The Bluffs Grand Ho Tram đạt giải Sân golf tốt nhất châu Á 2023

Kể từ khi khánh thành vào năm 2014, The Bluffs Grand Ho Tram đã là nơi tổ chức nhiều giải đấu golf trong nước và quốc tế, một minh chứng cho sự công nhận là điểm đến chơi golf đẳng cấp thế giới.

The Bluffs Grand Ho Tram chắc chắn đã ghi dấu ấn trên bản đồ điểm đến golf hạng sang thế giới, tự hào là sân golf tốt nhất Việt Nam, nằm trong top 10 sân golf tốt nhất châu Á và ấn tượng đứng thứ 65 trong danh sách top 100 sân golf tốt nhất thế giới.

Là một phần của khu phức hợp The Grand Ho Tram, sân golf The Bluffs mang đến trải nghiệm sang trọng tuyệt đối

Với sự cống hiến không ngừng trong việc mang lại dịch vụ 5 sao cho khách hàng, trong năm 2023, The Bluffs đã xuất sắc đạt được các giải thưởng sau: World Golf Awards – Sân golf tốt nhất Việt Nam; World Luxury Travel Awards – Sân golf tốt nhất châu Á; World Luxury Lifestyle Awards – Địa điểm golf sang trọng tốt nhất Việt Nam.

"Chúng tôi thực sự vinh dự khi nhận được danh hiệu quý giá Sân Golf Tốt Nhất Châu Á do World Luxury Travel Awards trao tặng. Sự công nhận này là minh chứng cho sự nhiệt huyết và sự cống hiến của toàn thể đội ngũ chúng tôi tại The Bluffs Grand Ho Tram. Giải thưởng này một lần nữa nhấn mạnh sứ mệnh của chúng tôi trong việc cung cấp một điểm đến đẳng cấp thế giới cho những người đam mê chơi golf và những du khách sang trọng, đồng thời chúng tôi mong muốn tiếp tục vượt xa sự mong đợi và thiết lập những tiêu chuẩn mới về sự xuất sắc trong ngành," [Ian Cording], [Tổng Giám đốc] của The Bluffs Grand Ho Tram cho biết.

The Bluffs Grand Ho Tram - Sân Golf Tốt Nhất Châu Á do World Luxury Travel Awards trao tặng

The Bluffs Grand Ho Tram xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả Qúy Hội Viên, các đối tác, toàn thể nhân viên và tất cả những người đã bỏ phiếu cho The Bluffs Grand Ho Tram vì sự hỗ trợ và cống hiến không ngừng nghỉ của họ, điều này đã giúp The Bluffs Grand Ho Tram đạt được thành tích này. Việc giành được những giải thưởng này không chỉ mang lại sự tự tin mà còn là động lực để duy trì trải nghiệm chơi golf ở mức cao nhất cho tất cả các quý golfer của The Bluffs Grand Ho Tram.