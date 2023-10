The Diamond City - Lựa chọn an cư dành cho chuyên gia các khu công nghiệp

The Diamond City lõi BĐS công nghiệp - thu hút dân cư từ các vùng TP.HCM



The Diamond City là dự án đã thành hình, quy hoạch đồng bộ với hệ thống tiện ích đã hoàn thiện 100%. Do vị trí dự án nằm trong lõi BĐS công nghiệp, liền kề 20 KCN, trong đó có 11 KCN đã đi vào hoạt động, 9 KCN đã được duyệt và đưa vào vận hành từ năm 2025 – 2030. Xung quanh có rất nhiều KCN đã hoạt động: KCN Tân Đức (1.150ha), KCN Hải Sơn (460ha), KCN Tân Đô (303ha), KCN Hựu Thạnh IDICO (524ha), KCN Thịnh Phát (74ha),... Đặc biệt thu hút nhiều doanh nghiệp lớn về đầu tư, phát triển kinh doanh như: Coca-Cola, Pepsico, Aeon Mall…

The Diamond City nằm trong lõi BĐS công nghiệp Đức Hòa và Bến Lức

"Tại vị trí này, khi đầu tư và phát triển dự án, Thắng Lợi Group hướng đến việc đón đầu phục vụ cho chuyên gia, lao động trong chính các KCN thuộc Đức Hòa, Bến Lức - Long An" Ông Trình Hữu Triết, Phó TGĐ KDTT Thắng Lợi Group chia sẻ.

Cùng với lực lượng ở hiện tại, dự án còn hướng đến nhóm khách hàng có nhu cầu dịch chuyển nơi ở từ Hóc Môn, Bình Chánh, Củ Chi (TP.HCM) vì dự án giáp TP.HCM và mặt bằng giá chỉ bằng ⅓ so với các khu vực khách đang ở.

Các tuyến đường vành đai, cao tốc kết nối các đô thị xuyên tâm và từ TP.HCM - Long An - ĐBSCL chính là chìa khóa thay đổi về giao thương, kinh tế, kéo giãn dân và phát triển KCN quanh vùng. Dự án The Diamond City các tuyến đường trọng điểm: 5 phút kết nối trục động lực mới Lương Hòa – Bình Chánh; 10 phút đến Vành Đai 3 và Vành Đai 4; 13 phút đến Quốc Lộ 1A (Trục huyết mạch quốc gia Bắc - Nam); 15 phút kết nối Đại lộ Võ Văn Kiệt, TP.HCM thông qua tuyến Hựu Thạnh – Tân Bửu & Lương Hòa – Bình Chánh.

Long An đang có 37 KCN với tổng diện tích 12.280 ha. Hiện tại đã có 24 KCN đủ điều kiện tiếp nhận đầu tư với diện tích hơn 4.270 ha, diện tích đất công nghiệp đã cho thuê với tỉ lệ lấp đầy đạt 65%, trong đó 18 KCN đi vào hoạt động tỉ lệ lấp đầy 86%. Khoảng 179.700 lao động đang làm việc trong KCN, với gần 2.700 lao động nước ngoài. Và Đức Hòa, Bến Lức chính là những thủ phủ công nghiệp sẽ là "vùng trũng" đón sự dịch chuyển cư dân, và phát triển dịch vụ nhà ở, tiện ích phục vụ lao động trong vùng.

Tiện ích "3 trong 1" Live - Work - Play được "đo ni" cho chuyên gia, lao động



Phát triển đô thị năng động trong thành phố, The Diamond City hướng đến tiện ích "Live – Work – Play" (Sống trong The Diamond City, làm việc tại cụm khu công nghiệp, tận hưởng tiện ích tại The Diamond City). Với các tiện ích hoàn chỉnh: Đại lộ Vinh Quang, Tổ hợp thể thao Champion: Hồ bơi bốn mùa Spring Pool & sân thể thao đa năng, Quán cà phê Diamond Coffee, Công viên sắc màu Color Park 1,2 và 3, Quảng trường Hà Lan với Tháp biểu tượng Time Square, kênh tự nhiên Giethoorn, Cầu ước nguyện Dream River. Tiện ích và hạ tầng đã hoàn thiện và đưa vào sử dụng. Hiện nay, 2 tiện ích cuối cùng là trường mẫu giáo phong cách Nhật Eco Kid, Trung tâm thương mại D-Mall đang xây dựng, dự kiến hoàn thiện cuối năm 2023.

Trường mẫu giáo Eco Kid - một trong những tiện ích dự án The Diamond City đang thi công sàn tầng trệt. Ảnh Thắng Lợi Group

Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Khu vực miền Nam batdongsan.com.vn cho biết để kéo giãn được dân ra các đô thị vệ tinh, ngoài việc phát triển hạ tầng, vành đai, cao tốc, thì việc đầu tư tiện ích như trường học, bệnh viện, giải trí đi kèm cho cư dân là yếu tố quan trọng.



Đó chính là lý do, khi các chủ đầu tư phát triển dự án, ngoài có quỹ đất lớn, quy hoạch bài bản, phát triển tiện ích nội khu khép kín, còn quan tâm đến chọn nơi có hệ thống tiện ích xung quanh để tạo điều kiện sống tốt nhất cho cư dân. Trong 10 - 15 phút, The Diamond City (Khu dân cư Quốc Linh tại xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa và xã Lương Bình, huyện Bến Lức, tỉnh Long An) có thể tiếp cận hệ thống tiện ích ngoại khu đã thành hình: 5 bệnh viện lớn là Đa khoa Hậu Nghĩa, đa khoa Long An Segaero, bệnh viện đa khoa Đức Lập 5, bệnh viện Xuyên Á Đức Hoà và Phòng khám chuyên khoa nhi đồng Sài Gòn; Thị Trấn Đức Hoà & hệ thống trường học - chợ trong thị trấn; UBND Lương Hòa, Làng cổ Phúc Lộc Thọ…

Thông tin dự án

Dự án Khu đô thị The Diamond City – Thành phố giao hoà

Sở hữu chỉ từ 360 triệu, thanh toán 1%/ tháng. Dự án được ngân hàng VP Bank, MB Bank, TP Bank tài trợ với tỷ lệ vay từ 70 - 85%.

Vị trí: Mặt tiền DT830/DT824, Đức Hòa và Bến Lức, tỉnh Long An

Website: www.thediamondcity.vn