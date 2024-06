The Filmore Da Nang tiếp tục gia tăng sức hút sau lễ khai trương

Hơn 3 năm qua, khu căn hộ The Filmore Da Nang luôn nằm trong tâm điểm chú ý của những người quan tâm đến thị trường bất động sản Đà Nẵng. Đây là dự án sở hữu địa thế đắt giá bên bờ sông Hàn, công bố một mô hình sản phẩm mới lạ, cam kết tiêu chuẩn quốc tế ở mức rất cao, là công trình duy nhất vẫn tổ chức thi công sôi động xuyên suốt giai đoạn khó khăn của thị trường bất động sản.



Bên cạnh đó, chủ đầu tư – nhà phát triển dự án Filmore Development là một tên tuổi mới song luôn thể hiện sự tự tin và chuyên nghiệp qua chiến lược táo bạo, những bước triển khai quyết đoán và dám lựa chọn hướng đi mang tính tiên phong.

Do vậy, sản phẩm hoàn thiện thực tế của The Filmore Da Nang đạt chất lượng và giá trị đến đâu luôn là điều được toàn thị trường chờ đợi lẫn hiếu kỳ.

Lãnh đạo của Filmore Development cùng đối tác cắt băng khai trương dự án.

Mặt khác, với nhiều ưu điểm vượt trội, từ vị trí tọa lạc cực đẹp, là khu căn hộ ven sông hiếm hoi có pháp lý hoàn chỉnh, đảm bảo quyền sở hữu lâu dài trên thị trường được dự báo là sẽ khan hiếm sản phẩm tương tự trong nhiều năm tới, The Filmore Da Nang luôn nằm trong giỏ hàng của những nhà đầu tư giàu kinh nghiệm. Chất lượng của sản phẩm hoàn thiện thực tế sẽ là bước khảo nghiệm cuối cùng cho các quyết định đầu tư .

Với tiền đề như thế, không khó để lý giải mức độ quan tâm và sự nhộn nhịp trước sự kiện khai trương của The Filmore Da Nang. Đây cũng được xem là động lực thúc đẩy đà phục hồi mạnh mẽ hơn cho phân khúc căn hộ hạng sang.

The Filmore Da Nang đang trở thành một tiêu điểm mới tại khu vực trung tâm của tuyến phố Bạch Đằng.

Tại lễ khai trương, khách tham dự đã trực tiếp trải nghiệm toàn bộ môi trường sống tiện nghi của khu căn hộ hạng sang theo tiêu chuẩn quốc tế mà lâu nay thị trường luôn mong đợi. Trong đó, điều quan tâm hàng đầu là tính hoàn thiện của căn hộ được bàn giao. Nhà phát triển dự án Filmore Development đã tự tin chứng minh chất lượng đúng như cam kết. Theo đó, tất cả căn hộ đều đồng nhất với mức độ hoàn thiện tương ứng với tiêu chuẩn đang được áp dụng tại các thị trường khắt khe như Hong Kong, Singapore... Khách hàng mua căn hộ sẽ không phải mất thời gian, công sức và chi phí cho việc hoàn thiện tổ ấm của mình.

Chủ đầu tư cho biết để đạt đến tiêu chuẩn quốc tế hiện hành, tương đương với các dự án hạng sang tại các thị trường lớn, dự án này đã sử dụng công nghệ và trang thiết bị mới nhất của những thương hiệu danh tiếng toàn cầu. Có thể kể đến hệ thống smarthome của Schneider, thiết bị phòng tắm – vệ sinh của Kohler, thiết bị nhà bếp từ Hafele và Bosch, máy lạnh thế hệ mới của Samsung…

Tất cả căn hộ đều được hoàn thiện tỉ mỉ trên tiêu chuẩn quốc tế cập nhật dành cho căn hộ hạng sang.

Bên cạnh tính hoàn thiện cao của các căn hộ, một tiêu điểm khác khiến The Filmore Da Nang có sức hút vượt trội là hệ tiện ích. Nhà phát triển dự án kiến tạo hệ tiện ích "wellness by well-tech", sử dụng công nghệ hiện đại để mang đến môi trường chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm sâu sắc cho cư dân. Do đó, tại sự kiện khai trương, giá trị của trung tâm tiện ích trên tầng 25 cũng đã được khách tham dự và cư dân chứng thực.

Trung tâm tiện ích này cung cấp cho cư dân nhiều trải nghiệm mới, như Technogym cho phòng tập thể thao, Sunlighten cho phòng xông hơi, Nucalm cho phòng thư giãn… Các công nghệ chăm sóc sức khỏe tối tân này hiện chỉ có ở các trung tâm dịch vụ chuyên dụng, vẫn còn khá hiếm trong hệ tiện ích dành cho một khu căn hộ.

Hệ tiện ích trên tầng thượng đáp ứng tối ưu phong cách sống sang trọng với trang thiết bị và công nghệ hiếm gặp trong một khu căn hộ hiện nay.

Đồng thời, hệ tiện ích của The Filmore Da Nang mang đến giá trị nổi bật với phòng làm việc chung, phòng đọc sách, phòng tổ chức tiệc, khu BBQ, hồ bơi kiểm soát nhiệt… Tất cả đều được thiết kế và vận hành với tiêu chuẩn cao nhất nhằm mang đến cho cư dân môi trường tận hưởng tương đương với các resort- khách sạn cao cấp ngay tại nhà.

Theo thông tin được công bố, The Filmore Da Nang có tổng cộng 206 căn hộ, gồm 1 – 2 – 3 phòng ngủ và penthouse, tọa lạc tại khu vực trung tâm tuyến phố đi bộ Bạch Đằng, tiếp giáp với 2 mặt tiền đường khác là Bình Minh 5 và Trần Văn Trứ. Lượng quan tâm và giao dịch tăng mạnh cho thấy phản hồi tích cực của thị trường với giá trị thực tế của dự án.