp tục đầu tư và chia sẻ lời khuyên của mình cho những người khác khao khát đạt được sự tự do. Ngoài ra, thầy giáo 49 tuổi còn tập trung viết sách. Hai tác phẩm tiêu biểu của Andrew Hallam là “Millionaire Teacher: The Nine Rules of Wealth You Should Have Learned in School” và “The Global Expatriate’s Guide to Investing: From Millionaire Teacher to Millionaire Expat”.

Từ năm 2019, Hallam và Pele có tài sản ròng trị giá khoảng 2,5 triệu USD. Cặp đôi tiết lộ có số tiền này không đồng nghĩa với việc sẽ nghỉ hưu. “Điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ không quay lại giảng dạy. Tự do tài chính chỉ mang lại cho tôi nhiều sự lựa chọn hơn”, anh khẳng định.

Theo CNBC