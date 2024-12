The Sonata: “Điểm đến” của những giá trị sống – đầu tư – kinh doanh đẳng cấp

Tâm điểm thăng hoa giữa lòng Đà Nẵng

Bất động sản ven sông từ lâu được xem là biểu tượng của sự đắt giá và đẳng cấp. Nhiều đô thị lớn trên thế giới như Venice (Ý), St. Petersburg (Nga), Paris (Pháp), London (Anh), hay Thượng Hải (Trung Quốc) đã tận dụng vị trí ven sông để phát triển các công trình, dãy phố biểu tượng, tạo nên những điểm nhấn độc đáo về văn hóa, du lịch và kinh tế. Lợi thế của các đô thị ven sông không chỉ nằm ở cảnh quan đẹp mà còn ở khả năng tạo lập không gian sống chất lượng cao, thu hút khách du lịch và cư dân. Đô thị ven sông thường đi kèm với hệ thống giao thông thuận lợi, mạng lưới dịch vụ phong phú, cùng tiềm năng phát triển các khu vực thương mại, giải trí và nghỉ dưỡng.

Tận dụng lợi thế đặc biệt của dòng Hàn giang thơ mộng, Đà Nẵng không nằm ngoài xu hướng phát triển đô thị ven sông. Nổi bật trong đó, có Sun Symphony Residence - quần thể semi-compound tiên phong tại Đà Nẵng. Dự án gồm 2 phân khu: cao tầng The Symphony và thấp tầng The Sonata, đem tới những trải nghiệm sống – giải trí- nghỉ dưỡng thời thượng, tinh tế ngay giữa lòng thành phố Đà Nẵng sôi động.

The Sonata hội tụ ưu điểm để trở thành "tinh hoa" bất động sản đa giá trị ven sông Hàn

Thừa hưởng những ưu thế từ mô hình "bán khép kín" semi-compound của Sun Symphony Residence, The Sonata phát triển 2 dòng sản phẩm chủ đạo là townhouse và villa mang phong cách Hội An đương đại. Vị trí nằm bên bờ sông Hàn cho phép The Sonata không chỉ là tâm điểm thương mại, dịch vụ sôi động, mà còn mang đến đặc quyền sống riêng tư, an yên cho các cư dân nhờ quy hoạch thông minh của mô hình semi-compound.

Thiết kế sáng tạo đã thể hiện được sự ưu việt khi vừa có thể phát triển những tuyến phố thương mại sầm uất với các townhouse cao 3-5 tầng, vừa có thể đan xen hài hòa , đảm bảo sự yên tĩnh, riêng tư dành cho những "tiểu khu" villa đẳng cấp. Tuy là không gian mở, nhưng The Sonata luôn được giám sát bởi hệ thống camera hiện đại và đội ngũ an ninh chuyên nghiệp túc trực 24/7, mang đến cuộc sống yên bình và an toàn tuyệt đối.

The Sonata phát triển 2 dòng sản phẩm townhouse và villa mang phong cách Hội An đương đại

Bên cạnh giá trị vàng từ "tọa độ" soi bóng sông Hàn, sở hữu vị trí trên đại lộ Trần Hưng Đạo, phân khu thấp tầng Sonata là biểu tượng của sự phồn thịnh và sầm uất. Từ đây, cư dân The Sonata có thể di chuyển đến mọi nơi trong thành phố chỉ mất vài phút, từ hệ thống giáo dục, y tế, chợ, trung tâm hành chính, sân bay quốc tế đến bãi biển Mỹ Khê được mệnh danh đẹp bậc nhất hành tinh.

Đặc biệt, với thế đất "minh đường tụ thủy", nằm tại cửa sông nơi dòng chảy hòa vào biển lớn, The Sonata hội tụ yếu tố phong thủy hoàn hảo, mang đến sự thịnh vượng và phồn vinh cho cư dân.

Kiệt tác đa giá trị bên sông Hàn

Là dự án hiếm hoi cung cấp ra thị trường quỹ căn townhouse, villa với vị trí đắc địa "mặt sông – cận phố - cửa biển", The Sonata sở hữu không gian sống đẳng cấp bậc nhất với đầy đủ tiện ích cao cấp, mang đến đa giá trị cho nhà đầu tư và nâng tầm trải nghiệm cuộc sống cư dân.

Diện mạo The Sonata nổi bật với những mái ngói đỏ, ô cửa vòm… mang đậm phong cách kiến trúc Hội An đương đại. Các townhouse 3-5 tầng đều có mặt tiền dao động từ 6-10m, tích hợp các ô kính lớn, mặt sàn rộng, thiết kế không chỉ tăng tính thẩm mỹ mà còn tối ưu hóa công năng sử dụng. Chủ nhân tương lai có thể tùy biến từ cửa hàng thời trang, chuỗi cà phê, nhà hàng, spa đến mô hình kinh doanh khách sạn mini sang trọng, phục vụ khách quốc tế ngày càng tăng trưởng tại Đà Nẵng.

Tiềm năng kinh doanh hấp dẫn của The Sonata nhờ vị trí đắc địa "mặt sông – cận phố - cửa biển"

Mang tinh thần "vị nhân sinh", hệ thống tiện ích thăng hoa của dự án được "may đo" riêng để đáp ứng nhu cầu của giới tinh hoa, đảm bảo cư dân The Sonata được hưởng trọn bộ tiện ích nội khu all-in-one đẳng cấp của cả quần thể Sun Symphony Residence. Theo đó, cư dân được thỏa sức hít thở bầu không khí trong lành mỗi ngày khi sống bên cạnh "lá phổi xanh" công viên Central Park 5.000m2, tận hưởng hương biển, gió sông ngay trong nội khu.

Điểm nhấn của hệ tiện ích cao cấp The Sonata còn có hàng loạt tiện nghi từ quần thể semi-compound với khu thể thao ngoài trời, câu lạc bộ trẻ em (kid club), bể bơi vô cực 450m2 nhìn ra sông Hàn, phòng gym, spa, vườn nướng BBQ, đường chạy bộ ven sông thơ mộng… Đặc quyền của cư dân The Sonata là cận kề 3 bến thủy, vừa thỏa mãn thú chơi du thuyền, vừa trở thành tâm điểm đón trọn dòng khách hạng sang ưa thích thú chơi xa xỉ.

Giá trị sống, nghỉ dưỡng cũng được chăm chút tại The Sonata với hệ thống cảnh quan và tiện ích cao cấp

Trong năm 2024, du lịch Đà Nẵng thu hút khách quốc tế đạt mức tăng ấn tượng và vượt xa so với cùng kỳ 2019 (thời điểm chưa xảy ra Covid-19). Khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt hơn 10,8 triệu lượt, tăng 32,8% so với năm 2023, trong đó: khách quốc tế ước đạt 4,1 triệu lượt, tăng 36,3%. Đến nay, có 22 đường bay đến Đà Nẵng, gồm 6 đường bay nội địa và 16 đường bay quốc tế thường kỳ. Tần suất trung bình là 112 chuyến bay/ngày với 60 chuyến nội địa và 52 chuyến quốc tế.Những con số ấn tượng này phản ánh sức hút ngày càng lớn của thành phố trên bản đồ du lịch khu vực, đồng thời cho thấy tiềm năng của hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ du lịch tại các điểm đến sôi động của Đà Nẵng

Cùng với đó, Đà Nẵng đang triển khai các dự án mang tính chiến lược, nổi bật là Trung tâm Tài chính khu vực và Khu thương mại tự do đầu tiên tại Việt Nam. Dự kiến, khu thương mại tự do sẽ đóng góp từ 8-9% vào GRDP năm 2030 và tăng lên 25% vào năm 2050, thu hút khoảng 137.000 lao động. Đây là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nhu cầu phát triển không gian sống, nghỉ dưỡng, khu phố thương mại đẳng cấp.

Với định vị một tổ hợp du lịch, thương mại ven sông nằm tại vị trí trung tâm thành phố, The Sonata là điểm đến không nên bỏ qua của hàng chục triệu du khách mỗi năm và đáp ứng quy mô dân số, chuyên gia nước ngoài, lao động trình độ cao tăng nhanh trong tương lai.

Từ những giá trị vàng đang sở hữu cùng tiềm năng đón đầu vận hội mới của Đà Nẵng, The Sonata – một second home kết hợp kinh doanh đẳng cấp, nằm trong tổ hợp semi-compound tiên phong, hoàn toàn chinh phục giới tinh hoa, nhà đầu tư thông minh.

Không chỉ là tài sản truyền đời, sở hữu BĐS tại The Sonata là sở hữu giá trị thương mại nổi bật, sinh lời bền vững, xứng đáng là biểu tượng hội nhập trong kỷ nguyên mới của Đà thành.