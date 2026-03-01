CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (mã MWG) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 dự kiến diễn ra ngày 18/4 với nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, đáng chú ý là tờ trình phân phối lợi nhuận 2025 với phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng).

Với gần 1,47 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, MWG dự kiến sẽ chi gần 3.000 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông. Đây là số tiền kỷ lục mà doanh nghiệp bán lẻ của ông Nguyễn Đức Tài chia cho cổ đông. Thời gian thực hiện dự kiến được chia thành 2 đợt vào quý 3 và 4/2026, mỗi đợt chi trả 1.000 đồng/cp.

MWG dự chi số tiền kỷ lục để trả cổ tức sau một năm bội thu với một “cơ thể” tinh gọn và hiệu quả. “Đại gia” bán lẻ ghi nhận doanh thu thuần đạt gần 156.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 7.000 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 16% và 89% so với cùng kỳ. Đây là mức doanh thu và lợi nhuận cao nhất mà MWG đạt được kể từ khi thành lập.

Bước sang năm 2026, HĐQT MWG dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với mục tiêu doanh thu đạt 185.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 9.200 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 18% và 30% so với cùng kỳ 2025. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, MWG sẽ tiếp tục phá kỷ lục doanh thu và lợi nhuận.

Một nội dung quan trọng khác là phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP). Dựa trên nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025, kết quả thực tế đạt được và hiệu suất của cổ phiếu MWG, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua phương án phát hành hơn 7,3 triệu cổ phiếu ESOP (tỷ lệ 0,5%) với giá 10.000 đồng/cp.

Năm 2026, MWG sẽ tiếp tục gắn chương trình ESOP với KPI hoàn thành kế hoạch kinh doanh và tương quan hiệu suất cổ phiếu so với VN-Index. Nếu tăng trưởng bình quân cổ phiếu MWG trong năm 2026 so với 2025 bằng hoặc cao hơn VN-Index, số lượng cổ phiếu ESOP sẽ là A (dưới đây). Trong trường hợp hiệu suất MWG thua VN-Index, số lượng cổ phiếu ESOP sẽ là A x 80%.

Ngoài các nội dung trên, ĐHĐCĐ thường niên 2026 của MWG dự kiến sẽ thông qua các tờ trình khác liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh, lựa chọn công ty kiểm toán, thù lao cho thành viên HĐQT,…