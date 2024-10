Thêm cửa khẩu được phép giao thương qua biên giới

Tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định số 2618 công bố cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Thanh Chương được phép thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới trên địa bàn tỉnh.

Các mặt hàng trao đổi, mua bán qua cửa khẩu của thương nhân và cư dân được thực hiện theo Quy định tại Thông tư số 01, 02/2018 Bộ Công thương và các quy định của Nhà nước có liên quan.

Trong quyết định, tỉnh Nghệ An giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, chủ động tổ chức triển khai thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu Thanh Thủy theo quy định pháp luật.

Khu vực cột mốc Quốc giới giữa 2 cửa khẩu Thanh Thủy và Nậm On. Ảnh: Văn Dũng.

Tỉnh Nghệ An cũng giao các cơ quan Cục Hải quan, Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Chi cục Kiểm dịch thực vật Vùng VI, Chi cục Thú ý Vùng II và các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện cần thiết để hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua cửa khẩu Thanh Thủy được thuận lợi và tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

Hồi tháng 7, tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định cho phép phương tiện cơ giới đường bộ của tỉnh Nghệ An và tỉnh Bolykhamxay (Lào) được vận chuyển người, hàng hóa qua cửa khẩu phụ Thanh Thủy - Nậm On. Các phương tiện lưu hành qua cửa khẩu phải có các giấy tờ còn hiệu lực cùng bản dịch tiếng Anh hoặc bản dịch tiếng quốc gia của nước đến có chứng thực để trình các cơ quan hữu quan khi được yêu cầu.

Sở Giao thông vận tải tỉnh Nghệ An cũng đang tiến hành lấy ý kiến các cá nhân, tổ chức về dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định về biện pháp bảo đảm cho phương tiện cơ giới đường bộ qua lại biên giới Việt Nam - Lào qua cửa khẩu phụ trên địa bàn tỉnh.