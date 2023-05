The Global Economics: Mcredit là Công ty tài chính tiêu dùng tốt nhất Việt Nam 2023

The Global Economics Awards là giải thưởng thường niên do tạp chí phân tích kinh doanh và tài chính toàn cầu The Global Economics tổ chức nhằm tìm kiếm và tôn vinh những công ty - doanh nghiệp trên toàn thế giới có kết quả xuất sắc trong các lĩnh vực Ngân hàng, Tài chính, Bất động sản, Bảo hiểm, Năng lượng và Công nghệ.



Để được công nhận, Mcredit đã vượt qua các tiêu chí xét duyệt khắt khe của TGE như phản hồi tích cực từ khách hàng, phương thức tiếp cận thị trường, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, giao diện trực tuyến, công nghệ ứng dụng, sáng tạo - đột phá, kết quả tăng trưởng…

Mcredit vinh dự nhận giải thưởng "Công ty tài chính tiêu dùng tốt nhất 2023" (Nguồn: Mcredit)

Với tôn chỉ kinh doanh "Lấy Khách hàng làm trung tâm", Mcredit luôn lắng nghe để thấu hiểu nhu cầu và khó khăn của Khách hàng trong việc vay tiêu dùng, từ đó, liên tục không ngừng cải tiến và phát triển những giải pháp tài chính thông minh, giúp người dân tiếp cận nguồn vốn nhanh gọn, thuận tiện cho các nhu cầu tài chính.



Trước những khó khăn mà Khách hàng thường gặp phải như: Không dễ dàng chứng minh tài chính, không có thời gian lắng nghe tư vấn thủ tục phức tạp, không muốn người thân biết mình đi vay tiền… Khách hàng có nhu cầu tiếp cận các sản phẩm tài chính đơn giản về thủ tục, nhanh chóng về thời gian … Mcredit đã cho ra đời sản phẩm Vay TikTak – Vay nhanh qua App - mang đến trải nghiệm vay tiêu dùng mới mẻ cho khách hàng nhờ công nghệ hiện đại. Chỉ với 5 phút thao tác cùng Vay TikTak, khách hàng đã có thể nhận được khoản tiền vay, an toàn và bảo mật.

Chỉ với một chiếc CCCD gắn chip, khách hàng đã có thể được duyệt vay tại Mcredit. (Ảnh: Mcredit).

Bên cạnh đó, Mcredit cũng chú trọng đổi mới mạnh mẽ phương thức thu hút và tăng cường trải nghiệm khách hàng. Trong năm 2022, Mcredit đã kiện toàn 8 chân dung khách hàng mục tiêu theo chiến lược 5 năm lần 2 và thí điểm 02 hành trình khách hàng cho Công nhân và Nông dân với 95 gói chương trình sản phẩm được thiết kế đa dạng cho từng phân khúc.



Trong lộ trình chuyển đổi số, đầu năm 2023, Mcredit chính thức công bố hợp tác với Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) nhằm phát triển dòng thẻ tín dụng nội địa hứa hẹn mang lại nhiều tiện ích vượt trội và tính năng ưu việt cho khách hàng như: Lãi suất cạnh tranh cùng phương thức trả lãi giảm áp lực trả nợ cho khách hàng; Tính năng 2 trong 1 vừa có thể thanh toán tại POS/MPOS, thanh toán trực tuyến như thẻ tín dụng, vừa có thể rút tiền mặt lên đến 100% hạn mức, mang tới sự chủ động, linh hoạt về tài chính cho khách hàng.

Thẻ tín dụng Mcredit Napas sở hữu tính năng nổi bật 2 trong 1 với lãi suất cạnh tranh. (Nguồn: Mcredit).

Với "cú ăn 3" giải thưởng The Global Economics liên tiếp (năm 2021 Mcredit được tặng giải thưởng Công ty tài chính tiêu dùng sáng tạo nhất), Mcredit tiếp tục dành được sự ghi nhận cho những nỗ lực trong việc không ngừng cải tiến và sáng tạo, năng động chuyển đổi số nhằm hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo giải pháp tài chính phụng sự con người, góp phần nâng tầm chất lượng sống cho người lao động Việt Nam.