Thế Giới Di Động sẽ dừng mở rộng chuỗi nhà thuốc An Khang vì thị trường 'quá nhiều biến đổi và khó khăn', chốt sổ ở 529 cửa hàng

Ngày 24/11, Công ty cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động đã tổ chức họp nhà đầu tư tổng kết kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng đầu năm 2022.

Tại cuộc họp, đại diện Thế Giới Di Động đã có những chia sẻ về hoạt động kinh doanh của chuỗi nhà thuốc An Khang. Cụ thể, tính đến hết quý 3/2022, An Khang đang vận hành 529 nhà thuốc và còn cách khá xa mục tiêu tuyên bố từ đầu năm là 800 cửa hàng.

Ông Đoàn Văn Hiểu Em, thành viên Hội đồng quản trị Thế Giới Di Động cho biết, công ty sẽ giữ ở con số 529 nhà thuốc này, vì thời điểm này, đặc biệt là những tháng cuối năm 2022 thị trường quá nhiều biến đổi, khó khăn nên việc dừng lại là để phù hợp với tình hình thị trường.

Theo ông Hiểu Em, số lượng hơn 500 cửa hàng cũng là đủ lớn để có những hỗ trợ tốt nhất từ phía hãng hay chạy những chương trình khuyến mãi cho khách hàng. Vì thế, Thế Giới Di Động cũng không cần phải nỗ lực tới 800 cửa hàng.

"Việc chậm lại 1 nhịp cho hơn 500 cửa hàng như vậy cũng là cơ hội để đánh giá, nhìn nhận lại, tối ưu hóa tất cả mọi thứ với 500 cửa hàng này. Khi làm tốt, có đồng lời thì chúng tôi sẽ tăng tốc ở một thời điểm thuận lợi của năm sau, nhưng thời điểm này chúng tôi quyết định dừng lại ở con số 500", ông Hiểu Em chia sẻ.

Trong năm 2023, An Khang dự kiến sẽ có mở rộng, nhưng sẽ lựa chọn thời điểm nào phù hợp. Ông Hiểu Em khẳng định, chắc chắn An Khang sẽ không chạy theo số lượng cụ thể mà các cửa hàng mở mới được mở ra một cách thận trọng, tập trung vào chất lượng, hiểu rõ mở ở đâu, mở thế nào đảm bảo lợi nhuận, EBITDA dương.

Chia sẻ về việc mở một cửa hàng An Khang, ông Hiểu Em cho biết, mở một nhà thuốc có nhiều thuận lợi hơn so với cửa hàng thế giới di động, như diện tích nhỏ gọn chỉ 40m2, tìm kiếm mặt bằng dễ hơn, chi phí thuê cũng thấp. Thế nhưng, cũng có những khó khăn nhất định như nhận diện phải tốt, nằm ở ngã ba, ngã tư.

Về giấy phép, mở một nhà thuốc ngoài giấy phép kinh doanh bình thường như các chuỗi Thế Giới Di Động, Điện Máy Xanh, thì còn cần thêm giấy phép nhà thuốc, dược sĩ đứng tên, tuyển nhân viên bán hàng cũng cần bằng cấp dược sĩ. Tuy nhiên, tất cả những yêu cầu này đều nằm trong kế hoạch từ trước và có chuẩn bị từ đầu. Vì thế, việc mở rộng từ một vài trăm shop lên 500 hay 800 shop không gặp khó khăn gì. Việc dừng lại ở 500 cửa hàng chỉ vì yếu tố thị trường, và dừng lại để củng cố mọi thứ, đi về tương lai.

Hiện nay, doanh thu trung bình 1 cửa hàng An Khang là 350-400 triệu đồng. Nếu đạt doanh thu trung bình khoảng 450-500 triệu đồng cộng biên lợi nhuận gộp đang có là 22%, cùng với việc kiểm soát tốt như hiện tại thì doanh thu 500 triệu đồng là đạt hòa vốn và thậm chí có lời.

Về chiến lược mở mới, An Khang tập trung mở cửa hàng những khu dân cư đông đúc, những trục đường "tier 2". Ví dụ, "tier 1" là đường chính như đường Cộng Hòa, xe chạy. An Khang không thể mở trên đường Cộng Hòa được mà phải "lủi" vào đường Hoàng Hoa Thám, có chợ Hoàng Hoa Thám, đó gọi là "tier 2". Những trục đường đó phù hợp cho An Khang. Với một cửa hàng nhỏ, khoảng 40m2, việc chọn vị trí cũng quan trọng bởi nếu đặt sai thì nhận diện cũng sẽ bị giảm sút.

Về tập khách hàng, ông Hiểu Em cho biết An Khang tập trung vào 2 nhóm: khách vãng lai mua thuốc thông dụng và khách hàng mua thuốc theo toa, khách mãn tính. An Khang đặt mục tiêu đủ thuốc theo toa của bệnh viện và có mục tiêu giữ chặt nhóm khách hàng này, vì người ta mua thuốc mãn tính, tháng nào cũng mua nên phải giữ chặt bằng những hoạt động, chẳng hạn như vừa rồi An Khang đã triển khai app tích điểm như một cách thức nhằm giữ chân khách hàng.