Thêm 2 ca mắc viêm não mô cầu, 1 trẻ tử vong: Cảnh báo nóng người dân cần làm ngay 1 việc

Mới đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc viêm não mô cầu, trong đó 1 bệnh nhi đã tử vong.

Cụ thể, đó là bé N.D.T.Ê (SN 2024, tạm trú tại phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk). Theo người nhà bệnh nhi, trẻ ở nhà với gia đình, chưa đi nhà trẻ.

Ngày 23-4, trẻ xuất hiện triệu chứng sổ mũi. Đến ngày 25-4, trẻ sốt cao, nôn ói li bì nên được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh thăm khám, sau đó chuyển Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên điều trị.

Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán suy hô hấp độ II, theo dõi nhiễm trùng huyết do viêm não mô cầu, viêm phổi nặng và viêm màng não. Dù được tích cực cấp cứu, điều trị, bệnh nhi tử vong lúc 9 giờ 45 phút ngày 26-4. Đáng chú ý, trẻ chưa được tiêm vắc-xin phòng bệnh não mô cầu.

Kết quả xét nghiệm cho thấy cả bệnh nhi và một người tiếp xúc gần là chú ruột đều dương tính với vi khuẩn não mô cầu. Hiện người chú bị ho, mệt mỏi và đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên.

Vậy là chỉ trong chưa đầy 4 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 26 ca mắc não mô cầu, trong đó có 5 trường hợp tử vong, tăng gần 50% so với cùng kỳ năm 2025.Diễn biến này khiến giới chuyên môn đặc biệt lo ngại, nhất là trong bối cảnh nguyên nhân gia tăng số ca bệnh vẫn chưa được lý giải rõ ràng.

Dấu hiệu nào giúp nhận biết sớm căn bệnh nguy hiểm viêm não mô cầu?

Theo TS.BS Nguyễn Văn Dũng (Phó Viện trưởng Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai), viêm não mô cầu thì ngoài các triệu chứng phổ biến như sốt cao, đau đầu, cứng cổ, nôn, người bệnh cần đặc biệt lưu ý dấu hiệu ban xuất huyết (tử ban) - các nốt tím sẫm trên da, lan nhanh và không mất đi khi ấn. Đây là dấu hiệu rất đặc trưng của nhiễm não mô cầu.

Ở trẻ nhỏ, biểu hiện có thể không điển hình, chỉ là quấy khóc, bỏ bú, ngủ li bì hoặc co giật. Vì vậy, cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cảnh báo người dân việc cần làm ngay để bảo vệ chính mình và gia đình

Người dân không nên chủ quan trước một bệnh tuy không phổ biến nhưng rất nguy hiểm.

Đối với cộng đồng:

Không chủ quan với các triệu chứng sốt cao, đau đầu, đặc biệt khi kèm ban xuất huyết

Đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu nghi ngờ, không tự điều trị tại nhà

Tiêm phòng đầy đủ vắc xin não mô cầu theo khuyến cáo

Tiêm phòng vắc xin não mô cầu để bảo vệ chính bạn và gia đình.

Giữ vệ sinh cá nhân, đeo khẩu trang khi cần thiết, hạn chế tiếp xúc gần với người nghi mắc bệnh

Đối với trẻ nhỏ - nhóm nguy cơ cao:

Theo dõi sát các biểu hiện bất thường như quấy khóc, bỏ bú, ngủ li bì

Đưa trẻ đi khám ngay khi sốt cao không rõ nguyên nhân

Tiêm phòng đúng lịch, đủ liều

Hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người khi có dịch

Tăng cường dinh dưỡng để nâng cao sức đề kháng

Não mô cầu là bệnh không phổ biến nhưng cực kỳ nguy hiểm. Chỉ cần chậm trễ vài giờ, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Chủ động tiêm phòng và nhận biết sớm dấu hiệu là cách tốt nhất để bảo vệ bản thân và gia đình.