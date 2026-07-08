The Office – Tiến Bộ Plaza bổ sung nguồn cung văn phòng hạng A tại lõi trung tâm Hà Nội

Sự ra mắt của The Office – Tiến Bộ Plaza không chỉ bổ sung thêm lựa chọn văn phòng hạng A giữa lòng thành phố mà còn mang đến một không gian làm việc hiện đại với hệ tiện ích tích hợp theo tiêu chuẩn vận hành quốc tế được phát triển trên nền tảng di sản và bản sắc kiến trúc Hà Nội.

Nguồn cung văn phòng hạng A mới cho khu vực trung tâm Hà Nội

Theo Savills Việt Nam, từ nay đến năm 2028, thị trường dự kiến đón thêm khoảng 403.000m² nguồn cung mới. Trong đó, thị trường văn phòng Hà Nội đang ghi nhận xu hướng phi tập trung rõ nét. Tính đến quý I/2026, tổng nguồn cung đạt khoảng 2,3 triệu m² NLA từ 190 dự án, với gần 80% nguồn cung mới tập trung tại khu vực nội thành mở rộng và Tây Hồ Tây. Xu hướng này phản ánh quá trình mở rộng không gian phát triển của Thủ đô. Tuy nhiên, nguồn cung mới gia tăng tại các khu vực ngoài trung tâm không làm suy giảm sức hấp dẫn của khu vực lõi đô thị. Đối với nhiều doanh nghiệp, việc duy trì hiện diện tại trung tâm vẫn là yếu tố quan trọng nhằm nâng cao hình ảnh thương hiệu, thuận tiện trong kết nối đối tác và tiếp cận các cơ quan hành chính, tổ chức quốc tế cũng như các hoạt động giao thương trọng điểm.

Sở hữu vị trí chiến lược ngay tại 175 Nguyễn Thái Học, The Office – Tiến Bộ Plaza mang lại lợi thế kết nối vượt trội tới các khu trung tâm hành chính, ngoại giao, văn hóa và thương mại trọng điểm của Thủ đô. Điển hình như khu vực Đại sứ quán (Nhật Bản, Mỹ, Trung Quốc, Úc, Canada, Singapore…), các điểm tham quan nổi tiếng như Hồ Hoàn Kiếm, Phố Cổ, Văn Miếu, Hồ Tây cùng các cơ quan hành chính trung ương và thành phố. Đồng thời từ dự án, doanh nghiệp có thể dễ dàng tiếp cận các tuyến giao thông huyết mạch, kết nối nhanh tới sân bay Nội Bài cũng như các phương tiện giao thông công cộng như tuyến đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông, góp phần tối ưu thời gian di chuyển của nhân sự và khách hàng.

Mặt sàn linh hoạt đáp ứng nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp

The Office – Tiến Bộ Plaza được phát triển theo tiêu chuẩn văn phòng hạng A với tổng diện tích gần 20.000 m², mặt sàn từ 138 m² đến hơn 4.000 m² mỗi tầng cho phép doanh nghiệp linh hoạt bố trí không gian làm việc theo nhiều mô hình và quy mô khác nhau, từ doanh nghiệp công nghệ, tài chính, tư vấn, sáng tạo đến các tập đoàn đa quốc gia.

The Office – Tiến Bộ Plaza sở hữu mặt sàn hơn 4.000 m² đáp ứng linh hoạt nhu cầu của doanh nghiệp. Nguồn: DN

Bên cạnh quy mô mặt sàn lớn, tòa nhà được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành của doanh nghiệp hiện đại. Chiều cao thông thủy 2,7 m giúp tạo không gian làm việc thông thoáng. Hệ thống 10 thang máy dành cho nhân viên và 3 thang dịch vụ, đảm bảo mật độ lưu thông thông suốt ngay cả trong giờ cao điểm. Hệ thống điện dự phòng đáp ứng 100% công suất, hệ thống phòng cháy chữa cháy tiêu chuẩn hiện đại, cùng đội ngũ an ninh vận hành 24/7.

Dự án được hoàn thiện theo chuẩn công trình xanh LEED Gold của các tòa nhà văn phòng hạng A. Nguồn: DN

Bên cạnh đó, The Office được định hướng đạt chứng chỉ công trình xanh LEED-Gold với nhiều giải pháp hướng tới tối ưu hiệu quả sử dụng năng lượng và nâng cao chất lượng môi trường làm việc.

Công trình sử dụng hệ kính Double Glazed Low-E, hệ thống điều hòa trung tâm sử dụng công nghệ Chiller làm lạnh bằng nước với thiết bị từ Daikin, kết hợp hệ thống cấp và lọc khí tươi liên tục, giúp giảm bức xạ nhiệt và tia UV, tiết kiệm năng lương, duy trì chất lượng không khí ổn định, kiến tạo một môi trường làm việc thông thoáng và tràn đầy năng lượng.

Hệ tiện ích tích hợp gia tăng trải nghiệm tại nơi làm việc

The Office – Tiến Bộ Plaza được phát triển trong một tổ hợp đa chức năng, đáp ứng đồng thời nhu cầu làm việc, giao thương và kết nối của cộng đồng doanh nghiệp. Dự án kết nối trực tiếp với khách sạn 5 sao Hyatt Centric Hanoi Centre và trung tâm thương mại Hanoi Centre, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động gặp gỡ khách hàng, đối tác và chuyên gia trong nước cũng như quốc tế.

The Office – Tiến Bộ Plaza sở hữu hệ tiện ích đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động gặp gỡ khách hàng. Nguồn: DN

Bên trong khối văn phòng, các tiện ích được bố trí nhằm hỗ trợ nhu cầu làm việc hằng ngày của nhân viên, bao gồm khu pantry tại mỗi tầng và hệ thống đỗ xe được phân khu riêng cho khối văn phòng, đồng thời tích hợp trạm sạc xe điện. Việc kết hợp không gian làm việc với hệ sinh thái tiện ích đồng bộ trong cùng một tổ hợp không chỉ hỗ trợ hoạt động vận hành của doanh nghiệp mà còn nâng cao trải nghiệm của đội ngũ nhân sự.

Kiến trúc hiện đại kể câu chuyện của Hà Nội

Không chỉ được phát triển như một tòa văn phòng hạng A, The Office – Tiến Bộ Plaza còn mang trong mình câu chuyện kiến trúc gắn với lịch sử của khu đất và bản sắc đô thị Hà Nội.

Thiết kế tòa nhà được lấy cảm hứng từ "nhà trong phố"đặc trưng của khu Phố cổ suốt nhiều thế kỷ. Nguồn: DN

Thiết kế dự án được lấy cảm hứng từ hình ảnh "nhà trong phố" – loại hình kiến trúc đặc trưng đã tạo nên diện mạo của khu Phố cổ suốt nhiều thế kỷ. Những đường cong mềm mại của công trình gợi nhắc nhịp điệu của các dãy nhà phố nối tiếp nhau, trong khi các lớp mặt đứng được xử lý theo chiều sâu nhằm tái hiện cảm giác chuyển tiếp giữa những con ngõ, khoảng sân và không gian đô thị đặc trưng của Hà Nội. Giữa lòng dự án, cây cổ thụ hơn 130 năm tuổi được gìn giữ như một phần thiết kế của cảnh quan, mang thêm mảng xanh và giá trị bản sắc cho công trình.

Văn phòng hạng A với lợi thế vị trí ngay tại trung tâm và hệ tiện ích tích hợp

Sự xuất hiện của The Office – Tiến Bộ Plaza góp phần bổ sung nguồn cung văn phòng hạng A tại trung tâm hành chính - lịch sử của Hà Nội trong bối cảnh nguồn cung mới tại khu vực này còn hạn chế. Với vị trí trung tâm, mặt sàn linh hoạt, tiêu chuẩn vận hành quốc tế cùng hệ sinh thái tiện ích tích hợp, dự án đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp tìm kiếm không gian làm việc hiện đại. Hiện The Office – Tiến Bộ Plaza đang triển khai các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng đăng ký sớm.

Thông tin liên hệ đội ngũ cho thuê:

SĐT: 0888 188 175

Email: office.leasing@tidg

Address: 175 Nguyễn Thái Học, P. Ô Chợ Dừa, Hà Nội, Vietnam

Website: https://tienboplaza.vn/theoffice