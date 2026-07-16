The Zenith Hải Phòng khẳng định giá trị thực với bốn “át chủ bài” chinh phục thị trường

Tiến độ thần tốc song hành cùng giải pháp tài chính đột phá

Yếu tố đầu tiên khẳng định năng lực và uy tín vững chắc của chủ đầu tư chính là tiến độ xây dựng vượt trội. Tính đến thời điểm hiện tại, hai tòa tháp quy mô 20 tầng của The Zenith Hải Phòng đang khẩn trương hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để chuẩn bị cho cột mốc cất nóc. Nhịp thi công liên tục ngày đêm trên công trường nhằm đảm bảo cam kết bàn giao căn hộ đến tay khách hàng vào Quý II/2027.

Đối với người mua nhà để ở, việc mục thị sở thị tổ ấm tương lai đang hình thành từng ngày đem lại sự an tâm. Đồng thời, mốc thời gian bàn giao rõ ràng này chính là cơ sở chắc chắn để nhà đầu tư chủ động tính toán bài toán dòng tiền, tối ưu hóa kế hoạch vận hành cho thuê hoặc chuyển nhượng nhằm thu về lợi nhuận cao nhất.

Bên cạnh bảo chứng về mặt tiến độ, The Zenith Hải Phòng còn kích nổ thị trường bằng chương trình kích cầu quy mô lớn mang tên "Chào Hè Rực Rỡ, Ưu Đãi Hết Cỡ" với hàng loạt giải pháp tài chính mang tính đột phá. Thấu hiểu áp lực dòng vốn của khách hàng, chủ đầu tư ra mắt chính sách thanh toán siêu giãn vô cùng linh hoạt khi người mua chỉ cần đóng 1% giá trị căn hộ mỗi tháng, tương đương khoảng 25 triệu đồng.

Đặc biệt, chính sách cho phép khách hàng nhận bàn giao nhà khi mới chỉ thanh toán 39% được xem là giải pháp tối ưu, giúp các gia đình trẻ dễ dàng chạm tay vào không gian sống mơ ước mà không bị đè nặng bởi vốn vay. Dự án đang được chào bán với mức giá chỉ từ 38 triệu/m2, đây là mức giá giúp The Zenith Hải Phòng trở thành một "vùng trũng" đầu tư hấp dẫn, mở ra biên độ lợi nhuận lý tưởng ngay từ thời điểm xuống tiền.

Sở hữu căn hộ The Zenith Hải Phòng thời điểm này, khách hàng còn được hưởng trọn bộ chính sách quà tặng hấp dẫn bao gồm chiết khấu lên đến 8,5% giá trị căn hộ. Đồng thời được miễn phí ngay 2 năm phí Quản lý vận hành, cùng voucher trải nghiệm Sky Pool và combo nội thất cao cấp lên đến 250 triệu đồng.

Đón đầu mạch mạch hạ tầng, kiến tạo không gian sống thời thượng

Sức bật của The Zenith Hải Phòng càng được củng cố mạnh mẽ khi dự án nắm giữ lợi thế đón đầu làn sóng phát triển hạ tầng đồng bộ của khu vực. Tọa lạc ngay mặt tiền đại lộ Bùi Viện - trục giao thông huyết mạch kết nối liên vùng của Hải Phòng, dự án nằm trọn trong hành lang kinh tế và giáo dục trọng điểm phía Tây, nơi có sự hiện diện của tổ hợp giáo dục FPT công nghệ cao cùng hàng loạt khu công nghiệp lớn lân cận.

Sự bứt phá về hạ tầng giao thông, việc mở rộng các tuyến đường nội đô và kế hoạch dịch chuyển tâm điểm đô thị về phía Tây không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ dự án đến các khu vực trung tâm cũ, mà còn liên tục bồi đắp giá trị nội tại cho bất động sản, biến nơi đây thành thỏi nam châm thu hút làn sóng dịch chuyển cư dân và các chuyên gia nước ngoài đến làm việc.

Lối vào The Zenith Hải Phòng được thiết kế thông thoáng với cảnh quan xanh mát, mang lại không gian sống tiện nghi và thư thái cho cư dân.

Mảnh ghép hoàn hảo nâng tầm chuẩn sống thượng lưu tại The Zenith Hải Phòng chính là ngôn ngữ kiến trúc phóng khoáng kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích đặc quyền cao cấp. Trên nền tảng quỹ đất giới hạn, dự án kiến tạo nên 508 tuyệt tác không gian từ căn hộ 1-3 phòng ngủ thiết kế may đo, dòng Dual Key đa năng cho đến những căn Duplex sang trọng. Điểm nhấn đắt giá toàn khu nằm ở thiết kế mở chạm kính tối đa, giúp căn hộ luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên và mở ra tầm nhìn khoáng đạt ôm trọn nhịp sống sôi động của thành phố Cảng.

Bên cạnh không gian sống thông thoáng đối lưu không khí hoàn hảo, vị thế của những chủ nhân tinh hoa tại The Zenith Hải Phòng còn được khẳng định qua đặc quyền chạm tay vào chuỗi tiện ích "All-in-one" hiện đại. Từ bể bơi vô cực tầm cao, phòng gym công nghệ hiện đại, khu vui chơi trẻ em năng động cho đến những khoảng xanh sky garden thư giãn... tất cả được bài trí tinh tế nhằm mang đến một không gian nghỉ dưỡng tại gia đích thực, tái định nghĩa chuẩn mực về một tổ ấm khỏe mạnh, an yên và tràn đầy vượng khí.

Sở hữu trọn vẹn những lợi thế đắt giá về tiến độ, chính sách và không gian sống, The Zenith Hải Phòng chính là mảnh ghép hoàn hảo kiến tạo nên tổ ấm tương lai và cơ hội đầu tư vượt trội. Đừng bỏ lỡ thời cơ vàng đón đầu làn sóng thịnh vượng tại tâm điểm mới của thành phố Cảng ngay hôm nay!