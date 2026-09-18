The Emerald River Park: Dấu ấn bất động sản bến du thuyền bên sông Sài Gòn

‏Sức hút mang tên The Emerald River Park ‏

‏Ngay từ những thông tin đầu tiên được giới thiệu ra thị trường, ‏The Emerald River Park‏ ‏đã nhận được sự quan tâm của khách hàng nhờ vị trí bên sông Sài Gòn cùng định hướng phát triển bất động sản bến du thuyền. Thay vì chỉ khai thác lợi thế tầm nhìn, mặt nước được đưa vào quy hoạch như một phần của trải nghiệm sống, kết nối với cảnh quan, tiện ích và các hoạt động thường nhật của cư dân.‏

‏The Emerald River Park thu hút sự quan tâm ngay từ những ngày đầu ra mắt thị trường‏

‏The Emerald River Park được quy hoạch gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng, 2 tầng hầm với khoảng 2.460 sản phẩm. Liền kề dự án là bến du thuyền và công viên ven sông khoảng 10.000 m², mở rộng không gian trải nghiệm ra hành lang sông Sài Gòn.‏

‏Song song với lợi thế ven sông, hệ tiện ích được tổ chức theo nhiều tầng trải nghiệm. Từ The Lagoon, The Aqua Resort dành cho các hoạt động nghỉ dưỡng, Wellness Lounge hướng đến chăm sóc sức khỏe đến The Horizon Park, The Panorama Lounge và vườn thiền trên cao, mỗi lớp không gian đáp ứng một nhịp sống khác nhau.‏

‏Không gian căn hộ cũng được thực hiện theo hướng tối ưu công năng và khả năng khai thác cảnh quan. Các mặt bằng căn hộ phân tách hợp lý khu vực sinh hoạt chung và riêng tư, chú trọng khả năng đón sáng, thông thoáng và mở rộng tầm nhìn. Nhiều loại hình diện tích tạo thêm lựa chọn cho nhu cầu an cư dài hạn cũng như khai thác tài sản.‏

‏Không gian bến du thuyền liền kề mở rộng trải nghiệm sống bên sông tại The Emerald River Park.‏

‏Tâm điểm trong đợt công bố đầu tiên là SORO – tòa tháp nằm tại vị trí trung tâm của The Emerald River Park. Việc lựa chọn SORO mở đầu hành trình ra mắt dự án cũng đánh dấu bước chuyển từ những thông tin giới thiệu ban đầu sang giai đoạn khách hàng có thể tiếp cận rõ nét hơn các giá trị về sản phẩm, không gian sống và hệ tiện ích.‏

‏Sự xuất hiện của SORO vì thế không đơn thuần bổ sung nguồn cung căn hộ mới cho thị trường. Đây còn là mảnh ghép đầu tiên hiện thực hóa định hướng phát triển của The Emerald River Park, nơi lợi thế bên sông Sài Gòn được chuyển hóa thành một phần của đời sống cư dân.‏

‏Bất động sản bến du thuyền định hình chất sống bên sông Sài Gòn‏

‏Sự quan tâm dành cho bất động sản ven sông những năm gần đây cho thấy mặt nước ngày càng được nhìn nhận vượt ra ngoài yếu tố tầm nhìn. Khi quỹ đất bên sông tại các đô thị lớn ngày càng hữu hạn, những dự án có khả năng kết nối cảnh quan, tiện ích và hoạt động ven mặt nước cũng tạo nên một nhóm sản phẩm khác biệt trên thị trường.‏

‏Bất động sản bến du thuyền là một bước phát triển theo hướng này. Bến du thuyền không chỉ tạo điểm nhấn cảnh quan mà còn có thể mở rộng trải nghiệm gắn với mặt nước, từ nghỉ ngơi, giải trí đến các hoạt động ven sông. Kế cận là The Emerald Riverside Park với quảng trường nhạc nước, đường dạo ven sông cùng các không gian vui chơi, vận động và sinh hoạt cộng đồng.‏

‏Sự giao thoa giữa kiến trúc, cảnh quan và mặt nước định hình nên dấu ấn riêng của The Emerald River Park.‏

‏Điểm khác biệt nằm ở sự liên kết giữa các không gian. Từ căn hộ, hệ tiện ích nội khu đến bến du thuyền và công viên bên sông, trải nghiệm được mở rộng dần về phía mặt nước. Sông Sài Gòn vì vậy không chỉ xuất hiện trong tầm nhìn từ căn hộ mà trở thành một phần trong cách tổ chức đời sống tại dự án.‏

‏Trong khi số lượng dự án tại TP.HCM sở hữu lợi thế kề cận bến du thuyền còn khá hiếm, yếu tố này tạo thêm dấu ấn cho The Emerald River Park trong phân khúc bất động sản bên sông. Đặc quyền không chỉ đến từ cảnh quan mà còn từ khả năng tiếp cận một hệ sinh thái gắn với mặt nước ngay khi bước ra khỏi nơi ở.‏

‏Với định hướng đó, sự kiện ra mắt tòa tháp SORO ngày 19/9 (diễn ra tại Sales Gallery The Emerald River Park, 68 Đại lộ Bình Dương, phường Bình Hòa, TP.HCM) sẽ là cột mốc tiếp theo của The Emerald River Park trên thị trường, từng bước hiện thực hóa "Chất sống tuyệt đích bên sông" và dấu ấn bất động sản bến du thuyền bên sông Sài Gòn.

