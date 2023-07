The Filmore Da Nang khởi xướng phong cách sống thượng lưu

Phong cách sống từ hệ tiện ích Wellness by Well-tech

The Filmore Da Nang được biết đến với định vị "không gian sống sense of life", tức một khu căn hộ mang đến giá trị vượt trội từ công năng đến thẩm mỹ, từ tổng quan đến chi tiết nhằm tạo ra môi trường sống giàu cảm xúc và năng lượng. Tại đây, hệ tiện ích được thiết kế với triết lý "Wellness by Well-tech", không chỉ đáp ứng nhu cầu khắt khe của cư dân giàu có, mà còn thúc đẩy phong cách sống sang trọng, tinh tế và lãng mạn giữa đô thị đáng sống nhất Việt Nam.

Trung tâm tiện ích của The Filmore Da Nang được quy hoạch trên tầng 25 - tầng cao nhất của tòa nhà. Vì vậy, phòng gym và hồ bơi có tầm nhìn ngoạn mục bậc nhất Đà Nẵng giúp việc bơi lội hay tập gym tại đây trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết. Phòng gym được trang bị các thiết bị hiện đại sử dụng công nghệ TechnoGym và máy phân tích chỉ số cơ thể InBody, giúp theo dõi và tập luyện hiệu quả hơn. Hồ bơi sử dụng công nghệ làm ấm nước. Tập gym hay thư giãn bên hồ bơi tràn bờ trên không, giải phóng cảm xúc trong không gian hòa quyện với thiên nhiên tuyệt đẹp dưới mọi tiết trời là trải nghiệm khó tìm thấy trong một khu căn hộ.



Đây là một trong số ít dự án không ngừng được thúc đẩy tiến độ thi công xuyên suốt giai đoạn đình trệ của thị trường chung.

Đặc biệt hơn, The Filmore Da Nang còn mang vào hệ tiện ích phòng sauna tia hồng ngoại và thiết bị chăm sóc giấc ngủ NuCalm. Đây là các công nghệ mới nhất từ Tập đoàn Reset, mang lại rất nhiều lợi ích chăm sóc sức khỏe như giảm stress, giúp ngủ ngon, thải độc, tăng cường tuần hoàn…



Ứng dụng giúp tối ưu nhu cầu tận hưởng hệ tiện ích và quản lý chế độ tập luyện, thư giãn cho từng cư dân.

Cư dân của The Filmore Da Nang có thể sử dụng thường nhật ngay tại nhà những tiện ích làm đẹp - chăm sóc sức khỏe mà ngay cả nhiều khách sạn, resort hoặc spa sang trọng cũng chưa đáp ứng.



Đẳng cấp của gia chủ từ những không gian hiếu khách

Căn hộ thường có diện tích giới hạn. Do đó, sống trong khu căn hộ cũng thường bị giới hạn cơ hội giao tế và năng lực hiếu khách. Chiêu đãi khách tại nhà cũng là cơ hội thể hiện đẳng cấp cá nhân và là chìa khóa mở ra các mối quan hệ quan trọng.

Phòng làm việc chung như một business lounge mang đến sự thuận tiện tối đa khi cư dân không cần đến văn phòng.

Thấu hiểu đặc điểm này, The Filmore Da Nang thiết kế những không gian đặc biệt để thúc đẩy phong cách sống và trải nghiệm mới. Trong đó, có các không gian cho tinh thần hiếu khách và nhu cầu giao tế đỉnh cao. Các gia chủ có nhiều lựa chọn, từ phòng lễ tiệc trong nhà đến khu tiệc ngoài trời và sân vườn BBQ. Các không gian này đều được đầu tư tỉ mỉ về thiết kế, nội thất, trang thiết bị và dịch vụ không thua kém các nhà hàng, khách sạn hạng sang, phù hợp cho nhu cầu tổ chức từ những bữa ăn thân mật đến sự kiện giao tế trang trọng.



Các không gian hiếu khách của The Filmore Da Nang có thể đáp ứng những lễ tiệc sang trọng bậc nhất.

Hệ tiện ích của The Filmore Da Nang còn có nhiều dịch vụ và chức năng khác, như phòng đọc sách và phòng làm việc chung đầy đủ tiện nghi hiện đại, đáp ứng tối ưu nhu cầu học tập và làm việc tại nhà của những người bận rộn. Đây là những không gian mà tất cả cư dân đều được sử dụng, giúp mở rộng tiện nghi ngoài phạm vi riêng tư của căn hộ, tối ưu tài nguyên, quyền lợi và trải nghiệm.



Tất cả cư dân của The Filmore Da Nang đều dễ dàng sử dụng hệ tiện ích trên cho nhu cầu thường nhật. Để tối ưu nhu cầu của từng cư dân và khả năng phục vụ của hệ thống, cư dân chỉ cần kiểm tra chỗ trống hiện hữu và đặt lịch sử dụng thông qua ứng dụng dành riêng cho The Filmore Da Nang. Ứng dụng này cũng cung cấp tính năng theo dõi chế độ tập luyện để mỗi người có thể tự đặt mục tiêu và quản lý sức khỏe phù hợp.

Hiện nay, tòa nhà The Filmore Da Nang (Căn hộ The Filmore) đang triển khai lắp kính mặt ngoài. Dự án cũng đã hoàn thiện 3 căn hộ thực tế để cư dân có thể trải nghiệm trực tiếp với không gian sống. Đăng ký tham quan căn hộ thực tế qua hotline 0937 883 888. Thông tin thêm về The Filmore Da Nang tại website: http://thefilmoredanang.com.vn/.