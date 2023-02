Thêm 1 tỷ USD phát triển 5 khu công nghiệp xanh, thông minh và bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Singapore - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Buổi lễ diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới Singapore, sự kiện mở đầu cho năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước.

Theo bản ghi nhớ giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC và Công ty Sembcorp Development LTD, trong vòng 3 năm tới, hai bên sẽ hợp tác hình thành và phát triển 5 khu công nghiệp theo định hướng xanh, thông minh và bền vững tại Việt Nam. Tổng vốn đầu tư để phát triển 5 khu công nghiệp này xấp xỉ 1 tỷ USD.

Việc ký kết bản ghi nhớ lần này một lần nữa thể hiện mong muốn của hai nước trong việc thiết lập quan hệ hợp tác lâu dài và phát triển hơn nữa đối với các dự án khu công nghiệp tại Việt Nam. Các khu công nghiệp tiếp tục cam kết đáp ứng theo tiêu chuẩn xanh, thông minh và bền vững, sử dụng công nghệ 4.0 trong phát triển và quản lý cơ sở hạ tầng để vận hành doanh nghiệp hiệu quả hơn.

Cũng trong sự kiện này, chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu công nghiệp VSIP Nghệ An II cũng đã được trao cho ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Đồng quản trị Tổng Công ty Becamex IDC, đồng chủ tịch VSIP Group và ông Kelvin Teo, Giám đốc điều hành Sembcorp Development, đồng Chủ tịch VSIP Group.

Dự án khu công nghiệp VSIP Nghệ An II được quy hoạch gồm 500 ha đất công nghiệp tại các xã Diễn Thọ, Diễn Phú, Diễn Lộc huyện Diễn Châu, thuộc khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An.

VSIP Nghệ An II sẽ là khu công nghiệp VSIP thứ hai tại Nghệ An, sau dự án VSIP Nghệ An đầu tiên từ năm 2015 tại huyện Hưng Nguyên.

Khu Công Nghiệp VSIP Nghệ An - Ảnh: VSIP

Tính đến tháng 12/2022, Khu Công nghiệp VSIP Nghệ An đã thu hút được 32 dự án đầu tư, đạt tỉ lệ lấp đầy 86,4% (dự kiến thu hút khoảng hơn 13.000 lao động địa phương). Tổng vốn đầu tư FDI đã đăng ký đạt 744 triệu USD.

VSIP là liên doanh giữa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex IDC (Việt Nam) và liên minh các nhà đầu tư Singapore do Sembcorp Development LTD (Singapore) dẫn đầu. Được hình thành từ năm 1996, VSIP là thương hiệu hàng đầu trong ngành bất động sản công nghiệp Việt Nam với chuỗi 12 khu công nghiệp và đô thị có quy mô trên 10.000 ha trên khắp cả nước.

VSIP đang cung cấp hạ tầng sản xuất cho 882 khách hàng đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, với tổng vốn đầu tư 18,4 tỷ USD , tạo việc làm cho 288.300 lao động trong nước và nước ngoài.