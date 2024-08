The Skin Project: Xu hướng chăm sóc da hiện đại với thành phần tự nhiên

Điều này không chỉ giúp duy trì làn da mịn màng, khỏe mạnh mà còn phòng ngừa hiệu quả các vấn đề về da trong tương lai. The Skin Project, một thương hiệu đến từ Nhật Bản đã nhanh chóng bắt kịp xu hướng này, mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm dưỡng da với thành phần tự nhiên và an toàn.



Sự khác biệt trong cách chăm sóc da của người Nhật

Phụ nữ Nhật đã được ghi nhận có cách chăm sóc da độc đáo và tỉ mỉ. Bí quyết của họ đó là chú trọng vào việc nuôi dưỡng và bảo vệ da, điều này giúp họ duy trì được làn da khỏe mạnh, ít bị tổn thương và lão hóa chậm hơn. Họ cũng thường sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên, coi trọng việc làm sạch da, sử dụng đúng và đủ các bước chăm sóc da.

Chính tư duy này đã giúp họ trở thành biểu tượng của làn da đẹp tự nhiên trên thế giới.

Sản phẩm Lotion (Moisture Rich Lotion) của The Skin Project

The Skin Project: Mang đến sự khác biệt



The Skin Project ra đời với bộ sản phẩm chăm sóc da được kết hợp giữa các thành phần là kết quả của nghiên cứu khoa học tiên tiến và bí quyết truyền thống cổ xưa của Nhật bản.

Placenta - Giúp nuôi dưỡng từ bên trong

Trong Placenta có chứa "yếu tố tăng trưởng tế bào" chính vì vậy giúp thúc sản sinh tế bào da mới, thúc đẩy mạnh mẽ các hoạt động trao đổi chất nên các tế bào da luôn được khỏe mạnh. Nhờ bảo vệ da từ sâu bên trong khỏi các tác nhân gây hại từ môi trường nên ngăn ngừa quá trình oxy hóa, làm chậm lão hóa da. Placenta kiểm soát tốt sắc tố Melanin bên trong da do vậy làm mờ các vết nám, tàn nhang.

Collagen, Elastin - Quyết định độ săn chắc, sự đàn hồi và sự mịn màng của da.

Đây là hai thành phần cơ bản giúp kết nối các tế bào da, kích thích quá trình trao đổi chất và cải thiện mạnh mẽ sự đàn hồi của da nên việc sử dụng sản phẩm có Collagen và Elastin sẽ mang tới làn da săn chắc, đàn hồi và mịn màng ngay sau khi sử dụng thời gian ngắn.

Axit Hyaluronic - Cung cấp độ ẩm cho da giúp ngăn ngừa lão hóa sớm

Axit Hyaluronic là một thành phần tự nhiên có khả năng giữ nước vượt trội, giúp da luôn được cung cấp độ ẩm cần thiết. Việc này không chỉ giúp da mềm mịn tức thì mà còn tăng cường hàng rào bảo vệ da, cải thiện độ đàn hồi, tăng khả năng phục hồi cho da ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm.

Những thành phần thiên nhiên truyền thống cổ xưa

The Skin Project tự hào vì mang trong mình tinh hoa truyền thống cổ xưa. Từ những nguyên liệu từ thiên nhiên được chiết xuất ra những dưỡng chất tinh túy nhất, dễ hấp thu nhất cho da như chiết xuất hoa hồng Damascena, chiết xuất lá tía tô, chiết xuất lá đào, chiết xuất rễ cây cam thảo.... Qua nhiều nghìn năm, Đông y đã chứng minh các tác dụng rõ rệt trong việc cấp ẩm, dưỡng ẩm, trẻ hóa tế bào da, giảm tính trạng sạm nám, ngăn ngừa mụn và đặc biệt là chống oxy hóa tại chỗ ngăn ngừa giảm hình thành các vết nhăn.

Bí quyết của The Skin Project là việc kết hơp các thành phần một cách hợp lý trong từng sản phẩm từ Rich Moist Lotion. Hydrating Serum, Freshing Day Cream, Refine NightCream để mỗi công đoạn chăm sóc da các dưỡng chất đều phát huy tối đa hiệu quả.

Serum Dưỡng Ẩm Hyaluronic Acid ngăn ngừa lão hóa sớm

Chỉ trong thời gian ngắn chúng tôi đã nhận được những phản hồi tích cực:



Chị Trang, một khách hàng đã trải nghiệm The Skin Project, chia sẻ: "Từ khi sử dụng Hydrating Serum, da tôi trở nên mềm mịn và căng bóng hơn. Tôi cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt, đặc biệt là vào những ngày thời tiết hanh khô."

Hơn 80% người dùng thử nghiệm đã phản hồi là sau khi sử dụng Tinh Chất Vitamin C, da trở nên sáng hơn và đều màu hơn. "Tôi không còn lo lắng về những vết thâm nám nữa. Đây thực sự là một sản phẩm đáng để thử."

Chị Thảo, một người mẹ trẻ tại Đà Nẵng, chia sẻ: "Sau một ngày bận rộn, tôi luôn dành thời gian cho bản thân vào buổi tối. Kem dưỡng ban đêm của The Skin Project đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu. Sáng dậy, tôi cảm nhận được làn da mịn màng và tràn đầy sức sống."

Kem Dưỡng Ban Đêm Refine Night Cream nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong

Xu hướng từ Nhật đã đến Việt Nam



Chăm sóc da hiện đại đang hướng tới việc nuôi dưỡng và bảo vệ làn da từ bên trong. The Skin Project đã nhanh chóng nắm bắt và ứng dụng tư duy này vào các sản phẩm của mình. Với các thành phần tự nhiên và an toàn The Skin Project đã mang lại những trải nghiệm tuyệt vời cho người sử dụng.

Kem Dưỡng Ban ngày Freshing Day Cream dưỡng ẩm da ban ngày

Sự thay đổi tích cực về cả ngoại hình và tinh thần chính là giá trị mà The Skin Project mong muốn mang đến cho tất cả phụ nữ.

Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp chăm sóc da toàn diện, hãy trải nghiệm các sản phẩm của The Skin Project. Bạn sẽ không chỉ cảm nhận được sự thay đổi trên làn da mà còn là sự tự tin, rạng rỡ mỗi ngày.

Từ ngày 16/07/2024, các sản phẩm của The Skin Project sẽ bắt đầu được bán chính thức tại Việt Nam qua trang web www.theskinproject.vn và các nền tảng thương mại điện tử.

Sản phẩm được phân phối bởi:

Công ty Cổ Phần Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Ribeto Kết Nối Nhật - Việt

- Hà Nội: Tầng 3, số 86 phố Linh Lang, Phường Cống vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội.

- Hồ Chí Minh: Lầu 8 - Tòa nhà cao ốc số 728-730 Võ Văn Kiệt, Phường 1, Quận 5, TPHCM.