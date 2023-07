Thêm 100 triệu USD vốn ngoại được rót vào TTC AgriS

Ngày 20/07/2023, Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) chính thức ký kết nhận khoản vay lên đến 100 triệu USD với nhóm 9 các định chế tài chính, trong đó First Commercial Bank (FCB) sẽ đóng vai trò Lead Bank (Ngân hàng đầu mối thu xếp và quản lý chính khoản vay hợp vốn). Đặc biệt, đây là khoản vay không tài sản đảm bảo.



Mục đích huy động 100 triệu USD lần này nhằm bổ sung vốn lưu động cho TTC AgriS trong 1 năm. Với tư cách là bên thu xếp, đứng ra quản lý chính cho khoản vay này, FCB cho biết, các bên cho vay kỳ vọng liên tục tái cấp vốn cho TTC AgriS trong vòng 3 năm.

Được biết, FCB là một ngân hàng có hoạt động lâu đời được thành lập từ năm 1899, là ngân hàng lớn thuộc top đầu của Châu Á. Tính đến 31/12/2022, vốn sở hữu của FCB đạt 7.516 triệu USD. Hiện, FCB có 188 chi nhánh trong nước và có mặt ở 42 quốc gia trên mạng lưới thế giới.

Trong bối cảnh vĩ mô có nhiều biến động như hiện nay (lạm phát neo ở mức cao, suy thoái kinh tế ở các nước lớn, xung đột chính trị,…), việc TTC AgriS tiếp tục huy động thành công gần 100 triệu USD từ các định chế tài chính hàng đầu như FCB, là một minh chứng khẳng định sự tin tưởng của các tổ chức tài chính lớn vào nền tảng kinh doanh vững chắc cũng như hồ sơ tín dụng uy tín của TTC AgriS.

Ban lãnh đạo Tập đoàn TTC, TTC AgriS và FCB cùng Nhóm các định chế tài chính hàng đầu khu vực Châu Á tại buổi ký kết khoản vay vốn 100 triệu USD.

Liên tục thu hút dòng vốn lớn từ các định chế tài chính quốc tế hàng đầu



Ngày 16/6/2023 vừa qua, TTC AgriS đã chính thức hoàn tất khâu ký kết cuối cùng thỏa thuận tài trợ vốn thương mại với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC).

Theo thỏa thuận, IFC và SMBC sẽ cùng tham gia tài trợ vốn thương mại cho TTC AgriS, tổng mức tài trợ khoản vay vốn lưu động với quy mô 40 triệu USD. Toàn bộ số tiền huy động từ thương vụ này sẽ được TTC AgriS dùng để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng phạm vi thị trường, theo đúng định hướng hợp tác với các Nhà đầu tư chuyên nghiệp và chiến lược phát triển của Công ty.

TTC AgriS là doanh nghiệp tại Việt Nam mà IFC quan tâm và ưu tiên hợp tác lâu dài trong Chương trình Tài trợ Kho hàng Toàn cầu (GWFP) của IFC. Nguồn tài trợ này cũng sẽ khuyến khích các ngân hàng địa phương tham gia vào chuỗi giá trị nông nghiệp để tối ưu hóa cơ hội tài trợ nông nghiệp trong ngành có tiềm năng cao này.

Với vị thế là doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia, TTC AgriS đã khẳng định lợi thế cạnh tranh khi thành công thiết lập mối quan hệ chiến lược với các Định chế Tài chính hàng đầu khu vực, từ đó, tạo sân chơi chung cho các Định chế tài chính, Tổ chức tín dụng cùng tham gia vào chuỗi giá trị kinh tế nông nghiệp bền vững, cùng cộng hưởng giá trị và thúc đẩy đầu tư phát triển nền kinh tế tuần hoàn.

Tính đến thời điểm 30/6/2023, tỷ lệ sở hữu của cổ đông nước ngoài tại TTC AgriS liên tục ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, hiện tỷ lệ này đang đạt ~ 16%, tăng 42% so với cùng kỳ năm 2022.

Đồng thời, các Quỹ ETFs uy tín trong nước và quốc tế cũng thể hiện quan tâm thông qua việc liên tục gia tăng đầu tư vào cổ phiếu SBT. Thị trường chứng khoán Việt Nam hiện có 7 ETFs quy mô trên 100 triệu USD gồm Fubon FTSE Vietnam ETF, DCVFM VNDiamond ETF, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF, VNM ETF, DCVFM VN30 ETF, FTSE Vietnam ETF và SSIAM VNFinLead ETF. Theo đó, có 3/7 ETFs quy mô trên 100 triệu USD này đang nắm giữ cổ phiếu SBT, trong đó là Fubon FTSE Vietnam ETF nắm giữ ~19 triệu cổ phiếu, Vaneck Vietnam ETF với ~ 9 triệu cổ phiếu, iShares MSCI Frontier and Select EM ETF với ~3 triệu cổ phiếu,...

Tính đến thời điểm 30/6/2023, tổng số cổ phiếu SBT các ETFs đang nắm giữ hơn 35 triệu cổ phiếu, tăng 154% so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, quỹ Fubon FTSE Vietnam ETF đã liên tục gia tăng tỷ lệ sở hữu SBT, cụ thể tăng từ ~4 triệu lên ~19 triệu cổ phiếu tương đương tăng hơn 390% so với cùng kỳ năm 2021, tăng từ ~6 triệu lên ~19 triệu cổ phiếu tương đương tăng hơn 230% so với cùng kỳ năm 2022.

Nguồn: TTC AgriS

Nỗ lực duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả, TTC AgriS phát triển bền vững trong vùng nhiễu động



Mới đây, CTCP Chứng khoán Mirae Asset công bố báo cáo phân tích cổ phiếu SBT và đưa ra khuyến nghị mua với giá mục tiêu 12 tháng là 19.250 đồng, tăng 23,4%. Theo đó, Mirae Asset cho biết kết thúc 3 quý đầu năm tài chính 2023, TTC AgriS ghi nhận kết quả khả quan cũng như duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả khi doanh thu thuần đạt 18 nghìn tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ, hoàn thành 100% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 533 tỷ đồng. Hiện nay, tình hình lãi suất đang hạ nhiệt nhanh kỳ vọng là yếu tố hỗ trợ cho TTC AgriS. Do đó, Mirae Asset dự phóng năm 2023, SBT sẽ ghi nhận kết quả kinh doanh tốt nhất từ khi niêm yết với mức doanh thu đạt 25.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tương ứng đạt 950 tỷ đồng.

Năm 2023, xây dựng định vị là Nhà cung cấp giải pháp nông nghiệp toàn diện, TTC AgriS đã chính thức chuyển đổi mô hình kinh doanh và quản trị từ sản xuất nông nghiệp thuần túy sang mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp - định hướng thị trường, định hướng sản phẩm, thúc đẩy tư duy kinh tế nông nghiệp thay cho tư duy sản xuất thuần túy. Đáng chú ý, sự kiện TTC AgriS Innovation Day 2023 tổ chức vào 16/6/2023 vừa qua là một dấu ấn quan trọng trong hành trình chuyển đổi này.

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị TTC AgriS - bà Đặng Huỳnh Ức My phát biểu khai mạc tại sự kiện TTC AgriS Innovation Day 2023 với định hướng tập trung vào phát triển nông nghiệp kinh tế bền vững.

Sự kiện mở ra chương mới trên hành trình toàn diện chuỗi giá trị dinh dưỡng bền vững - tạo ra sân chơi chung về khoa học công nghệ - kinh tế nông nghiệp. Thông qua việc tối đa hóa hoạt động R&D, TTC AgriS định vị vai trò là doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm nông nghiệp giá trị gia tăng cao - thương mại tiêu dùng tích hợp, đồng thời hài hòa lợi ích các Bên liên quan và bảo vệ môi trường xung quanh.