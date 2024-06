Thêm hai mã chứng khoán 'họ' FPT chính thức vượt mốc 100.000 đồng/cổ phiếu

Hai cổ phiếu cùng họ FOX và FOC liên tục có những phiên tăng trần, tăng mạnh kể từ cuối tháng 4/2024 đến nay. Trong đó, FOX đóng cửa phiên 7/6 ở mức giá 106.900 đồng/cổ phiếu - cao nhất lịch sử, tăng gấp đôi giá trị chỉ trong vòng gần 2 tháng. Cập nhật sáng 10/6, FOX điều chỉnh xuống mức 105.200 đồng/cổ phiếu.

Còn FOC cũng tăng hơn 30% lên vùng giá 106.200 đồng/cổ phiếu (tới 10h sáng 10/6). Vùng đỉnh của cổ phiếu này là sát 130.000 đồng/cổ phiếu.

Lý do của sự tăng trưởng trên được cho là FOX và FOC hưởng lợi sự bứt phá mạnh mẽ của "anh cả" FPT. Tính từ đầu năm đến nay, cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT đã có 27 lần đóng cửa ở mức cao nhất lịch sử (tính theo giá điều chỉnh) trong khi mới giao dịch tổng cộng 105 phiên.

Bốn cổ phiếu 'họ" FPT vượt mốc 100.000 đồng/cổ phiếu

Cổ phiếu FPT lên đỉnh (142.000 đồng/cổ phiếu - kết phiên 7/6), vốn hóa thị trường của FPT cũng lập kỷ lục mới trên 180.000 tỷ đồng (xấp xỉ 7,4 tỷ USD), cao hơn gần 50% so với đầu năm 2024. Đà bứt phá đưa FPT leo lên vị trí thứ 5 trong danh sách các công ty niêm yết lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Cập nhật tới 10h sáng 10/6, cổ phiếu FPT tiếp tục leo lên mức 143.400 đồng/cổ phiếu.

Giới chuyên gia nhận định, giá cổ phiếu FPT đã tăng vọt từ khi tin tức về mối quan hệ hợp tác với Nvidia - Tập đoàn công nghệ đa quốc gia xuất hiện, với mức P/E hiện tại là 25,5x, cao nhất mọi thời đại.

Trong khi đó, FRT của CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail) cũng diễn biến tích cực từ đầu năm 2024. Tới 10h sáng 10/6, cổ phiếu này đang giao dịch ở mức giá 170.900 đồng/cổ phiếu, là một trong những mã có giá trị cao nhất thị trường hiện nay.

Cổ phiếu FRT tăng trưởng bất chấp doanh nghiệp này thua lỗ trong năm 2023 do thị trường bán lẻ tụt dốc. Dù vậy, FPT Retail vẫn được kỳ vọng có tiềm năng tăng trưởng lớn khi chuỗi dược phẩm FPT Long Châu liên tục mở rộng thời gian qua.

Tại thời điểm cuối quý I, FPT Long Châu có 1.587 nhà thuốc, tăng 90 nhà thuốc so với đầu năm 2024. Công ty cũng phát triển mạng lưới trung tâm vaccine với 3 mô hình như shop in shop, side by side và cửa hàng độc lập, mở mới 41 trung tâm trong quý đầu năm 2024. Công ty đặt mục tiêu sẽ mở mới thêm 400 cửa hàng Long Châu trong năm nay để đưa tổng số lên khoảng 1.900 điểm bán; đồng thời dự kiến phát triển 100 trung tâm vắc xin mới để hình thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe.

Trong quý I/2024, FPT Long Châu đóng góp 5.534 tỷ đồng, tăng 68% và chiếm 61% tổng doanh thu của FPT Retail. Đây cũng là động lực chính giúp FRT lãi trước thuế 89 tỷ đồng, gấp 45 lần cùng kỳ năm 2023 và cao nhất trong 5 quý gần đây; lãi sau thuế 61 tỷ đồng, gấp 30 lần so với con số vỏn vẹn 2 tỷ đồng của cùng kỳ.