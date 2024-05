Thế giới Di động (MWG) bất ngờ giảm vốn điều lệ khi huỷ hàng triệu cổ phiếu quỹ

Công ty cổ phần Đầu tư Thế giới Di động (mã MWG) vừa công bố báo cáo giảm vốn điều lệ công ty. Cụ thể, số lượng chứng khoán MWG giảm 1.462.177 cổ phiếu. Theo đó vốn điều lệ của Thế giới di động giảm từ gần 14.634 tỷ đồng xuống 14.622 tỷ đồng.

Thời gian giảm vốn điều lệ từ ngày 17/5. Lý do của thay đổi niêm yết giảm vốn điều lệ do huỷ cổ phiếu quỹ hiện có. Như vậy sau giao dịch trên, MWG không còn bất kỳ cổ phiếu quỹ nào, tại thời điểm 31/3/2024, lượng cổ phiếu quỹ trên được Thế giới Di động ghi nhận với tổng giá trị hơn 11 tỷ đồng, tương ứng giá trung bình 10.000 đồng/cổ phiếu.

Lượng cổ phiếu quỹ của MWG hầu hết đều được mua lại từ nhân viên nghỉ việc, khác với các DN khác là mua lại trên thị trường. Trước đó, trong tháng 2 và tháng 3/2024, MWG vừa thông báo mua lại hơn 154 nghìn cổ phiếu quỹ. Đây là hoạt động thu hồi cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động ESOP của những nhân viên đã nghỉ việc.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo cập nhật mới nhất, Thế Giới Di Động ghi nhận doanh thu sơ bộ tháng 4/2024 đạt 11.500 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ 2023 và tăng 17% so với tháng trước. Lũy kế 4 tháng đầu năm 2024, doanh thu ước tính xấp xỉ 43.000 tỷ, tăng trưởng 17% so với cùng kỳ.

Công ty không công bố lợi nhuận, trước đó MWG báo lãi ròng 902 tỷ đồng trong quý 1, gấp 43 lần cùng kỳ và là mức cao nhất trong vòng 6 quý kể từ quý 3/2022.

Riêng về các chuỗi, số liệu cho thấy kết quả rất tích cực, chuỗi Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh duy trì mức doanh thu ổn định những tháng qua nhờ sự đóng góp tích cực của các sản phẩm điện máy. Chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX) duy trì mức tăng trưởng mạnh và ngày càng đóng góp tỷ trọng lớn trong doanh thu toàn công ty. Trong tháng 4, doanh thu bình quân đã đạt xấp xỉ 1,9 tỷ đồng/cửa hàng trong tháng 4 - mức cao nhất trong một tháng mà BHX từng đạt được kể từ khi hoạt động. Với con số này, nhiều khả năng chuỗi bách hóa của MWG đã có lãi trong tháng vừa qua bởi nhiều công ty chứng chuỗi siêu thị này.

Còn tại thị trường nước ngoài, ban lãnh đạo MWG cũng vừa chia sẻ về việc chuỗi điện máy tại Indonesia EraBlue đã đạt cột mốc lịch sử "mang tiền về cho mẹ". Đây là cột mốc mới trong hành trình tham vọng trở thành nhà bán lẻ điện máy hàng đầu tại Indonesia của MWG.

Trên thị trường, cổ phiếu MWG chốt phiên 17/5 đạt 59.400 đồng/cp, tăng 39% từ đầu năm 2024.