Thêm 1 trường đại học gia nhập hệ sinh thái Sovico của Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo, được đổi tên sau 18 năm

Mới đây, trường Đại học Thái Bình Dương chính thức thông báo về việc đổi tên thành trường Đại học Victoria Thái Bình Dương, đồng thời công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới sau khi trở thành thành viên của Hệ thống Giáo dục Victoria thuộc Tập đoàn Sovico (Chủ tịch Nguyễn Thị Phương Thảo).

Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương có địa chỉ tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa



Cụ thể, ngày 3/7/2026, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1197/QĐ-TTg về việc đổi tên Trường Đại học Thái Bình Dương thành Trường Đại học Victoria Thái Bình Dương. Tên tiếng Anh của trường là Victoria Pacific University, viết tắt VPU.

Cùng với việc đổi tên, nhà trường cũng chính thức công bố logo và bộ nhận diện thương hiệu mới, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn phát triển dưới tên gọi Victoria Thái Bình Dương.

Theo đó, trường Đại học Victoria Thái Bình Dương tiền thân là Trường Đại học Thái Bình Dương, được thành lập ngày 31/12/2008 theo Quyết định số 1929/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trường đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, với 16 ngành trình độ đại học và 2 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

Ở nhóm kinh tế và quản trị có Quản trị kinh doanh, Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh doanh quốc tế và Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng. Nhóm công nghệ có Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo và Công nghệ bán dẫn.

Các lĩnh vực khác gồm Luật, Luật kinh tế, Du lịch, Quản trị khách sạn, Ngôn ngữ Anh, Đông phương học với các chuyên ngành tiếng Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc, Thiết kế đồ họa, Truyền thông đa phương tiện, Điều dưỡng, Khoa học Y sinh và Tâm lý học.

Về mặt nhân sự, trường hiện nay có 162 người bao gồm 87 giảng viên và 75 viên chức, đạt tỷ lệ giảng viên có trình độ từ Tiến sĩ trở lên chiếm 50,6% (44/87) trong 100% giảng viên cơ hữu có trình độ trên đại học.