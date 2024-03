The Emerald 68 khai trương căn hộ mẫu thu hút đông đảo khách hàng, nhà đầu tư

Sáng ngày 24/03/2024 tại Sales Gallery số 68 Đại lộ Bình Dương diễn ra sự kiện khai trương, mở cửa đón khách hàng và nhà đầu tư đến tham quan không gian sống tương lai của dự án được chú ý bậc nhất, ngay cửa ngõ phía Đông Sài Gòn.

Đại diện ban lãnh đạo CĐT tại sự kiện khai trương căn hộ mẫu The Emerald 68

Sự kiện có sự góp mặt của đại diện chủ đầu tư Lê Phong & Coteccons, đại diện đơn vị phân phối độc quyền Tập đoàn Khải Hoàn Land, các ngân hàng đồng hành, cùng đông đảo khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, các K.I.S (Khai Hoan Land Investment Specialist - Chuyên gia quản lý đầu tư bất động sản của Khải Hoàn Land), chuyên viên kinh doanh từ các đại lý liên kết. Thu hút hơn 150 lượt tham quan trong buổi sáng khai trương, nhà mẫu dự án căn hộ cao cấp The Emerald 68 chính thức ra mắt thị trường.

Căn hộ mẫu The Emerald 68 được đầu tư chỉn chu, tỉ mỉ trong thời gian dài.

Sự kiện chào đón đông đảo quý khách hàng – nhà đầu tư tham dự

Căn hộ mẫu tại Sales Gallery The Emerald 68 gồm căn hộ 1 PN (47,8 m2) và 2 PN (67,2 m2). Để tăng tính thẩm mỹ, tối đa công năng làm chủ đạo, thiết kế không gian căn hộ mẫu lựa chọn gam màu trung tính, nội thất chất lượng, thông minh giúp tối ưu hóa diện tích và công năng cho mọi thành viên trong gia đình. Theo chia sẻ từ đại diện chủ đầu tư, nội thất căn hộ đều đến từ các thương hiệu cao cấp: Hafele, Kaadas, An Cường …

"Mình đã đăng ký xem nhà mẫu từ 2 tuần trước và thực sự đã không làm mình thất vọng", chị Thanh Nhàn (quận Bình Thạnh, TPHCM) chia sẻ, "Mình đánh giá cao trong cách chủ đầu tư tỉ mỉ từ tiện ích đến không gian sống. Phòng nào cũng nhìn ra sông, có ban công cửa kính cao từ trần chạm sàn và cửa sổ khá rộng để có thể lấy ánh sáng tự nhiên, nhìn rất thông thoáng.

The Emerald 68 mang phong cách căn hộ xanh chú trọng không gian sống hòa hợp với thiên nhiên nên chủ đầu tư tận dụng triệt để lợi thế độc tôn từ vị trí dự án với 03 mặt giáp sông, 70% căn hộ có tầm nhìn ra sông, mang đến không gian sống trong lành, thông thoáng, điều hòa từ thiên nhiên bên ngoài, kết hợp các mảng xanh được bố trí trên các tầng tiện ích trên cao.

Còn vợ chồng anh Nghĩa (Thuận An, Bình Dương) ấn tượng với cách bố trí không gian sống khá thông minh: "khu vực sinh hoạt chung nhà bếp, bàn ăn, phòng khách … liên kết với nhau nên cảm thấy rộng rãi hơn; ngược lại phòng ngủ thì đủ tách biệt, đảm bảo tính riêng tư". Vợ chồng anh cũng chia sẻ thêm, đã nhiều lần biết đến 2 chủ đầu tư, nên bản thân khá an tâm về chất lượng và uy tín của chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons.

Nhiều khách hàng đến tham quan và bày tỏ sự quan tâm đối với căn hộ The Emerald 68.

Khu vực bếp, bàn ăn và phòng khách bố trí phá cách, nối liền nhau giúp mở rộng không gian chung tạo nên điểm nhấn cho căn hộ 2PN The Emerald 68.

Giống như vợ chồng anh Nghĩa, nhiều khách hàng chia sẻ tại sự kiện một trong số những yếu tố khiến khách hàng dành nhiều sự quan tâm đến dự án bởi sự an tâm đến từ uy tín thương hiệu chủ đầu tư Lê Phong và Coteccons. Lê Phong được biết đến là thương hiệu BĐS hàng đầu đảm bảo về pháp lý hoàn thiện, bàn giao sổ hồng nhanh chóng bậc nhất thị trường. Chủ đầu tư Coteccons, top 1 nhà thầu xây dựng tại Việt Nam bảo chứng cho chất lượng và tiến độ xây dựng cho mỗi dự án mà đơn vị này triển khai.

Hướng đến những gia đình trẻ mong muốn an cư lâu dài, phát triển sự nghiệp, The Emerald 68 không chỉ được thiết kế phù hợp với nhu cầu an cư lâu dài. Dự án còn là lựa chọn ưu việt cho khách hàng mua ở hay đầu tư bởi dự án sở hữu vị trí đắc địa khi nằm trên Đại lộ Bình Dương, ngay cửa ngõ phía đông Sài Gòn, di chuyển nhanh và dễ dàng vào trung tâm TP. HCM và các thành phố phát triển của tỉnh Bình Dương, Đồng Nai...

Hiện tại, bên trong khu vực xây dựng, công trình, máy móc vẫn đang thi công nhộn nhịp và đẩy nhanh tiến độ từng ngày để "về đích" đúng cam kết đối với khách hàng. Dự án đã hoàn tất các hạng mục thi công cọc, bàn giao mặt bằng và đang tiến hành thi công phần móng hầm.

Pháp lý dự án cũng đã hoàn thiện từ dự án đến giấy phép xây dựng, kết hợp chính sách bán hàng ưu việt, dự án được đánh giá hội tủ đầy đủ các yếu tố cần thiết và lý tưởng an tâm chọn làm nơi an cư và giàu tiềm năng đầu tư.

Sự kiện khai trương căn hộ mẫu là sự kiện quan trọng mang khách hàng đến tham quan và tìm hiểu dự án một cách trực quan hơn, đồng thời khẳng định cho sự uy tín của CĐT trong việc mang đến những sản phẩm thực giá trị thực. Dự án The Emerald 68 được phân phối độc quyền bởi Tập đoàn Khải Hoàn Land cùng sự tham gia của hơn 20 đơn vị sàn giao dịch.