Thêm 1.000 tỷ đồng trái phiếu đổ về DIC Corp (DIG) với lãi suất hơn 11% để bổ sung vốn cho 3 dự án bất động sản

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - DIC Corp (mã: DIG) thông báo DIC Corp đã phát hành thành công 10.000 trái phiếu mã DIGH2326002, huy động về 1.000 tỷ đồng theo mệnh giá vào ngày 25/3 vừa qua.

Lô trái phiếu có thời hạn 3 năm, được phát hành trên thị trường nội địa với lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Lô trái phiếu 1.000 tỷ đồng được phát hành hôm 25/3/2024.

Trước đó, từ ngày 29/12/2023 - 30/1/2024, DIC Corp đã chào bán thành công 6.000 trái phiếu mã DIGH2326001, huy động về 600 tỷ đồng theo mệnh giá. Lô trái phiếu này cũng được phát hành ở thị trường trong nước với kỳ hạn 3 năm, lãi suất phát hành 11,25%/năm.

Như vậy, trong quý I/2024, doanh nghiệp bất động sản này đã huy động 1.600 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

Trước đó, ngày 27/12/2023, HĐQT DIC Corp đã ban hành quyết định về việc phát hành 3 đợt trái phiếu, tổng giá trị phát hành là 2.100 tỷ đồng.

Mục đích sử dụng trái phiếu là bổ sung vốn thực hiện dự án Khu đô thị du lịch Long Tân, Đầu tư xây dựng cho Dự án chung cư A5 thuộc trung tâm Chí Linh và đầu tư giai đoạn 2 và 3 của Dự án Khu phức hợp Cap Saint Jacques.

Theo đó, DIC Corp sẽ thực hiện đợt phát hành trái phiếu thứ ba, tổng giá trị phát hành tối đa 500 tỷ đồng.

DIG dự kiến kỳ họp Đại hội đồng cổ đông sẽ diễn ra vào ngày 26/04/2024 tới đây. Trong năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với thực hiện năm 2023; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023. Vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2023, DIC Corp trình cổ đông kế hoạch cổ tức tỷ lệ 2,5%.

DIC Corp thường có tiền lệ lên kế hoạch tham vọng nhưng cuối năm hoàn thành chỉ tiêu rất khiêm tốn. Điển hình là năm 2023, công ty lên kế hoạch doanh thu hợp nhất 4.000 tỷ đồng cùng lợi nhuận trước thuế 1.400 tỷ đồng. Kết quả là DIG chỉ đạt 1.336,8 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, hoàn thành 33% chỉ tiêu và lợi nhuận trước thuế 165,9 tỷ đồng, chỉ đạt 12% kế hoạch đề ra.