The Helia - "tấm thẻ quyền lực" định vị dấu ấn chủ nhân

"Rất Thăng Long kinh kỳ mà lại Manhattan" là ấn tượng đối với chị Phạm Thu Giang, chủ một hệ thống làm đẹp ngay khi đặt chân tới The Manor Central Park- khu đô thị quy hoạch mở thông minh nằm tại tâm điểm Tây Nam Hà Nội.

Làm chủ không gian sống

Là một doanh nhân gốc Hà Nội, thường xuyên bay những chuyến công tác tới Mỹ hay châu Âu nhưng chị Giang thấy yêu thích mỗi lần được trở về Hà Nội. Ấn tượng với phong cách kiến trúc hiện đại của các nước, cũng như việc sở hữu gu thẩm mỹ tinh tế sẵn có nên chị Giang luôn có thói quen chú ý tới không gian quy hoạch và kiến trúc khi lựa chọn nơi "an cư" mới cho mình.

Không chỉ gợi nhớ tới ngôi nhà trên "phố Hàng" quen thuộc mà chị Giang đã cho thuê để kinh doanh, không gian các căn "ProMax house" ở phân khu The Helia tại đây còn được bố trí tối ưu và hợp lý tới mức chị Giang có thể hình dung những vị trí và khu vực có thể thoải mái sắp đặt và bài trí theo ý thích của mình.

Có lẽ vì thế mà chị Giang yêu và phải lòng ngay với The Manor Central Park – một phong cách kiến trúc hiện đại mang đậm cảm hứng từ "36 phố Hàng", vừa tối giản mà phóng khoáng, nhưng vẫn có chất mộc mạc, xưa cũ và "lãng đãng Hà Nội".

Tầng 1 được thiết kế ấn tượng với thiết kế kính tràn hai mặt trước sau, để tối ưu tầm nhìn và đem lại cảm giác về một không gian phóng khoáng cho gia chủ.

"Hoàn toàn làm chủ không gian và cảm nhận đó là nơi mình thuộc về" là suy nghĩ không chỉ của chị Giang mà của hầu hết những khách hàng quyết định chốt mua nhanh chóng ngay lần tham quan nhà đầu tiên. Lý giải về điều này, các chuyên gia BĐS cho biết, "với những bất động sản đem tới những trải nghiệm cá nhân hoá, khẳng định phong cách và dấu ấn của chủ nhân" luôn lọt vào tầm ngắm của giới siêu giàu và có gu khác biệt.

Một nghiên cứu mới đây của tạp chí Forbes chỉ ra rằng, có đến 80% người giàu chọn cách thể hiện đẳng cấp bằng những trải nghiệm cá nhân hóa. Còn trong biểu đồ tháp Maslow, nhu cầu được thể hiện bản thân là nhu cầu cao nhất của con người. Khi địa vị càng cao, nhu cầu thể hiện giá trị bản thân càng phải xứng với đẳng cấp.

Những đặc quyền khác biệt

"Để trở thành chủ nhân của những căn "ProMax house" tại The Helia, ngoài việc có tiềm lực tài chính mạnh, bạn cần có thêm cả một chút may mắn. Bởi vì số lượng căn chỉ có giới hạn, trong khi nhu cầu của thị trường lại quá lớn!" - chị Nguyễn Thị Dung, Chủ tịch Grand M - Tổng Đại lý phân phối The Helia chia sẻ.

Điều này cũng một phần lý giải vì sao những khu đô thị siêu sang luôn trở thành điểm hẹn của giới tinh hoa, vì những người thành đạt tuy khác nhau về bản sắc và gu thẩm mỹ, nhưng hầu hết họ đều có chung những chuẩn mực rất cao và có xu hướng tìm kiếm những sản phẩm hiếm.

Đa giá trị, đa kết nối nhờ quy hoạch mở thông minh, The Helia có vị trí đắc địa khi toạ lạc tại tâm điểm Khu phố Đông của The Manor Central Park, giao thoa của 4 tuyến đường huyết mạch gồm: Đại lộ Hoàng Mai, phố đi bộ và 2 trục đường kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Xiển.

Quy hoạch kết nối đa điểm là đặc quyền mà cư dân tại The Manor Central Park được thụ hưởng

Với mục tiêu hướng đến giá trị sống và trải nghiệm chạm đến trái tim, vượt qua mọi yếu tố vật lý của một dự án bất động sản, The Manor Central Park có tổng diện tích quy mô quy hoạch là 89,7 ha nhưng mật độ xây dựng chỉ chiếm 20,8%; trong khi mỗi phân khu đều được thiết kế với số lượng đặc biệt giới hạn. Quan sát từ trên cao có thể dễ dàng nhận thấy phần lớn không gian được quy hoạch dành cho hạ tầng giao thông kết nối mở và hệ thống công viên, cây xanh đan xen khắp khu đô thị, kết nối liền kề với Công viên Chu Văn An, tạo thành điểm đến kết nối và sẻ chia bất tận cho cộng đồng, đóng vai trò là "lá phổi" xanh của toàn khu vực Tây Nam Hà Nội.

Không chỉ dẫn đầu về "chỉ số xanh", KĐT nhiều lần được bình chọn là "KĐT đáng sống" The Manor Central Park còn sở hữu hệ tiện ích hàng đầu đẳng cấp cùng những dịch vụ được cá nhân hoá tối đa. Cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn cuộc sống với đầy đủ tiện ích từ tuyến phố đi bộ của Hà Nội với chiều dài gần 1km với đủ các tiểu khu mua sắm, giải trí, khám phá, trải nghiệm đặc sắc.

Với hệ tiện ích đẳng cấp đồng bộ đầy đủ từ giáo dục tới giải trí, chăm sóc sức khoẻ như Dwight School Hanoi, Aura… đã hoàn toàn hiện hữu, The Manor Central Park đang là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư BĐS cũng như giới siêu giàu, thành đạt.

Aura được phát triển để cung cấp những dịch vụ cao cấp và mang tới những trải nghiệm hoàn toàn khác biệt

Vừa sang trọng vừa riêng tư, The Manor Central Park (Khu đô thị Nam đường vành đai 3) đang ngày càng thu hút những chủ nhân mới, tiếp tục phát triển cộng đồng cư dân tinh hoa không ngừng lớn mạnh.