The Trident City tung chính sách ưu đãi giai đoạn 2, hấp dẫn nhà đầu tư

The Trident City đang là dự án hàng đầu thị trường miền Trung, với thiết kế đẳng cấp, tiện ích đa dạng. Trong bối cảnh hiện nay, chủ đầu tư First Real đã tung ra hàng loạt chính sách bán hàng hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng.

Thanh toán chỉ 2 lần sau 2 năm

Cụ thể khách hàng sẽ thanh toán trước lần 1 45% (tương đương khoảng 690 triệu đồng), lần 2 thanh toán 55% sau 2 năm. Trong giai đoạn 2 này chủ đầu tư tung chính sách với giá trị hoàn lại cộng thêm 22% sau 2 năm, tương ứng lãi suất 11%/năm.

Đô thị Quốc tế The Trident City - Điểm đến vui chơi, giải trí cho người dân địa phương tại Tam Kỳ, Quảng Nam.

Trước đó, The Trident City giai đoạn 1 đã tạo nên một làn sóng phát triển mới tại khu vực phía Đông Tam Kỳ. Dự án thu hút được hàng nghìn dân địa phương, khách du lịch đến tham gia các sự kiện, hoạt động vui chơi giải trí và trải nghiệm không gian sống cũng như tổ hợp tiện ích hoàn hảo tại đây. Tiếp nối với thành công đó, dự án The Trident City giai đoạn 2 đã và đang tạo ra một không gian sống đủ đầy hơn với hệ sinh thái phát triển đầy tiềm năng.



Với chính sách "Thanh toán chỉ với 2 lần" của First Real không chỉ giúp gia tăng lợi ích cho các nhà đầu tư, mà còn cung cấp cho khách hàng cơ hội để tích lũy tài sản tối ưu. Khách hàng chỉ cần thanh toán khoảng 690 triệu đồng lần 1 để sở hữu bất động sản tiêu chuẩn quốc tế cùng những tiện ích nội khu hiện đại tại dự án. Sau 2 năm khách hàng có nguyện vọng không nhận chuyển nhượng sẽ được hoàn trả 45% giá trị gốc đã thanh toán và nhận được giá trị hoàn lại là 22%/45% số tiền đã thanh toán.

Ưu đãi cho dòng sản phẩm view 2 mặt công viên

Hiện tại, First Real đã tung chương trình cho khách hàng sở hữu sản phẩm Trident Park View tại dự án The Trident City, nhằm thu hút sự quan tâm của người dân và các nhà đầu tư. Cụ thể, nếu khách hàng có nhu cầu xây nhà First Real sẽ là đơn vị tiến hành thi công xây dựng và cam kết bàn giao sau 12 tháng kể từ ngày thanh toán đủ 45% giá trị, sau khi bàn giao nhà khách hàng được phép sử dụng để ở hoặc kinh doanh.

Thêm nhiều ưu đãi hấp dẫn để sở hữu The Trident City

Ngay từ khi ra mắt, The Trident City đã trở thành tâm điểm săn đón của nhiều khách hàng và nhà đầu tư khi sở hữu nhiều giá trị tiềm năng. Cùng với chính sách thanh toán 2 lần, ưu đãi xây nhà, các ưu đãi hấp dẫn khác cũng trở thành sức hút khiến The Trident City giai đoạn 2 gây chú ý trên thị trường.

Với đặc quyền thanh toán nhanh trong 2 tháng, khách hàng sẽ nhận được chiết khấu thêm 11% trên số tiền còn lại cần thanh toán. Đặc biệt, chính sách tặng gói nội thất trị giá 150 triệu đồng có thể quy đổi thành tiền mặt được áp dụng có điều kiện cho tất cả khách hàng đã sở hữu sản phẩm của Đô thị Quốc tế The Trident City.

Hạ tầng hoàn thiện, chính sách hấp dẫn mang đến nhiều lựa chọn cho khách hàng và nhà đầu tư.

Anh Thông Hồ (Tam Kỳ, Quảng Nam), khách hàng mua sản phẩm giai đoạn 1 của dự án cho biết, một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn bất động sản của những nhà đầu tư chuyên nghiệp là ưu tiên những dự án có quy hoạch đang được hoàn thiện, bởi những dự án này luôn đảm bảo giá trị. Trong đó phải kể đến The Trident City có nhiều điểm cộng như uy tín của chủ đầu tư, giao thông đồng bộ và vị trí thuận tiện.



Tọa lạc tại tâm điểm phát triển mới tại Tam Kỳ, Quảng Nam cùng hệ tiện ích đẳng cấp– tất cả trong một, The Trident City được đánh giá là dự án top đầu của thị trường BĐS miền Trung hiện nay. Đồng thời, nhiều người cũng chọn mua BĐS tại dự án để lên kế hoạch cho con đi học hoặc đi làm.

Với uy tín của chủ đầu tư, chính sách tài chính linh hoạt và sản phẩm nhiều tiềm năng, cả khía cạnh để ở và đầu tư, đô thị Quốc tế The Trident City giai đoạn 2 đang là lựa chọn của nhiều khách hàng và nhà đầu tư cả nước. Sau khi đã tìm hiểu về dự án và chính sách bán hàng mới nhất của chủ đầu tư First Real, nhà đầu tư có thể đánh giá đúng mức rủi ro và tiềm năng của dự án để đưa ra quyết định cuối cùng.