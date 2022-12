The Classia: Phiên bản giới hạn nâng tầm phong cách sống

Đặc quyền nâng tầm trải nghiệm sống



Cũng như toàn bộ dự án The Classia, chủ nhân của 20 căn đặc biệt được miễn phí quản lý đến hết 31/12/2024. Những gia chủ thanh toán đủ 95% giá bán căn đặc biệt sẽ được nhận thêm những đặc quyền đáp ứng nhu cầu sống tiện nghi, sống khỏe – sống sang– sống xanh*.

Đồng bộ với toàn thể dự án, phiên bản đặc biệt của The Classia cũng được đảm bảo an ninh 24/7 bởi đơn vị quản lý CBRE, giúp cư dân an tâm tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên những người thân yêu. Những dịch vụ riêng biệt sẽ là giá trị vô hình, nâng tầm chất lượng sống và đáp ứng chuẩn mực khắt khe của các cư dân tinh hoa.



Lựa chọn thanh toán nhanh 95% giá bán, các chủ nhân tinh hoa còn được nhận thêm gói quà tặng tri ân 200 triệu đồng khi hoàn tất thủ tục nhận bàn giao nhà và làm sổ hồng theo quy định*.

Ngôi nhà mang đậm dấu ấn cá nhân

Bộ sưu tập 20 căn phiên bản đặc biệt tại The Classia là những ngôi nhà sở hữu vị trí đẹp với chiều ngang hơn 10m mang đến không gian sống thoáng đạt. Hệ trần nhà cao đến 4,5m, kết hợp cùng cửa kính lớn, có độ rộng tối thiểu 1,6m góp phần giúp ngôi nhà đón nắng gió tự nhiên, cùng nhiều vận may và sinh khí luân chuyển.

The Classia sở hữu kiến trúc Tân cổ điển với mái Mansard như những chiếc vương miệng uy nghi.

Diện tích sử dụng lớn là nơi gia chủ thoải mái bố trí nội thất, thiết kế sân vườn và tận hưởng những khoảng xanh thiên nhiên theo phong cách riêng. Đó là phiên bản khắc họa chất sống khác biệt khi mỗi ngôi nhà đều có thể đặt tên theo sở thích. Theo đó, Khang Điền sẽ hỗ trợ tư vấn cho các chủ nhân tinh hoa chọn tên lấy cảm hứng từ âm nhạc cổ điển như Sonata, Moonlight, Serenade… phù hợp với phong cách sang trọng chung của toàn dự án, đồng thời vẫn đảm bảo thể hiện cá tính riêng của gia chủ.



Thể hiện dấu ấn danh giá trong việc đặt tên riêng cho ngôi nhà của mình.

Cùng với sự kết hợp của những con đường mang tên Isaac, Beethoven, Mozart… gợi nhớ nét sang trọng và đẳng cấp với những buổi hoà nhạc cổ điển. Tất cả tạo nên thanh âm trầm bổng, chạm đến cảm xúc trong "Bản giao hưởng vượt thời gian" The Classia.



The Classia đã có sổ hồng cho các căn đầu tiên từ tháng 11.2022.

Kế thừa vẻ đẹp chuẩn mực của kiến trúc cổ điển cùng đường nét khỏe khoắn của ngôn ngữ hiện đại, bộ sưu tập 20 căn đặc biệt tại The Classia vừa là nơi khẳng định vị thế, vừa là gia sản truyền đời, không chỉ thể hiện dấu ấn của gia chủ mà giá trị ngôi nhà còn được lưu giữ trường tồn theo thời gian.



Khách hàng lựa chọn thanh toán vượt tiến độ, nhận ngay mức chiết khấu lên đến 18%/năm và quà tặng đặc biệt 5%/giá bán khi thanh toán nhanh đủ 70%, cùng nhiều ưu đãi hấp dẫn chỉ có trong tháng 12 này*.

0823 968 368 | www.theclassia.com.vn

(*) Chi tiết theo CSBH của CĐT tại thời điểm ban hành.