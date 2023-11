The Minato Residence: Chốn an cư lý tưởng, đẳng cấp tại Hải Phòng

The Minato Residence – Bản giao hưởng giữa chất lượng xây dựng và tinh hoa Nhật Bản

Người Nhật vốn rất chú trọng tới không gian sống của mình bởi không gian sống là chìa khóa đem lại sự an bình và thư thái. Tại The Minato Residence, chủ đầu tư lựa chọn không gian dự án gắn liền với sự tối giản hướng đến sự hài hòa, đối xứng thể hiện sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên mang lại những nguồn năng lượng tích cực.

Phong cách đặc trưng vừa tối giản, vừa gắn với thiên nhiên hòa hợp với lối sống hiện đại cùng tinh hoa văn hóa và chất lượng xây dựng chuẩn Nhật Bản được phát huy và vận dụng linh hoạt vào từng chi tiết xây dựng và kiến trúc tại The Minato Residence – tâm điểm an cư nơi cửa ngõ phía Nam TP Hải Phòng, vị trí kết nối tới các KCN trọng điểm cùng hệ thống tiện ích ngoại khu đẳng cấp quốc tế: Trung tâm thương mại, bệnh viện, trường học…hứa hẹn trở thành trung tâm đa quốc gia tiêu chuẩn tiên phong tại Hải Phòng.

Nơi an cư xứng tầm cho chủ nhân tinh hoa

Tham gia Site tour, khách hàng được trực tiếp cảm nhận chất lượng xây dựng và chất lượng quản lý công trường chuẩn Nhật Bản thông qua công tác tổ chức chỉn chu, an toàn để mang lại những trải nghiệm chân thật dành cho khách hàng.

Thời gian qua, công tác phòng cháy chữa cháy đặc biệt ở các khu căn hộ cao tầng luôn thu hút được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng cư dân. Tham gia site tour, khách hàng được trực tiếp nghe giới thiệu và cảm nhận trực tiếp hệ thống phòng cháy chữa cháy hiện đại được trang bị tại dự án với hệ thống cảm biến tự động cảnh báo sớm được lắp đặt trong từng căn hộ, tại các dãy hành lang cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy tổng thường xuyên được bảo dưỡng theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất.

Bên cạnh đó, CĐT dự án và BQL toà nhà định kỳ kết hợp với cán bộ công an PCCC & CHCN thành phố Hải Phòng tổ chức tuyên truyền tập huấn công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho toàn thể cán bộ công nhân viên của CĐT Mianto, BQL tòa nhà cùng các cư dân đang sinh sống tại The Minato Residence, mang lại sự an tâm cho tất cả các cư dân sinh sống tại nơi đây.

Tính cách cẩn thận, chỉn chu của người Nhật thể hiện ở việc chú trọng từng chi tiết nhỏ nhất tại The Minato Residence (CC CT1 & CT2) nhằm đảm bảo chất lượng xây dựng hoàn hảo và góp phần kiến tạo một không gian sống vừa giữ gìn các giá trị truyền thống, vừa đáp ứng nhu cầu hội nhập các nền văn hóa đa sắc màu. Có thể nói The Minato Residence (CC CT1 & CT2) là nơi an cư lý tưởng cho cư dân thành phố Cảng cũng như cộng đồng người nước ngoài đang ngày một gia tăng tại Hải Phòng.

Hiện tòa CT1 – dự án The Minato Residence vẫn đang mở bán với nhiều chính sách hấp dẫn mang đến cơ hội sở hữu căn hộ chuẩn Nhật cho người dân và các nhà đầu tư. Để tìm hiểu và nhận thông tin dự án khách hàng liên hệ:

Dự án: Khu đô thị ven sông Lạch Tray, phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng

Hotline:0936 777 288