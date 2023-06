Thêm hãng xe ưu đãi 100% lệ phí trước bạ khiến cuộc đua giảm giá hè này 'nóng' hơn bao giờ hết

Thị trường ô tô Việt ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn khi bước sang tháng thứ 6 với loạt xe mới dự kiến ra mắt cùng các chương trình ưu đãi giảm giá sâu hơn từ hãng cũng như đại lý. Đáng chú ý khi mới đây, Chính phủ vừa đồng thuận đề xuất giảm 50% lệ phí trước bạ đối với ôtô lắp ráp trong nước.

Khi được chính thức triển khai, sẽ có không ít mẫu xe trên thị trường Việt Nam đủ điều kiện nhận chương trình ưu đãi này của Chính phủ với giá trị tối đa có thể lên đến hàng trăm triệu đồng.

Không chờ đợi thêm, MG Việt Nam cũng khẩn trương triển khai chương trình ưu đãi. Theo đó, khách hàng mua MG sẽ được nhận được mức hỗ trợ lên đến 100% lệ phí trước bạ, cụ thể:

Khách hàng mua xe All New MG5 1.5L LUX sẽ được hưởng các ưu đãi: Hỗ trợ 100% phí trước bạ cho phiên bản màu Vàng; hỗ trợ 50% phí trước bạ cho các phiên bản màu còn lại.

Đối với các mẫu xe All New MG5 1.5L STD, MG ZS LUX+, MG ZS COM+, MG ZS STD+, khách hàng sẽ được hỗ trợ 50% phí trước bạ.

Ngoài ra, MG Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai chương trình quà tặng tri ân khi khách hàng mua xe thông qua hệ thống đại lý phân phối chính hãng, bao gồm: 5 năm bảo hành không giới hạn số km; 5 năm dịch vụ cứu hộ MG Care 24/7.

Ra mắt từ tháng 3/2022, MG5 là mẫu xe mới nhất của thương hiệu MG tại thị trường Việt Nam.

Mẫu sedan hạng C đến từ Anh Quốc có thiết kế trẻ trung, thể thao, hướng tới nhóm khách hàng trẻ nhờ kiểu dáng phong cách coupe. Xe trang bị lazang hợp kim 17inch với 2 tông màu kết hợp mô phỏng kiểu dáng lưỡi rìu Tomahawk là điểm nhấn. Bên cạnh đó, đuôi xe mở rộng ra hai bên cùng dải đèn hậu LED lấy cảm hứng từ đường đua cũng tăng thêm sự hiện đại.

Bên trong không gian nội thất, MG5 có thiết kế tương đối hiện đại với màn hình thông tin và giải trí cỡ lớn. Xe có màn hình giải trí cảm ứng 10inch kết nối Apple CarPlay và Android Auto cùng màn hình thông tin 7inch Virtual Cockpit. Vô lăng xe dạng D-cut cùng ghế thể thao chỉnh điện 6 hướng, bảng điều khiển trung tâm được thiết kế hướng về phía người điều khiển.

Về mặt vận hành, "trái tim" của MG5 là khối động cơ 1.5L, sản sinh công suất 112 mã lực đi kèm hộp số tự động CVT giả lập 8 cấp số ảo. Theo MG, động cơ và hộp số giúp xe có thể đạt được tốc độ tối đa 180 km/h. Thêm vào đó, xe còn được trang bị 3 chế độ lái tùy ý người sử dụng.

Về mặt an toàn, MG ZS đạt tiêu chuẩn 5 sao ASEAN NCap và được trang bị nhiều hệ thống hỗ trợ lái xe an toàn, bao gồm: Hệ thống ổn định thân xe điện tử, Kiểm soát phanh ở góc cua, Hệ thống kiểm soát độ bám đường Phanh tay điện tử, Auto Hold, Camera 360, Cảm biến áp suất lốp trực tiếp,…