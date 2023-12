The Global City - điểm bắn pháo hoa mới phục vụ người dân TP.HCM

Theo Masterise Homes công bố, sự kiện sẽ diễn ra từ 17h ngày 31/12/2023 đến 0h30 ngày 1/1/2024, tại Trung tâm mới The Global City (đường Đỗ Xuân Hợp, P. An Phú, Q.2, TP. Thủ Đức, Tp.HCM). Theo đó, đây là một trong những địa điểm bắn pháo hoa chính thức quy mô lớn của thành phố.

The Global City đã trở thành địa điểm vui chơi, giải trí quen thuộc của người dân thành phố từ khi Khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á khai trương giai đoạn 1 và đi vào hoạt động vào tháng 9/2022. Được phát triển để trở thành Trung tâm mới của Tp. Hồ Chí Minh, đây là năm thứ 2 The Global City tổ chức sự kiện chào năm mới 2024 với quy mô lớn dự kiến chào đón hơn 50.000 người tham dự, gấp 10 lần so với sự kiện countdown đầu tiên diễn ra năm 2023.

Những thông tin đầu tiên của "Luxury Countdown Party 2024" đã được công bố chiều ngày 18/12/2023.

Điểm nhấn của sự kiện năm nay chính là màn bắn pháo hoa rực rỡ và mãn nhãn với hơn 4.500 ống pháo sẽ được bắn trong thời lượng 15 phút. Pháo hoa sẽ được thực hiện trên 100 giàn kỹ thuật đủ loại: giàn phun hoa, giàn phun viên, giàn nhấp nháy, những mẫu pháo hoa được sản xuất mới nhất với tầm bắn đảm bảo phục vụ cùng lúc hơn 50.000 khách tham quan, kết hợp với những hiệu ứng âm thanh ánh sáng đặc biệt mà những sản phẩm trước chưa từng có. Những đợt pháo hoa tạo thành đủ loại hình dáng: ngôi sao, bông hoa, nhiều màu sắc rực rỡ lung linh trên bầu trời theo sự sắp xếp của đạo diễn hình ảnh chuyên nghiệp. Đây cũng chính là khoảnh khắc đánh dấu một Trung tâm mới đã hình thành tại The Global City, địa điểm sẽ trở thành biểu tượng của thành phố trong tương lai.

Ngoài ra, phần trình diễn nhạc nước đã trở thành điểm đặc trưng không thể thiếu khi đến với Trung tâm mới, phiên bản mới của tiết mục nhạc nước năm nay sẽ mang đến trải nghiệm khác biệt hoàn toàn, được thiết kế riêng cho lễ hội cuối năm. Khu nhạc nước sẽ bừng sáng với hệ thống đài phun nước cao hơn 60m, kết hợp công nghệ laser hiện đại, tạo nên khung cảnh đầy ấn tượng và mãn nhãn, phần hiệu ứng âm thanh cũng được sáng tạo riêng để gia tăng cảm xúc cho khán giả.

Người dân TPHCM sẽ được thưởng thức bữa tiệc pháo hoa giao thừa kéo dài 15 phút, trình diễn trên nền nhạc nước tại The Global City.

Tại sự kiện, người dân không chỉ được thưởng thức những màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc từ pháo hoa và nhạc nước, mà còn hòa mình trong không khí lễ hội sôi động với hàng loạt hoạt động giải trí đa dạng. Dự kiến thu hút tới 50.000 người tham dự vào thời khắc giao thừa, từ 17h đến 20h, lễ hội đón năm mới Luxury Countdown (Lễ hội nhạc nước – The Fountain Festival) sẽ bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như: sôi động cùng DJ BI LEE, nhảy flashmob, trượt ván, bắn cung, thả diều, khu vực chụp ảnh check-in, cùng các gian hàng ẩm thực và vô số hoạt động giải trí khác. Từ 20h30, khu vực sân khấu chính tại The Global City sẽ chính thức sáng đèn với những tiết mục biểu diễn sôi động đến từ ban nhạc Chillies, Rapper Obito và ca sĩ Dương Hoàng Yến, không khí càng về sau càng "bùng cháy" với dàn nghệ sĩ GenZ đình đám như Grey D, rapper Pháo, sự xuất hiện của hai ngôi sao nhạc Việt ca sĩ Hà Anh Tuấn và Đông Nhi sẽ làm nóng bầu không khí lễ hội với những màn biểu diễn đặc sắc lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu The Global City. Đặc biệt trong thời khắc chuyển giao đón năm mới, tất cả sẽ hòa cùng không khí đếm ngược vô cùng náo nhiệt, hứng khởi và thưởng thức màn trình diễn pháo hoa hoành tráng và rực rỡ trên bầu trời trung tâm mới.

Với tầm nhìn đưa The Global City trở thành trung tâm mới của thành phố, Masterise Homes đang dần hoàn thiện hàng loạt những tiện ích công cộng hiện đại và hoành tráng, ngoài khu nhạc nước ngoài trời đã đi vào hoạt động, công viên giải trí lớn nhất trung tâm thành phố City Park với đường đua Go-kart chuyên nghiệp tích hợp trong nhà và ngoài trời dài nhất Đông Nam Á cũng sẽ mở cửa để chào đón người dân thành phố trong Q1/2024. Những tiện ích này không chỉ phục vụ cộng đồng cư dân của The Global City lên đến 40.000 người, mà còn đáp ứng nhu cầu của người dân và du khách đến với TP.HCM về một trung tâm, một địa điểm cho các hoạt động mua sắm, giải trí, ăn uống, thư giãn. Hình ảnh của một trung tâm mới sầm uất đang dần hiện ra ngay tại The Global City.

Ông Julian Wyatt, CEO Masterise Property Management chia sẻ: "Sau hơn một năm tiện ích đầu tiên là Khu nhạc nước đi vào hoạt động, The Global City đã minh chứng được sức hút của một trung tâm mới khi chào đón gần 1 triệu lượt người đến tham quan, vui chơi thông qua các sự kiện tầm cỡ và trở thành địa điểm lý tưởng thu hút các thương hiệu nổi tiếng đến hợp tác, mở rộng kinh doanh. Chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện các tiện ích quy mô khác như City Park, kênh đào 2km,.. trong giai đoạn bàn giao khu nhà phố SOHO để gia tăng sự nhộn nhịp, tạo nên nguồn khách lớn và ổn định, giúp chủ sở hữu có thể kinh doanh sinh lời ngay. Sự kiện đón năm mới quy mô hơn 50.000 người năm nay chính là cột mốc cho thấy một trung tâm mới đã hình thành tại The Global City, nơi tập trung những hoạt động quy mô của thành phố, điển hình là màn bắn pháo hoa quy mô lớn được người dân vô cùng mong đợi."

Lễ hội đón năm mới 2024 - "Luxury Countdown Party" sẽ diễn ra từ 17h00 ngày 31/12/2023 kéo dài đến 00:30 ngày 01/01/2024 tại Trung tâm mới The Global City với đêm nhạc và nhiều hoạt động hấp dẫn. Đặc biệt, sẽ có 2 khu vực mở cửa miễn phí cho người dân đến xem màn trình diễn pháo hoa quy mô đỉnh cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về sự kiện, khách hàng vui lòng truy cập: https://ticketbox.vn/event/luxury-countdown-party-2024-89095

Thông tin về khu đô thị The Global City:

THE GLOBAL CITY là khu đô thị phức hợp chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam được thiết kế và quy hoạch bởi Công ty kiến trúc hàng đầu thế giới đến từ Anh Quốc Foster + Partners cùng nhà phát triển Bất động sản quốc tế Masterise Homes. Với quy mô 117,4 ha tọa lạc tại vị trí đắc địa thuộc phường An Phú, The Global City đặt tầm nhìn trở thành một khu đô thị biểu tượng toàn Đông Nam Á và là trung tâm mới của TP. HCM, quy tụ đa dạng tiện ích vui chơi – giải trí – mua sắm hiện đại bậc nhất, nổi bật là Khu nhạc nước ngoài trời lớn nhất Đông Nam Á và Công viên giải trí quy mô hàng đầu Việt Nam sắp được ra mắt vào Q1/2024. Đây cũng là địa điểm tổ chức hàng loạt sự kiện và lễ hội quy mô lớn trong thời gian qua như Lễ hội nhạc nước lớn nhất Đông Nam Á, Luxury Countdown 2023, đêm nhạc The Legend Concert, Lễ hội âm nhạc GENfest, Triển lãm xe và nghệ thuật Mercedes-Benz "The Avantgarde", sự kiện giới thiệu xe Lamborghini, trải nghiệm lái thử siêu xe Aston Martin,..

Địa chỉ: The Global City, đường Đỗ Xuân Hợp, P. An Phú, Q.2, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Về Masterise Homes

Masterise Homes – thành viên của tập đoàn Masterise Group, là nhà phát triển bất động sản quốc tế tiên phong áp dụng các chuẩn mực toàn cầu vào việc phát triển, vận hành và quản lý các sản phẩm, dịch vụ bất động sản tại Việt Nam và thế giới.

Sở hữu danh mục Branded Residences (Bất động sản hàng hiệu) lớn bậc nhất Đông Nam Á, Masterise Homes khẳng định năng lực quốc tế qua sự hợp tác cùng những tên tuổi hàng đầu Marriott International - tập đoàn khách sạn lớn nhất thế giới với những thương hiệu Marriott, JW Marriott, Ritz-Carlton và Elie Saab.

https://masterisehomes.com/