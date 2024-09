The Manor Tower Lào Cai: Không gian sống xanh đẳng cấp thời thượng

Sống xanh là tiêu chí hạnh phúc của giới nhà giàu

Theo bản Báo cáo Thịnh vượng (The Wealth Report) được Knight Frank phát hành, 80% người giàu được khảo sát ở các thành phố lớn trên toàn cầu dành phần lớn thời gian và tiền bạc cho gia tăng chỉ số hạnh phúc của chính mình. Báo cáo này cũng đưa ra 4 tiêu chí quyết định chỉ số hạnh phúc của tầng lớp thượng lưu, đứng đầu trong đó là không gian sống xanh, sau đó mới đến cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc sức khỏe và an ninh cá nhân.

Thống kê này cũng minh chứng cho việc người giàu hiện nay luôn có xu hướng tìm kiếm ngôi nhà ở những thành phố có không gian sống xanh - nơi mang đến sức khoẻ thể chất và tinh thần để sống lâu hơn, hạnh phúc hơn mà vẫn thể hiện được đẳng cấp.

Điển hình như Bill Gates đang sống tại dinh thự Xanadu 2.0 với hệ thống cây xanh phủ kín quanh nhà. Hay Nhà sáng lập, CEO Amazon Jeff Bezos sống tại thành phố nhỏ Medina - nơi có rất nhiều xây xanh, cạnh hồ Washington. Tỷ phú Larry Ellison lựa chọn không gian sống trên khu đất tại quận Palm Beach có đường bờ biển riêng dài 160m để được ở gần với đại dương.

Tại Việt Nam, gần đây, không gian sống của dân "thời thượng" cũng đang dần dịch chuyển khỏi các đô thị xa hoa nhưng chật chội, ngột ngạt, hướng tới các địa phương gần gũi với thiên nhiên. Như Lào Cai là một ví dụ.

Nâng tầm "chất sống" của cư dân

Nằm ở phía Tây Bắc Việt Nam, Lào Cai có tới hơn 140 nghìn ha rừng; sở hữu Vườn quốc gia Hoàng Liên (Sa Pa) với hệ sinh thái tự nhiên rất phong phú.

Những năm gần đây, kinh tế Lào Cai liên tục tăng trưởng nhanh với lợi thế về kinh tế cửa khẩu và du lịch. Trong 20 năm qua, GRDP bình quân đầu người của Lào Cai liên tục tăng trưởng bình quân 10%/năm. Bởi vậy, thành phố Lào Cai nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung đã có những bước phát triển vượt bậc. Nhiều nhà đầu tư, đối tác nước ngoài đang rất quan tâm đến mạnh đất này, nhất là sau khi Quy hoạch 316 (Quy hoạch tỉnh Lào Cai thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050). Đây là nền tảng thuận lợi để một mảnh đất vốn được thiên nhiên ưu đãi, nay có thể vươn lên, trở thành điểm đến của những dự án bất động sản cao cấp, đáp ứng xu hướng.

Thấu hiểu "gu" của giới thượng lưu, cộng với niềm yêu mến với mảnh đất phía Tây Bắc Tổ quốc này, BB Group đã dành nhiều tâm huyết để xây dựng The Manor Tower Lào Cai trở thành nơi an cư xứng tầm đẳng cấp của những cư dân thành đạt. Nơi chủ nhân của mỗi ngôi nhà là những người không chỉ có suy nghĩ cấp tiến, khắt khe trong việc lựa chọn không gian sống mà còn đề cao cả những giá trị văn hóa, nhân văn đi kèm. Nơi con trẻ có được một nền tảng để hình thành và phát triển tính cách tích cực mỗi ngày.

The Manor Tower Lào Cai trở thành nơi mỗi chủ nhân là những người có suy nghĩ cấp tiến, khắt khe trong việc lựa chọn không gian sống và đề cao cả những giá trị văn hóa, nhân văn đi kèm.

Trong bối cảnh yêu cầu chất lượng sống của những người thành đạt ngày càng cao, The Manor Tower Lào Cai có thể nói là một lựa chọn phù hợp không chỉ vì hệ sinh thái tiện ích đầy đủ gồm trung tâm thương mại sầm uất rộng hơn 10.000 m2, Sky Park rộng hơn 6.000m2, trường học quốc tế; trung tâm thể thao hiện đại, bể bơi vô cực... mà còn nằm ở môi trường sống và cộng đồng cư dân xung quanh. Cư dân tại The Manor Tower Lào Cai được tận hưởng toàn bộ tiện ích thuộc Khu đô thị sinh thái The Manor Lào Cai với các tiện ích cao cấp, đồng thời được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ công cộng chất lượng cao cùng các dịch vụ văn hóa, giải trí phong phú.

The Manor Tower Lào Cai hưởng trọn tiện ích nội khu, giúp cư dân tận hưởng cuộc sống thảnh thơi với đa dạng tiện ích chỉ trong vài bước chân

Đây là những yếu tố khiến "chất sống" tại The Manor Tower Lào Cai trở thành "niềm tự hào" của bất kỳ cư dân khó tính nào.

Được biết, The Manor Tower Lào Cai đang trong giai đoạn hoàn thiện để vận hành khu chung cư vào quý IV và đưa vào hoạt động cả tòa tháp đầu năm 2025./.