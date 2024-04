The Infinity Phú Quốc: Tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ từ vị trí hoàn hảo

Những kết nối giao thương bất tận…



Nằm trong quần thể đô thị tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc, The Infinity là bộ sưu tập dòng sản phẩm Connected Home tiên phong tại Đảo Ngọc, kỳ vọng trao tận tay khách hàng và các nhà đầu tư một ngôi nhà kết nối đa giá trị: an cư - tích sản - đầu tư bền vững và an toàn.

Tọa lạc ngay trung tâm phía Nam Đảo Ngọc, liền kề trục đường xuyên đảo DT 975 (6 làn, rộng 62m), The Infinity sở hữu vị trí đắt giá - tâm điểm kết nối đa chiều, thuận tiện kết nối với trung tâm Kinh tế - Hành chính phía Bắc và phía Nam đảo Ngọc, khu Cảng biển và khu Hành chính công.

Bên cạnh đó, với lợi thế cách Bãi Trường, Bãi Sao chỉ 3km, cáp Treo Hòn Thơm 6km, cách sân Bay Phú Quốc 10km, cách Bãi Khem 6km và phường Dương Đông 18km, từ đây cư dân cũng có thể kết nối dễ dàng với mọi địa điểm trọng yếu của Đảo Ngọc.

Đáng chú ý, với việc gần sát thung lũng đổi mới sáng tạo The Innovation - nơi quy tụ đông đảo cộng đồng chuyên gia, startup... với nhu cầu mua sắm, giải trí lớn, sẵn sàng chi trả mức phí cao sẽ mang đến cho The Infinity không chỉ nguồn khách dồi dào suốt quanh năm mà còn mở ra cơ hội giao lưu, kết nối, hợp tác với cộng đồng tri thức ưu tú.

Thực tế chứng minh rằng, sự phồn thịnh của các đô thị trên thế giới đều gắn với dòng sông, tiêu biểu phải kể đến: sông Seine tại Paris (Pháp), sông Thames tại London (Anh), sông Hudson tại New York (Mỹ)... Không nằm ngoài quy luật đó, The Infinity cũng được hưởng nguồn năng lượng tích cực, vượng khí dồi dào, tài lộc hưng thịnh nhờ nằm kế bên dòng sông Mey hiền hòa.

Đặc biệt, nằm trong quỹ đất sở hữu lâu dài khan hiếm tại Phú Quốc, The Infinity là bài toán đầu tư đa giá trị khi vừa khai thác tiềm năng cho thuê sinh lời vừa mang lại sự gia tăng giá trị theo thời gian.

… đến không gian sống lý tưởng

Hơn cả một nơi giao thương thịnh vượng, sầm uất, The Infinity Phú Quốc còn là không gian sống hoàn hảo mà ở đó con người được trở về với bản thể thông qua những kết nối đồng điệu với thiên nhiên.

Được thừa hưởng trọn vẹn lợi thế vị trí của đô thị tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc khi nằm giữa 3 ngọn núi, tiếp giáp 2 mặt biển và liền kề 1 dòng sông, The Infinity là chốn an dưỡng lý tưởng, nơi con người có thể dễ dàng kết nối tâm hồn với vẻ đẹp của thiên nhiên hoang sơ, bất tận.

Cư dân The Infinity kết nối đồng điệu với thiên nhiên

Tại The Infinity, việc xây dựng kết nối cộng đồng cư dân văn minh, tư duy cấp tiến cũng được đặc biệt chú trọng thông qua việc kiến tạo hệ thống dịch vụ tiện ích đa dạng, hiện đại như: Quảng trường Mùa Hè, Phố đi bộ Summerland, Đường dạo bộ ven sông và BBQ, Khu vui chơi trẻ em, công viên… Đây sẽ là nơi để cư dân giao lưu, kết nối và lan tỏa những năng lượng sống tích cực dành cho nhau. Nhờ đó, không chỉ sức khỏe thể chất và tinh thần của mỗi cá nhân được cải thiện mà mối liên kết giữa con người với xã hội, con người với thiên nhiên cũng được gia tăng, củng cố.

Sở hữu vị trí đắc địa, đa tiện ích, đa giá trị và là "của để dành" an tâm cho dòng tiền đầu tư trung và dài hạn, The Infinity đang trở thành tâm điểm chú ý của đông đảo giới đầu tư, hứa hẹn sẽ trở thành một khu phố kinh doanh sôi động, sầm uất bậc nhất đảo Ngọc.

The Infinity: Vạn kết nối - Bừng năng lượng

Một sản phẩm được phát triển bởi Meyland - Thương hiệu thuộc tập đoàn Tân Á Đại Thành

Địa chỉ: Đô thị tinh khiết Meyhomes Capital Phú Quốc, P. An Thới, TP. Phú Quốc.