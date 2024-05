The Asian Banker vinh danh MB là Ngân hàng ngoại hối tốt nhất tại Việt Nam

Đây là lần thứ ba MB được vinh danh tại hạng mục này, ghi nhận cho những nỗ lực không ngừng của MB trong những năm gần đây đối với hoạt động kinh doanh, cung ứng sản phẩm ngoại hối tại thị trường Việt Nam.

Theo đánh giá của The Asian Banker, điểm nổi bật khiến MB được lựa chọn trao giải thưởng danh giá nêu trên thể hiện ở quy mô, vị thế trên thị trường; quá trình chuyển đổi số diễn ra nhanh, mạnh mẽ cùng đội ngũ nhân sự chất lượng cao.

Với thị phần giao dịch lớn và giải pháp sản phẩm đa dạng, mảng giao dịch ngoại hối của MB từ lâu được coi là sự lựa chọn hàng đầu trên thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Doanh số giao dịch của Ngân hàng tăng trưởng bình quân gần 30% trong ba năm gần đây, thị phần ngoại hối luôn cạnh tranh trong Top 5 các tổ chức tín dụng tại Việt Nam với hiệu quả giao dịch hàng đầu thị trường.

Ông Lê Đức Dũng – Trưởng phòng Phát triển kinh doanh và Sản phẩm – Khối Treasury đại diện MB nhận giải thưởng

Ý thức được sự cạnh tranh ngày càng quyết liệt của thị trường ngoại hối những năm qua, MB đã từng bước số hóa mọi khâu trong quy trình giao dịch, đưa ra cho khách hàng ngày càng nhiều phương thức giao dịch tự động, hiệu quả. Tỷ lệ chuyển đổi số của các giao dịch ngoại hối tại MB đạt từ 60-70%. Bên cạnh đó, đội ngũ nhân sự đều là các chuyên gia ngoại hối với trình độ và kinh nghiệm phong phú, luôn sẵn sàng tư vấn khách hàng với các giải pháp phù hợp từng nhu cầu. Sản phẩm ngoại hối cung ứng đa dạng, không chỉ là những sản phẩm truyền thống, cấu trúc đơn giản mà MB còn đa dạng hóa hệ sinh thái bằng các sản phẩm phái sinh (Hoán đổi lãi suất hai đồng tiền - CCS, Hoán đổi lãi suất cộng dồn một đồng tiền - AIRS, Giao dịch Hàng Hóa - Commodities..) đi kèm. Điều này đã giúp MB đáp ứng được nhu cầu đa dạng của khách hàng, từ những khách hàng cá nhân đến các tổ chức tài chính lớn.

Trong cùng năm 2023, MB đã triển khai đồng loạt nhiều dịch vụ trên kênh số cho các đối tượng khách hàng khác nhau như: dịch vụ L/C nhập khẩu online/ giải ngân và mua bán ngoại tệ cho khách hàng doanh nghiệp trên nền tảng BIZ MBBank; dịch vụ chuyển tiền kiều hối và giao dịch ngoại tệ mặt của khách hàng cá nhân qua App MBBank; Chatbot để hỗ trợ tư vấn và chốt giao dịch ngoại hối với khách hàng qua hệ thống giao dịch tập trung MBTB…

Nhờ vậy, MB nhận được sự phản hồi, ghi nhận tích cực từ khách hàng mọi phân khúc. Ông Lê Văn Chung - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Stavian Hoá chất - một doanh nghiệp gắn bó với các sản phẩm ngoại hối của MB ngay từ những ngày đầu thành lập - chia sẻ: "Stavian Hoá chất là nhà phân phối và sản xuất hạt nhựa, các sản phẩm từ nhựa, hoá dầu, hoá chất có quy mô toàn cầu nên nhu cầu ngoại tệ diễn ra thường xuyên và vô cùng đa dạng. Giao dịch ngoại hối tại Ngân hàng MB, chúng tôi cảm nhận được sự thay đổi liên tục một cách tích cực từ những sản phẩm của Ngân hàng MB theo hướng lấy trải nghiệm khách hàng làm trọng tâm. Làm việc với Ngân hàng MB, nhu cầu ngoại tệ của Stavian Hoá chất luôn được đáp ứng đầy đủ. Ngoài ra, đội ngũ tư vấn tại ngân hàng MB cũng thường xuyên cập nhật thông tin và hỗ trợ chúng tôi trong các thời điểm biến động với các giải pháp phòng ngừa rủi ro đa dạng".

Giải thưởng nhận được từ The Asian Banker trong năm bản lề về chuyển đổi chiến lược kinh doanh mới của Ngân hàng là bước đệm quan trọng giúp MB khẳng định vị trí hàng đầu trong hành trình chuyển mình trở thành doanh nghiệp số, đặc biệt trong lĩnh vực cung ứng sản phẩm phái sinh tài chính và quản trị giá cả hàng hóa.

The Asian Banker là tạp chí uy tín tại châu Á trong lĩnh vực tài chính ngân hàng với lượng độc giả lớn trong khu vực và trên thế giới. Gần 18 năm qua, The Asian Banker tổ chức bình chọn hàng loạt các hạng mục giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các ngân hàng, tổ chức tài chính trong khu vực như: Transaction Banking Awards, Retail Banking Awards, Asian Banker 500. Những ngân hàng được The Asian Banker trao giải đều là những cái tên nổi bật tại các quốc gia, có chất lượng sản phẩm, dịch vụ tốt, uy tín.