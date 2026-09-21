The An Group ra mắt The An Second Home và công bố dòng suite thời hạn 5 năm tại hai dự án

The An Group chính thức tổ chức Lễ ra mắt thương hiệu The An Second Home, công bố cấu trúc hệ sản phẩm và giới thiệu dòng Suite thời hạn 5 năm, sản phẩm đầu tiên được đưa ra thị trường.

Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới của The An Group trong việc xây dựng hệ sản phẩm Second Home theo nhu cầu sử dụng thực tế, gắn với không gian định danh, chăm sóc sức khỏe chủ động và thời gian dành cho gia đình tại vùng Đà Nẵng - Hội An.

Sự kiện ra mắt Thương hiệu The An Second Home, công bố cấu trúc hệ sản phẩm và giới thiệu dòng Suite thời hạn 5 năm, sản phẩm đầu tiên được đưa ra thị trường.

Các ngân hàng và đối tác chiến lược đồng hành

Trước khi giới thiệu hệ sản phẩm và các đối tác chiến lược, The An Group trân trọng ghi nhận và giới thiệu sự đồng hành của Vietcombank, VietinBank và Vikki Digital Bank. Sự hiện diện của ba ngân hàng tại Lễ ra mắt thể hiện mối quan hệ hợp tác đã được xác lập, đồng thời góp phần củng cố nền tảng tài chính và dịch vụ khách hàng cho hệ sinh thái The An Second Home.

Đặc biệt, Vikki Digital Bank đồng hành cùng The An Group phát triển giải pháp Thẻ đồng thương hiệu VikkiONE Connect x The An Second Home, hướng đến việc kết nối các tiện ích thanh toán, dịch vụ và trải nghiệm dành cho khách hàng trong hệ sinh thái The An.

Sự kiện có sự tham dự của đối tác ngân hàng khách mời là đại diện Lãnh đạo các ngân hàng MBBank, SinoPac Hà Nội, OCB, Nam Á Bank, VPBank, Shinhan Bank, SeABank, Agribank, HDBank, Tiên Phong Bank, SHB; đối tác phân phối: đại diện Lãnh đạo các Công ty Đất Xanh Miền Bắc, MSH, BHS, TTA; về phía đơn vị phân phối thị trường quốc tế: Công ty TNHH Tư vấn dịch vụ Ikigai; về phía đối tác lữ hành quốc tế: Tez Tour Việt Nam; đơn vị tư vấn thẩm định pháp lý: Tilleke & Gibbins Lawfirm và Công ty Luật Metropolis; Công ty TNHH CBRE (Việt Nam) tư vấn về nghiên cứu thị trường.

Second Home theo nhu cầu sử dụng

The An Second Home được phát triển từ một nhu cầu thực tế: nhiều gia đình mong muốn có một ngôi nhà thứ hai để trở về định kỳ, nhưng không phải gia đình nào cũng cần sử dụng một căn nhà trong suốt cả năm.

Khách hàng muốn sử dụng theo đúng nhu cầu thực tế có thể lựa chọn thời lượng sử dụng hằng năm theo quý, theo tháng hoặc từ một tuần; đồng thời lựa chọn thời hạn hợp đồng thuê 5 năm, 25 năm hoặc 50 năm.

Hợp đồng thuê xác lập quyền chiếm hữu và sử dụng của khách hàng đối với căn hoặc không gian lưu trú được định danh, trong đúng khoảng thời gian và thời hạn đã thỏa thuận. Đây không phải việc đặt phòng riêng lẻ cho từng chuyến đi. Khách hàng nhận quyền trực tiếp theo hợp đồng và không phải đặt phòng lại đối với thời gian sử dụng đã được xác nhận.

Quyền và nghĩa vụ của khách hàng được ghi nhận trong Hợp đồng, Phụ lục, Văn bản xác nhận sử dụng và Quy chế sử dụng. Các dịch vụ bổ sung như ăn uống, spa, đưa đón hoặc giặt là được cung cấp theo nhu cầu; khách hàng sử dụng dịch vụ nào thì thanh toán dịch vụ đó.

Ông Ngô Tuấn Khôi - Giám đốc Phát triển dự án Chủ đầu tư chia sẻ về cấu trúc sản phẩm, quyền sử dụng và dòng Suite thời hạn 5 năm được đưa ra thị trường trước.

Dòng Suite thời hạn 5 năm

Đối với nhóm sản phẩm sử dụng theo thời gian, The An Group công bố các lựa chọn thời hạn hợp đồng thuê 5 năm, 25 năm và 50 năm tại cả The An Ocean Wellness và The An Wellness Residences. Dòng Suite thời hạn 5 năm được lựa chọn là sản phẩm đầu tiên đưa ra thị trường, với thời lượng sử dụng hằng năm từ một tuần, gắn với không gian lưu trú định danh và được xác nhận trong bộ hồ sơ chính thức.

Fixed-Week là một cấu hình thuộc phương thức thuê theo thời gian sử dụng, không phải toàn bộ hệ sản phẩm The An Second Home. Cơ chế này giúp gia đình dành trước thời gian nghỉ hằng năm và hình thành một nhịp quay về ổn định.

Phiên tọa đàm, giao lưu giữa các diễn giả và đại diện doanh nghiệp tại Lễ ra mắt thương hiệu The An Second Home.

Một nơi để gia đình trở về

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Huy Khang, Tổng Giám đốc Vận hành, đại diện Chủ đầu tư, chia sẻ:

"Không phải gia đình nào cũng có cùng một nhu cầu về Second Home. Có gia đình cần nhiều thời gian hơn để trở về, có gia đình chỉ cần một quý, một tháng hoặc một tuần mỗi năm. Quan trọng là mỗi gia đình có thể lựa chọn đúng khoảng thời gian thực sự cần cho mình.

Có những thứ tiền có thể mua được: một căn phòng tốt hơn, một chuyến bay thuận tiện hơn, một kỳ nghỉ xa hơn. Nhưng có một thứ không thể mua lại, đó là mùa hè cha mẹ còn đủ khỏe để đi cùng, là tuổi thơ con trẻ còn muốn nắm tay cả nhà, là những lần ba thế hệ còn có thể cùng ngồi bên một bàn ăn.

The An muốn mỗi gia đình có một nơi để trở về, nơi thời gian được dành trước, không gian được định danh và những lần trở lại nối tiếp nhau thành ký ức."

Hệ sinh thái biển sông và di sản

The An Second Home được phát triển trong hệ sinh thái gồm hai không gian điểm đến có tính bổ trợ. The An Ocean Wellness là cánh cửa ra biển, hướng đến vận động ngoài trời và tái tạo năng lượng. The An Wellness Residences là nền nhà bên sông, tập trung vào nhịp sống chậm, sự tĩnh tại và trải nghiệm chăm sóc được cá nhân hóa.

Phối cảnh toàn cảnh dự án The An Heritage nhìn từ trên cao

Tinh thần Hội An được đưa vào không gian qua ánh sáng, vật liệu, nghề thủ công, con người bản địa và hình ảnh giếng trời được chuyển hóa thành lõi xanh sinh thái cộng đồng tại The An Heritage. The An Second Home hướng tới hình thành một nếp quay về, nơi mỗi gia đình có một không gian được định danh và một khoảng thời gian được dành trước cho nhau qua nhiều năm.

The An Group

Thông tin dự án: Khu du lịch nghỉ dưỡng Qudos

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