Thế hệ những người làm công ăn lương không thể mua được nhà ở Hàn Quốc

Park Sunghyun và chồng đã bán nhà ở Seoul, chuyển đến một căn hộ thuê cùng cậu con trai 7 tuổi. Ngoài ra, họ chuyển toàn bộ 230.000 USD tiền tiết kiệm của gia đình vào cổ phiếu của Tesla.

Đáng nói đây không phải là những người duy nhất đặt cược mọi thứ vào nhà sản xuất ô tô điện của Elon Musk. Trong suốt đại dịch, nhóm nhà đầu tư cá nhân người Hàn Quốc đã tập trung vào cổ phiếu Tesla, tăng tổng số cổ phiếu nắm giữ của họ lên gấp trăm lần, vượt quá 15 tỷ USD.

Điều này khiến họ trở thành những bên liên quan quan trọng tại một trong những công ty lớn nhất thế giới theo giá trị thị trường. Nhóm này sánh ngang với những cổ đông có cổ phần lớn như Larry Ellison và nhà quản lý tiền tệ của Mỹ T. Rowe Price Group Inc. Nhóm nhà đầu tư Hàn Quốc có xu hướng là những người mua nhảy vào khi cổ phiếu giảm giá, giúp kiềm chế đà giảm.

Nhưng có một sự thật kém vui đối với sự nhiệt tình như vậy: Khi khoảng cách giàu nghèo của Hàn Quốc ngày càng mở rộng, nhiều nhà đầu tư trong số này coi việc đặt cược rủi ro vào cổ phiếu và tiền số là con đường thực tế duy nhất của họ để độc lập tài chính.

Tesla là công ty yêu thích của các nhà kinh doanh bán lẻ trên toàn thế giới, nhưng Musk đã tạo ra một lượng lớn người hâm mộ tại Hàn Quốc bằng một thứ tiếp cận sự nhiệt thành có văn hóa của những người làm công ăn lương đang gặp khó khăn. Họ tự gọi mình là "Teslams", ghép của từ “Tesla” và “Islam” để thể hiện sức mạnh của niềm tin vào công ty.

Park và chồng vốn là những sinh viên tốt nghiệp đại học đã tìm được việc làm trong lĩnh vực tài chính trước khi kết hôn và lập gia đình. Ban đầu họ không có kế hoạch mạo hiểm mọi thứ với Tesla. Sau đó, thị trường bất động sản vốn đã nóng lên đến đỉnh điểm khi ngân hàng trung ương cắt giảm lãi suất xuống mức thấp kỷ lục do dịch Covid-19 bùng phát vào năm 2020.

Cặp đôi đã bán nhà vào cuối năm 2019, hy vọng sẽ mua được một căn lớn hơn, nhưng bị mắc kẹt khi giá tăng nhanh vượt quá khả năng vay của họ. Câu chuyện tương tự đã xảy ra ở nhiều quốc gia gần đây, nhưng điều này đặc biệt nghiêm trọng ở Hàn Quốc, nơi chi phí căn hộ ở khu vực thủ đô Seoul đã tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua. Theo Ngân hàng Kookmin, một căn hộ 3 phòng ngủ điển hình - kích thước phổ biến nhất - có giá trung bình 1,24 tỷ won (924,235 USD) ở Seoul.

Park, 40 tuổi nói: “Tôi đã nghĩ mình sẽ sống tốt bằng cách làm việc tại một công ty tốt sau khi tốt nghiệp đại học, nhưng thực tế chúng tôi là những người nghèo nhất trong khu phố. Sống như một người làm công ăn lương thực sự có rất nhiều hạn chế”.

Trên thực tế có rất nhiều chuyện đáng lưu tâm. Musk có xung đột với các cơ quan quản lý; vụ thâu tóm Twitter ồn ào; và sự biến động mà những việc này gây ra đối với giá cổ phiếu của Tesla. Nhưng những nhà đầu tư như Park lại thấy hứng thú với bộ phim này. Mặc dù cổ phiếu Tesla đã giảm hơn 25% so với mức cao nhất năm 2021, nhưng chúng vẫn tăng 1.900% trong ba năm qua. Con số đó so với mức tăng khoảng 40% của Samsung Electronics Co. - cổ phiếu được nắm giữ rộng rãi nhất tại Hàn Quốc - và thậm chí còn thấp hơn đối với chỉ số Kospi của Hàn Quốc.

Những cổ đông lớn của Tesla.

Park cho biết: “Với người đàn ông này (Elon Musk), tôi nghĩ chúng tôi có thể dốc toàn lực”. Cô đã mua cổ phiếu Tesla với giá trung bình 668 USD/ một cổ phiếu, thấp hơn rất nhiều so với mức đóng cửa 870 USD vào ngày 22/8. Cô và chồng xem Musk là một người có tầm nhìn xa, sẽ thành công trong việc tiếp tục tạo ra sự thay đổi trong ngành công nghiệp ô tô. “Musk đang làm những điều mà trước đây không ai nghĩ đến”, cô nói.

Các cá nhân người Hàn Quốc nắm giữ khoảng 1,6% vốn chủ sở hữu của Tesla tính đến ngày 17/8, theo tính toán của Bloomberg News dựa trên dữ liệu từ cơ quan lưu ký chứng khoán trung ương của Hàn Quốc. Con số này nhiều hơn cả các khoản đầu tư kết hợp của họ vào Alphabet, Apple, Microsoft và Nvidia.

Không có số liệu chính thức nào về tổng số cổ phần của các nhà đầu tư cá nhân tại Mỹ nắm giữ tại Tesla. Giacomo Pierantoni, trưởng bộ phận dữ liệu của Vanda Research có trụ sở tại Singapore, ước tính rằng các cá nhân trên toàn cầu, ngoại trừ Musk và Ellison, sở hữu khoảng 15% cổ phần của công ty.

Sức hấp dẫn của Tesla thậm chí còn mạnh mẽ hơn đối với những người ở độ tuổi 20 và 30, những người có ít tài sản hơn so với các cặp vợ chồng như Park và chồng. Những người trẻ tuổi hơn ở Hàn Quốc nhận thấy ít cơ hội để theo cha mẹ tham gia thị trường bất động sản và ngày càng lo lắng về việc lặp lại những cuộc đấu tranh tài chính của ông bà họ. Bất chấp cả cuộc đời lao động của họ đã biến nền kinh tế thành cường quốc xuất khẩu, tỷ lệ nghèo của người cao tuổi Hàn Quốc là cao nhất trong số 38 quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế.

"Sống như một người làm công ăn lương thực sự có rất nhiều hạn chế”.

Son Gilhun, một tài xế 27 tuổi sống ở Hanam, ngoại ô đông nam thủ đô Seoul cho biết: “Tôi đã rơi vào tình trạng hoảng sợ rằng có thể sẽ không bao giờ mua được nhà. Thay vì bỏ cuộc, tôi quyết định làm theo các đồng nghiệp lớn tuổi của mình trong việc mua cổ phiếu”. Anh đã đánh cược rất nhiều vào Tesla và tích lũy danh mục đầu tư chứng khoán trị giá khoảng 100.000 USD trong thời kỳ đại dịch bằng cách áp dụng lối sống thanh đạm và chuyển một nửa số tiền lương khoảng 2.000 USD hàng tháng của mình vào cổ phiếu.



Son đã cắt bớt cổ phần tại các công ty Hàn Quốc và tăng cổ phần của mình vào Tesla từ tháng 6 khi cổ phiếu giảm xuống dưới 700 USD. Mục tiêu trước mắt của anh ấy là mua một chiếc Tesla và nếu kiếm đủ tiền thì cuối cùng sẽ là mua một ngôi nhà.

Việc Musk bán khoảng 7,92 triệu cổ phiếu gần đây - để tích lũy tiền mặt trước một phiên tòa có thể buộc ông phải tuân theo thỏa thuận mua lại Twitter - đã thu hút nhiều phản ứng trái chiều từ "Teslams". Một số đã trút sự thất vọng của họ trên mạng xã hội.

Những người khác hy vọng vào một cơ hội mua khác, nhưng điều này đã không thành hiện thực. Son lạc quan, mô tả việc này là "không quá mong muốn" nhưng có thể hiểu được với tình hình trên Twitter. Ban đầu Park rất tức giận nhưng vẫn giữ niềm tin với sự lựa chọn của mình. Cô nói: “Những Teslams như tôi không thay đổi khoản đầu tư. Chúng tôi vẫn vững vàng".

Nguồn: Bloomberg